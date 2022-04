El presidente Isaac Herzog y la primera dama Michal Herzog organizaron un evento especial Zikaron BaSalon (“Recuerdo en la sala de estar”) esta noche en la residencia del presidente. Esta iniciativa social, que se ha convertido en una parte inseparable del Día de la Memoria de los Mártires y Héroes del Holocausto desde su establecimiento en 2011, preserva la memoria del Holocausto y proporciona la infraestructura para miles de encuentros personales significativos y conmovedores, que tienen lugar simultáneamente cada año en salas de estar de la gente.

250422 President Isaac Herzog and First Lady Michal Herzog host Holocaust survivor Ines Nissim at the President’s Residence Este año, el presidente y la primera dama participaron en la iniciativa Zikaron BaSalon junto con otros 25.000 israelíes que abrirán sus hogares durante el próximo mes, dando la bienvenida a la sobreviviente del Holocausto Ines Nissim a la “sala de estar” presidencial. Inés, nacida en la comunidad judía de Tesalónica, compartió su testimonio y su historia personal junto a otros invitados, quienes participaron en una conversación abierta. El cantante Yonatan Razel interpretó su canción “Katonti” y la canción de Yehudah Poliker “Dust and Ashes”.

Ines Nissim, que solo tenía 14 años cuando los alemanes invadieron Grecia, contó la historia de su escape con su familia de Tesalónica a través de Turquía a la Tierra de Israel. “Cuando la gente habla sobre el Holocausto, no habla sobre el Holocausto en Grecia”, dice, “y a veces la gente me pregunta: ‘¿Hubo un Holocausto en Grecia?’”. La Sra. Nissim considera que es un gran llamado contar la historia de la destrucción de la comunidad judía de Tesalónica.

Inés compartió su testimonio: “Los judíos de Grecia estaban bien integrados: trabajaban en el comercio, como médicos y como propietarios de periódicos. Era realmente una comunidad muy colorida porque la gente hablaba muchos idiomas, incluidos alemán y francés. Cuando llegaron los alemanes en 1941, todo cambió. Las niñas judías ya no podían ir a la escuela. Los cristianos que iban no los dejaban estudiar. Además, por ejemplo, mi padre tenía tres pisos de muebles, vinieron, lo limpiaron y lo instalaron en Alemania.

“En 1943 decidieron quetodos los judíos deben estar concentrados en un solo gran gueto. Cada pocos días, comenzaron a llevarse a algunos de los judíos, trayendo perros y haciéndolos caminar hasta la estación de tren, desde donde eran enviados por ferrocarril a Auschwitz. Mi maestra de griego antiguo en la escuela apareció en nuestra casa y le dijo a mi papá: ‘No sé lo que te espera, pero estoy preparado para llevar a Inés a casa y, si no regresas, la salvaré’. ‘ Mi padre le dijo: ‘Sé que es peligroso para ti, pero si puedes llevarte a las dos niñas (éramos tres hermanas), podré moverme y encontrar la manera’. Y así fue como ella nos tomó. Vivía con una anciana a la que no se le podía contar esto, así que nos metió en un armario. Quiero decir que durante tres días, mi hermana y yo no dijimos ni pío. Solía ​​volver del trabajo por la noche y llevarnos a comer e ir al baño”.

Inés describió cómo su familia cruzó la frontera hacia la parte italiana de Grecia a caballo, en un viaje extremadamente peligroso. Después de la caída de Italia en la guerra, los alemanes tomaron el control del sur de Grecia, incluida Atenas, donde se alojaba la familia, y exigieron que los judíos se registraran ante las autoridades para deportarlos a los campos de exterminio. La familia de Inés logró escapar a Turquía, un país neutral, con la ayuda de los partisanos. Después de un viaje agotador, con el poco dinero que les quedaba, la familia logró escapar hacia el sur, hasta llegar a Alepo en Siria y de allí a la Tierra de Israel. Inés se conmovió al describir la llegada de su familia a la Tierra de Israel a pesar de las difíciles condiciones, y el viaje de su familia a Tel Aviv, donde todavía vive hoy.

El presidente Herzog comenzó sus comentarios diciéndole a Inés: “Nos conmueve mucho que esté con nosotros. La ventaja de la iniciativa Zikaron BaSalon, que está cobrando un impulso increíble, es que facilita la conmemoración del Holocausto de manera íntima y privada. Me gustaría en esta oportunidad recordar a la prima de mi padre, Hannah Goldberg, que tenía solo 20 años cuando la mataron en Auschwitz: fue capturada cuando intentaba escapar de los nazis en Francia y la llevaron a un campo de detención, y de allí en un tren de carga a Auschwitz. Se las arregló para enviar una carta a lápiz, que arrojó desde la ventanilla del carruaje a su madre, nuestra tía Esther, escribiendo a su madre: ‘Espérame, ya vuelvo, miles como yo’. Invoco aquí su memoria, así como cada uno recuerda sus propias experiencias personales y familiares”.

El presidente agregó: “Los judíos de Tesalónica formaron una comunidad enorme, gloriosa e increíble. Estamos hablando de los judíos de Tesalónica hoy porque el Holocausto destruyó casi toda la comunidad, alrededor del 97 por ciento. En los últimos días hemos estado conociendo sobrevivientes del Holocausto de tu edad, Inés, y mayores, gente increíble e impresionante. Quiero rendir homenaje a alguien que no tuvo el privilegio; Quiero recordar al difunto Shmuel Blumenfeld. Se suponía que Shmuel, quien falleció hace unas semanas, encendería una antorcha en la ceremonia oficial en Yad Vashem esta semana. Dedicó su vida a conmemorar a las víctimas y solía acompañar a las delegaciones, un hombre increíble que por supuesto tenía su propia historia del Holocausto. En cada generación, debemos recordar a quienes compartieron sus historias y debemos agradecerles y, por supuesto, también debemos agradecer a la iniciativa Zikaron BaSalon”.

La Primera Dama Michal Herzog dijo: “El pasado enero, en el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, realicé un evento Zikaron BaSalon junto con la Primera Dama de Alemania. Charles Siegman contó su historia, como alguien que nació en los Países Bajos y sobrevivió al Holocausto con sus hermanos. Luego de compartir su testimonio, nos imploró: ‘Deben continuar la memoria. Soy un testigo hoy, y ustedes deben ser mis testigos en el futuro.’ Fue un evento muy conmovedor para todos nosotros y las muchas reacciones posteriores nos mostraron cómo Zikaron BaSalon llega a la gente, les habla, y transmite esta memoria y esta antorcha de generación en generación. Muchas gracias a vosotros, a los organizadores ya los participantes. Nos conmueve que estés aquí con nosotros, y sobre todo que estés aquí con nosotros, Inés”.

