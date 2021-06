El presidente Reuven Rivlin, habló en una sesión conjunta con el parlamento rumano y luego mantuvo una reunión con el presidente del Senado, Anca Dana Dragu, y el presidente de la Cámara de Diputados, Ludovic Orban.

El parlamento rumano consta de dos cámaras y tiene una membresía combinada de unos 500 representantes. Debido a las restricciones del coronavirus, 350 miembros de ambas cámaras estuvieron presentes para el discurso del presidente.

"Tenemos buenos recuerdos y malos recuerdos. No olvidamos que el Baal Shem Tov y su movimiento jasídico, nacieron aquí. ¿Quién puede olvidar? Y no nos olvidamos de los tiempos terribles, cuando la vida judía centenaria se truncó en un lugar que llamaba hogar. ¿Quién puede olvidar? Sin embargo, no estamos estancados en el pasado. Elegimos el presente y el futuro. Elegimos la vida ".

"Honorables amigos, hace un año y medio, en enero de 2020, tuve el honor de dar la bienvenida al presidente Iohannis y a líderes de toda Europa y el mundo a Jerusalem para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau", dijo el presidente. “Juntos, nos pusimos de pie y hablamos claramente de nuestro compromiso con el recuerdo del Holocausto y, no menos importante, de nuestro compromiso con el presente y el futuro: luchar contra el antisemitismo y todas las expresiones de racismo y xenofobia. Rumania es, hoy, un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel, el Estado judío y democrático. Bajo la presidencia de Rumania , la IHRA formuló una definición de semitismo, incluso cuando se presenta como una crítica inocente del Estado de Israel, y lo agradecemos profundamente ”.

El presidente se dirigió a los miembros del parlamento de Rumania y dijo: “Señorías, me gustaría decirles hoy que, como todas las democracias, el Estado de Israel está abierto a críticas. Pero no aceptaremos intentos de debilitarnos o socavar nuestro derecho a existir mediante el uso indebido de la violencia o el derecho internacional. El pueblo judío y el pueblo israelí en toda su diversidad no tienen ningún conflicto con el Islam o los pueblos árabes del Medio Oriente. Estamos luchando contra las fuerzas oscuras que tienen como objetivo aterrorizar y destruir al Estado de Israel y su pueblo. El régimen de terror de Irán y quienes colaboran con él en el Líbano y Gaza buscan socavar nuestro derecho a existir. Israel tiene el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos de la amenaza de las armas nucleares, los misiles y el terrorismo. Debemos tomar medidas sobre el terreno para aumentar la confianza entre las dos personas, la confianza en que la otra parte desea vivir en paz, la asociación y las buenas relaciones , lado a lado. Cualquier acción contraria daña nuestras posibilidades de éxito y hace que la visión de la paz en el Medio Oriente sea más distante ".

“Señorías, en unos días cumpliremos 73 años de relaciones amistosas entre Israel y Rumanía. Durante esos años, y hasta el día de hoy, hemos desarrollado vínculos comerciales, cooperado y compartido conocimiento en una amplia gama de campos: agricultura, agua, salud, alta tecnología, innovación y tecnología. Tenemos mucho más que aprendery darnos el uno del otro, conocernos, trabajar juntos, y espero que la valiente amistad entre nosotros solo se profundice ".

Al final de sus declaraciones, el presidente dijo que aunque la pandemia de coronavirus había retrasado su visita, al final pudo venir, diciendo: “Estoy orgulloso de estar aquí hoy, como representante del pueblo judío y del Estado de Israel, sosteniendo en mi corazón y soportando todo el peso de la responsabilidad de construir el futuro y abordar las tareas que tenemos por delante. Qué bueno tener amigos como ustedes, compartir el peso de esa responsabilidad y seguir caminando juntos”. Los parlamentarios le dieron al presidente una larga y sincera ovación de pie en agradecimiento por sus palabras.

