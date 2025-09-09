El Presidente Yitzhak Herzog visita a los heridos del ataque terrorista en Jerusalen.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El Presidente Yitzhak Herzog y su esposa Michal visitaron a los heridos que pasaron por el terrible ataque terrorista de hoy en la mañana en el barrio de Ramot, en donde gente que iba a su trabajo, civiles inocentes, perdieron su vida asesinados a sangre fría por

terroristas. Hay también familias rezando y esperando una recuperación completa de sus heridos cercanos.

Confío plenamente en el sistema de salud israelí en este marvilloso hospital Shaare Zedek, que tiene toda la experiencia y el mejor sistema de salud en su departamento de trauma y emergencias.

El Presidente extendió sus condolencias a todas las familias en duelo y aquellas en

lucha por la pronta recuperación de sus familias. Este es un día muy difícil para Israel, pero Israel debe ser fuerte y entender que este es un período difícil, pero debemos

seguir luchando por el buen futuro de Israel, para vivir en paz y tranquilidad. Sigo con la esperanza desde el fondo de mi corazón de que pronto veamos a todos los

secuestrados de regreso en casa.

El CEO de Shaare Zedek Medical Center, Ofer Merín agradeció enormemente al

Presidente Herzog su visita y apoyo al Hospital ya que esto fortalece a las familias afectadas en un día tan difícil y les da esperanzas de un futuro mejor para Israel.