El Presidente Yitzhak Herzog visita a los heridos del ataque terrorista en Jerusalen.

Por:
- - | Visto 155 veces

El Presidente Yitzhak Herzog y su esposa Michal visitaron a los heridos que pasaron por el terrible ataque terrorista de hoy en la mañana en el barrio de Ramot, en donde gente que iba a su trabajo, civiles inocentes, perdieron su vida asesinados a sangre fría por

terroristas. Hay también familias rezando y esperando una recuperación completa de sus heridos cercanos.

Confío plenamente en el sistema de salud israelí en este marvilloso hospital Shaare Zedek, que tiene toda la experiencia y el mejor sistema de salud en su departamento de trauma y emergencias.


El Presidente extendió sus condolencias a todas las familias en duelo y aquellas en

lucha por la pronta recuperación de sus familias. Este es un día muy difícil para Israel, pero Israel debe ser fuerte y entender que este es un período difícil, pero debemos

seguir luchando por el buen futuro de Israel, para vivir en paz y tranquilidad. Sigo con la esperanza desde el fondo de mi corazón de que pronto veamos a todos los

secuestrados de regreso en casa.

El CEO de Shaare Zedek Medical Center, Ofer Merín agradeció enormemente al

Presidente Herzog su visita y apoyo al Hospital ya que esto fortalece a las familias afectadas en un día tan difícil y les da esperanzas de un futuro mejor para Israel.

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Avance innovador en el tratamiento de accidentes cerebrovasc...
Shaare Zedek Medical Center en Jerusalén: Más de un millón d...
Shaare Zedek Medical Center En Números
Shaare Zedek Medical Center En Números