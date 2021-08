Traigo de Israel un nuevo espíritu, de gente que a veces sostiene diferentes opiniones pero que trabaja junta en cooperación, buena voluntad y unidad. Este es el mismo espíritu que quiero aportar a nuestra relación de cooperación, de buena voluntad, de amistad.

El Primer Ministro Bennett con el Secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken

Fotografía: GPO/Avi Ohayon

​(Comunicado del asesor de medios del primer ministro)

El primer ministro Naftali Bennett se reunió ayer (miércoles 25 de agosto de 2021), en Washington, con el Secretario de Estado Anthony Blinken. A continuación, una síntesis de sus declaraciones en el inicio del encuentro:

“Aprecio que se tome el tiempo para recibirnos en días tan agitados aquí en Estados Unidos. Eso significa mucho.”

“Israel no tiene un aliado más fuerte y confiable que los Estados Unidos de América. Desde nuestros inicios y hasta el día de hoy, en particular en estos días, ustedes siempre están junto a nosotros, nos respaldan y eso nos importa mucho.”

“Puedo asegurarle que no encontrarán un amigo que sea más confiable y agradecido que nosotros.”

“Traigo de Israel un nuevo espíritu, de gente que a veces sostiene diferentes opiniones pero que trabaja en cooperación, con buena voluntad y con un espíritu de unidad, y nos esforzamos por encontrar elementos en común en los que estamos de acuerdo y avanzar en ellos. Parece que funciona.”

“Este es el mismo espíritu que quiero aportar a nuestra relación de cooperación, de buena voluntad, de amistad.”

“Estaremos abordando una serie de temas, principalmente sobre cómo evitar y frenar el intento de Irán de dominar la región y su carrera hacia un arma nuclear.”

“También conversaremos sobre la estabilidad regional y el cambio climático, que es un problema para todos nosotros.”

“Espero tener con usted una muy buena relación.”

“Muchas gracias por su tiempo”