El primer ministro de Canadá se dirigió a la comunidad judía tras ataque antisemita en Ottawa: «No están solos»

El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, condenó el viernes el ataque antisemita perpetrado contra una mujer judía en Ottawa y reafirmó su respaldo a la comunidad judía de la capital.

“El ataque sin sentido a una mujer judía en un supermercado de Ottawa esta semana es profundamente perturbador. Mis pensamientos están con ella, su familia y la comunidad judía de Ottawa, y mi apoyo está con las fuerzas del orden mientras trabajan para llevar rápidamente al perpetrador ante la justicia”, escribió Carney en X.

El Primer Ministro agregó: “A la comunidad judía de Canadá: no están solos. Estamos con ustedes contra el odio y las amenazas a su seguridad, y actuaremos para enfrentar el antisemitismo dondequiera que aparezca”.

El ataque ocurrió el miércoles por la tarde dentro de una sucursal de Loblaws, conocida por su sección de alimentos kosher. Según informó la Policía de Ottawa (OPS), la víctima ingresó al supermercado acompañada de una amiga alrededor de las 13:35 cuando un hombre se le acercó y la apuñaló. Los oficiales arrestaron al sospechoso en el lugar “sin incidentes”, mientras el personal de la tienda brindó asistencia inmediata. La mujer fue trasladada al hospital y dada de alta ese mismo día.

Al día siguiente, la OPS confirmó que un hombre de 71 años compareció ante un tribunal acusado de agresión agravada y posesión de un arma peligrosa. La policía no divulgó su identidad y señaló que la víctima y el agresor no se conocían previamente.

El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA) también emitió un comunicado calificando el hecho como “profundamente preocupante” y destacó que el ataque ocurrió en un supermercado que ha sido blanco de protestas antiisraelíes. Josh Landau, director de asuntos gubernamentales del CIJA en Ontario, subrayó el contexto más amplio: “Aunque aún no se ha determinado la motivación de este asalto no provocado, no podemos ignorar el contexto más amplio en Ottawa. El odio antijudío, el antisemitismo y la violencia se han normalizado desde el aberrante ataque del 7 de octubre. Las instituciones, negocios y miembros de la comunidad judía han sido cada vez más señalados por extremistas”.

Aumento de actos antisemitas en Canadá

El ataque en Ottawa se produce en medio de un marcado incremento de incidentes antisemitas en Canadá desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas perpetró un ataque contra Israel y comenzó la guerra en Gaza.

En junio de este año, el Monumento Nacional del Holocausto en Ottawa fue vandalizado con pintura roja y las palabras “feed me”. Un abogado que anteriormente trabajaba para la Ciudad de Ottawa fue despedido tras ser acusado en relación con el acto de vandalismo.

A su vez, a principios de este mes en Montreal un hombre judío de 32 años, acompañado de sus hijos pequeños, fue brutalmente golpeado por un individuo que luego se dio a la fuga.

Datos publicados a fines de julio por Statistics Canada muestran que los delitos de odio dirigidos contra judíos canadienses se mantuvieron alarmantemente altos en 2024, con 920 incidentes reportados por la policía, consolidando a los judíos como el grupo religioso más atacado del país.

Según los registros, los judíos tienen 25 veces más probabilidades de ser víctimas de un delito de odio que otros ciudadanos canadienses. Aunque la cifra total de delitos antisemitas disminuyó ligeramente respecto a su pico en 2023, cuando se registraron 959 casos, sigue siendo muy superior a los 527 incidentes reportados en 2022.