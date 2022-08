El primer ministro Lapid celebró una sesión informativa para corresponsales extranjeros

El primer ministro Lapid manifestó: Israel no está en contra de todo acuerdo. Estamos en contra de este acuerdo, porque es un mal acuerdo. Porque no puede ser aceptado del modo que está escrito ahora. Se lo hemos dejado en claro a todos: si es firmado un acuerdo, el mismo no compromete a Israel. Actuaremos a fin de impedir que Irán se convierta en un Estado nuclear.