Diario Judío México - “En nombre de los ciudadanos y el Gobierno de Israel, me gustaría expresar un profundo pesar por la muerte del presidente Hosni Mubarak. El presidente Mubarak, mi amigo personal, fue un líder que llevó a su pueblo a la paz y la seguridad, a la paz con Israel. Me reuní con él muchas veces. Me impresionó su compromiso; Continuaremos siguiendo este camino común. Me gustaría enviar sus condolencias al presidente A-Sisi, a la familia Mubarak y al pueblo egipcio “.