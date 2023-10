Fue un verdadero placer inaugurar la exposición de arte que sigue celebrando los 70 años de la relación bilateral entre México e Israel, así como haber participado en estos foros internacionales en conmemoración de los 21 años de los logros que ha tenido la Universidad Asbemaan en el puerto de Frontera en Tabasco.

Como mujer artista plástica mexicana, me sentí honrada de haber podido representar a mi comunidad en este evento tan significativo.

La exposición conmemoró la estrecha relación entre México e Israel, dos países que comparten una rica cultura y una historia de colaboración y cooperación. Nuestra asociación se basa en valores compartidos y en el deseo de avanzar juntos hacia un futuro mejor. A través del arte y la cultura, pude aumentar la comprensión y trabajar hacia objetivos comunes, fortaleciendo aún más esta relación.

Mi obra se centra en pasajes bíblicos y tradiciones judías milenarias que han perdurado de generación en generación, manteniéndonos unidos como pueblo durante tanto tiempo. Utilicé materiales y técnicas que dieron vida a mis obras, reviviendo la esencia de lo que quise proyectar y transmitir. El arte es parte integral de mi vida y de mi ser, ya que refleja mi identidad judía mexicana de la cual me siento muy orgullosa.

Es emocionante haber estado en ese puerto de Frontera, que fue el principal punto de entrada de judíos en la antigüedad, incluso antes de la expedición de Cortés con las expulsiones en la época de los reyes católicos. Este puerto se utilizó mucho antes que el de Veracruz. Todavía hay vestigios de tradiciones judías que se quedaron de antaño. Personas me platicaban que en su casa hablaban palabras en un español antiguo (asumen que ladino)y tenían costumbres como tener una palangana de agua y lavarse las manos antes de comer y no sabían bien de donde habían salido estás ideas. Plasme en uno de mis cuadros a Cristóbal Colón, del cual se dice que era judío donde esa pieza tuvo mucho sentido y me llenó de emoción y gratitud la historia que ha influenciado a mi arte.

Durante mi visita al puerto de Frontera, se celebró en todas las comunidades judías alrededor del mundo las fiestas mayores y las cuales se ven plasmadas en algunos de mis cuadros, retratando la vida y las costumbres que represento con mis manos.

Espero que esta exposición sea un testimonio de la estrecha relación entre México e Israel, y que inspire a otros a explorar y celebrar nuestra rica cultura y colaboración. Agradezco profundamente la oportunidad de haber formado parte de este evento y de haber podido compartir mi arte.