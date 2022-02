EL martes 1 de febrero, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, anunció su retiro después de 22 temporadas en la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Ampliamente considerado como el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, el currículum de Brady incluye 10 apariciones en el Super Bowl, siete victorias en el Super Bowl, todas menos una con los New England Patriots, cinco MVP del Super Bowl y récords de más victorias, pases completos, touchdowns, yardas, y mucho más.

Sus hazañas y décadas de desempeño de élite en el campo son bien conocidas.

Sin embargo, las conexiones de Brady con Israel y el judaísmo han permanecido como una nota al pie de página en su célebre carrera y vida.

El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, un orgulloso sionista y amigo cercano de Brady, contó a The Times of Israel el miércoles su semana en Israel con la CABRA.

“Mi primera visita a Israel fue en mi luna de miel en 1963 y me enamoré”, dijo Kraft. “Desde entonces he estado llevando a personas en viajes misioneros a Tierra Santa para compartir su espiritualidad y esplendor. He patrocinado más de 100 viajes misioneros, brindando a los visitantes primerizos una experiencia cultural y espiritual única en la vida”.

Tom Brady (izquierda) con Myra y Robert Kraft en Masada, 2006. Foto: Cortesía vía Times of Israel

Entre esos viajes misioneros, Kraft y su difunta esposa Myra llevaban regularmente a Israel a jugadores de los Patriots y miembros del Salón de la Fama de la NFL.

En 2006, los Kraft trajeron al entonces joven Brady al país para su primera visita, junto con la presentadora de CBS Sara Underwood y Joseph Campanelli, entonces director ejecutivo de Sovereign Bank.

“Él nunca había estado antes”, dijo Kraft. “Había llevado a un par de sus compañeros de equipo, Richard Seymour y Benjamin Watson, a un viaje unos años antes y sé que habían compartido sus increíbles experiencias con otros. Tom estaba ansioso y muy emocionado de poder ir”.

Kraft dijo que el grupo "tuvo una gran semana juntos".

“Visitamos varios sitios cristianos tradicionales y vi cómo bautizaban a Tom en el río Jordán”, relató. “Lo que me encantó de Tom fue su aprecio por la cultura y su interés por tratar de comprender la política israelí. Tuvimos algunas conversaciones profundas, que invitaron a la reflexión y significativas”.

Los participantes en el viaje dicen que Brady estaba visiblemente conmovido por lo que vio y experimentó. Barry Shrage, un amigo cercano de la familia Kraft y ex presidente de Combined Jewish Philanthropies de Boston, recuerda a un rabino de Jabad que era cercano a Myra y dirigía la cena del viernes por la noche del grupo. “Todos empezaron a bailar, y Tom pronto se unió. Ver a Tom Brady bailando en un círculo con nosotros, cantando con nosotros, fue realmente especial.

“Creo que se conmovió enormemente”.

Los Kraft también llevaron a Brady a una base de infantería de las FDI. El soldado del batallón Netzach Yehuda nacido en Boston, Avi Sandler, estaba en entrenamiento básico en el Valle del Jordán. Acababa de completar una semana de ejercicios de campo y una larga marcha de regreso a su base. Le dijeron que se pusiera la boina y se presentara en la oficina del comandante adjunto de la compañía.

El propietario de los Patriots, Robert Kraft, y el mariscal de campo Tom Brady visitan al soldado Nahal Haredi Avi Sandler en su base. Foto: Cortesía a través de Times of Israel

“Estaba nervioso, ya que en ese momento uno solo iba a su oficina si tenía problemas”, dijo Sandler. “Cuando entré a la oficina y saludé, vi a otros dos soldados con antecedentes estadounidenses ya sentados. Nos dijeron que un grupo de estadounidenses importantes visitará la base mañana y que fuimos elegidos para asistir como representantes”.

El compañero soldado Label Garelik estaba sentado en su habitación cuando entró su sargento y le dijo que había algunos estadounidenses de visita que querían hablar con los soldados que se habían mudado a Israel desde los EE. UU.

Algo de Robert Kraft o algo así.

A la mañana siguiente, los soldados fueron trasladados en autobús al campo de tiro, donde se preparó una demostración de armas para los visitantes.

Tom Brady (derecha) con el entonces primer ministro Ehud Olmert (centro) y Robert Kraft (izquierda) en Jerusalén, 2006. Foto: Cortesía vía Times of Israel

“En voz baja, a un lado, mi amigo dice: 'Avi, ¿no es ese Tom Brady?'”, recordó Sandler. “Aparte del Sr. Kraft, no teníamos idea de quién estaba de visita. Respondí: 'Se parece a él, pero ¿qué estaría haciendo aquí?'”

“Rápidamente nos dirigimos a Brady y le preguntamos: '¿Eres Tom Brady?'”.

“'Sí', respondió. Nos quedamos boquiabiertos”.

Uno de los soldados le preguntó a Brady si quería jugar al fútbol con ellos.

“No mezclo negocios y placer”, bromeó Brady.

Los soldados hicieron una demostración de las diversas armas alineadas en el campo de tiro. Brady exclamó "¡Maldita sea!" mientras disparaban las ametralladoras.

El mariscal de campo de los Patriots incluso hizo algunas prácticas de tiro en el campo de tiro de la base. “Estaba preocupado por el retroceso”, recordó Shrage. “Ciertamente no necesitábamos que Brady se lastimara el hombro de lanzar disparando un rifle”.

Otros habitantes de Nueva Inglaterra tuvieron la oportunidad de conocer a Brady en el Museo de Israel en una cena de sábado por la noche.

El mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, visita el Museo de Israel, 2006. Foto: Cortesía vía Times of Israel

“Dijo que realmente disfrutaba del humus”, recordó el abogado israelí Hillel Katchen, que en ese momento era estudiante de derecho en Bar Ilan. “Parecía realmente con los pies en la tierra. Dijo que disfrutó más de Tel Aviv porque nadie lo reconoció allí”.

Kraft dijo que la visita fortaleció la conexión entre los dos hombres.

“Siempre he tratado a Tom como una extensión de mi familia inmediata, y el viaje a Israel creó un vínculo más fuerte”, explicó. “Como saben, no hay lugar en el mundo como Israel y compartir esa experiencia con alguien por primera vez es la razón por la que me encanta patrocinar tantos viajes misioneros a Israel”.

La declaración emitida por Kraft después del retiro de Brady reflejó ese vínculo: “Las palabras no pueden describir los sentimientos que tengo por Tom Brady, ni expresar adecuadamente la gratitud que mi familia, los New England Patriots y nuestros fanáticos tienen por Tom por todo lo que hizo durante su carrera. Una generación de fanáticos del fútbol creció conociendo solo una NFL en la que dominaba Tom Brady... Tengo el mayor respeto por Tom personalmente y siempre lo tendré. Su humildad, junto con su empuje y ambición, realmente lo hicieron especial”.

No está claro si fue el viaje lo que inspiró a Brady, pero él guarda una gran menorá en su casa. “No somos judíos”, dijo a The New York Times en 2015. “Pero creo que estamos metidos en todo… No sé en qué creo. Creo que hay un sistema de creencias, pero no estoy seguro de qué es”.

Brady probablemente no sea el único en su familia con una menorá en casa. Su hermana Julie se casó con la ex estrella judía de los Medias Rojas de Boston, Kevin Youkilis, en el 2012.

También ha asistido a otras celebraciones judías con los Kraft a lo largo de los años, que el director ejecutivo de los Patriots llamó “momentos privados con Tom y mi familia”.

“Como fanático del fútbol, ​​es triste ver que el mejor de todos los tiempos anuncia su retiro”, reflexionó Kraft. “Fue un privilegio verlo jugar durante las últimas dos décadas. Estoy agradecido por todo lo que hizo por los New England Patriots y lo felicito por una carrera tan notable. La NFL no será lo mismo sin él”.