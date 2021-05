Si se le diera la oportunidad, el próximo astronauta de Israel probablemente se abstendría de llamarse a sí mismo héroe, pero en febrero de 2022, cuando despegue de Cabo Cañaveral, en Florida, con otros tres astronautas, hará historia para toda una nación pequeña pero poderosa. Eytan Stibbe (62 años) está llamado a ser el próximo astronauta del Estado de Israel y tiene una impresionante trayectoria profesional a sus espaldas. Antes de anunciar los 44 experimentos israelíes que llevará consigo a la Estación Espacial Internacional, que se dio a conocer el miércoles, habló con los medios de comunicación por primera vez tras meses de silencio y compartió sus pensamientos sobre la exploración espacial, la ciencia y su próxima misión.

Stibbe sirvió en la Fuerza Aérea de Israel durante muchos años y en una misión especialmente audaz derribó cuatro aviones enemigos sirios. También ha fundado su propia empresa de capital riesgo, Vital Capital, que participa en la construcción de infraestructuras en comunidades empobrecidas y desatendidas de África. Antiguo colega del primer astronauta israelí caído, Ilan Ramon, conoció bien a la familia Ramon y ayudó a cofundar la Fundación Ramon para conmemorar a la familia Ramon, a la que dedicará su tiempo a bordo de la estación espacial en las áreas de ciencia y educación. Stibbe, que será astronauta privado, está casado con Ora y tienen tres hijos.

“Creo que la ventaja de ser un astronauta privado es que puede abrir la puerta a otros que no están en sectores científicos obvios. Cuando miras la ISS, ves un gran laboratorio donde se pueden realizar muchos experimentos, pero los psicólogos, filósofos, artistas y otros no están invitados a este club exclusivo. Quiero que eso cambie. El espacio es para todos”, dijo Stibbe a Yafit Ovadia, de CTech.

Stibbe recordó que cuando era niño vio la llegada del primer hombre a la luna y que el mundo entero se detuvo. Señaló que conocer a Ilan Ramon cambió para siempre su perspectiva sobre el espacio.

“Conocí a Ilan en 1991, era el comandante de mi escuadrón cuando estaba en la reserva. Nos hicimos muy buenos amigos, y cuando la Agencia Espacial de Israel lo nombró astronauta, lo visité en el Centro Johnson de Houston. Me enseñó las instalaciones, incluida la maqueta y el simulador del transbordador Columbia, y también la piscina donde se entrenan para los paseos espaciales. De repente, comprendí lo que la mayoría de los niños estadounidenses saben: el espacio es accesible. Es real. La gente se apunta para ser astronauta, se entrena durante varios años, sube y baja, y vuelve a subir. Es posible, pero no esperaba que fuera posible para mí. Mi esposa Ora y yo seguimos siendo buenos amigos de la familia de Ilan, y estuvimos presentes en su lanzamiento. También me mantuve en estrecho contacto con los astronautas que acuden anualmente a Israel para la conmemoración de Ilan, durante la Semana Espacial Israelí. Después de la muerte de Asaf, junto con la esposa de Ilan, Rona, fundamos la Fundación Ramón para hacer crecer el sector aquí y ayudar a estimular la educación, inspirar a los niños a pensar en grande, creer en sus sueños y saber que pueden hacerse realidad”.

¿Cómo tomó la decisión de ir al espacio?

“Fue una reacción instintiva a una pregunta. Un astronauta, Garrett Reisman, que es un buen amigo mío, trabajó en el diseño de la cápsula Dragon de SpaceX. Le llamé para felicitarle después de que el proyecto tuviera un primer aterrizaje con éxito en junio. Me dijo: “Sabes que la gente puede ir al espacio, y yo le dije: Bueno, la gente ha estado yendo al espacio durante 60 años, así que ¿qué tiene de impresionante? Me preguntó: Entonces, ¿vas a venir? Le dije: Sí”, y después empecé a darme cuenta de lo que significaba realmente, del tiempo que llevaría la misión, pero estaba preparado. En el momento en que se presentó la oportunidad, supe que iría a por ella”.

¿Cómo le ha impresionado su último viaje a Florida la gravedad e importancia de su próxima misión?

“Cuando visitas la industria espacial estadounidense, ves que es real. Están construyendo misiles, refrescando el cohete Falcon 9. Son instalaciones sin papeles, con gente que trabaja con ordenadores, y es muy profesional, y se centra en el éxito y la misión. Nos recibió Bob Cabana, que es el director del Centro Espacial John F. Kennedy. Nos contó sus experiencias en el espacio, y se convirtió en algo real. Creo que los niños estadounidenses lo ven de forma diferente a los israelíes. Saben que es posible, y que el país está volcado en ello. En Israel, eso no es así. Veo la emoción en las caras de los niños israelíes cuando hablo con ellos o visito las escuelas. Tienen las preguntas más inteligentes y sorprendentes que se puedan imaginar”, dijo.

¿Cuáles serán las próximas fases de su formación? ¿Qué piensa al respecto?

“Toda la tripulación se ha reunido una vez. En noviembre, visitamos las instalaciones de SpaceX en Florida, donde los ingenieros registraron nuestras medidas corporales para los trajes y los asientos. Desde entonces, cada dos semanas tenemos una llamada de grupo con Zoom en la que hablamos de todo, desde el tipo de pasta de dientes que usaremos a bordo hasta nuestro entrenamiento físico actual. Dentro de dos semanas, empezaremos nuestro entrenamiento de centrifugación o de gravedad cero. Eso no es tan emocionante para mí personalmente, porque sé que G – G es un buen amigo mío”, bromeó. “En junio, tendremos una semana de excursión de entrenamiento al aire libre en Alaska, donde estaremos al aire libre durante una semana sin teléfonos ni servicio. Para recordarlo, no somos una tripulación joven. Luego habrá un entrenamiento inicial de la tripulación en agosto en SpaceX, y desde octubre hasta el lanzamiento habrá un entrenamiento a tiempo completo en el Centro Espacial Johnson, con visitas a Japón, Rusia y Europa para ver sus instalaciones, simuladores y ayudarnos a familiarizarnos con sus segmentos de la estación espacial”.

¿Cree que habrá otros astronautas israelíes después de usted? ¿Privados o a través de la ISA?

“Estoy seguro de que habrá más, y de que también habrá mujeres, así como científicos y médicos. La tendencia a la privatización -que lidera Elon Musk- está en todas partes. AxiomSpace está construyendo un hotel espacial, y BlueOrigins está liderando el turismo espacial. Hay muchas tecnologías, desde la alimentación espacial hasta la nutrición, el agua, los paneles solares y mucho más. Estoy seguro de que la industria científica y los investigadores israelíes formarán parte de esta industria, aunque no sé si construiremos naves espaciales que vayan a Marte”.

¿Qué tipo de experimentos va a realizar? ¿Necesita una formación especial para ellos?

“Pienso entender todos los experimentos que voy a realizar, pero algunos son autónomos y sólo hay que enchufarlos a la electricidad, y funcionan solos. Algunos son interactivos y debo manejarlos, comprobar los resultados y cambiar sus calibraciones. Otros son exámenes fisiológicos, pruebas psicológicas, pruebas cerebrales, etc. Creo que la mitad de mi tiempo a bordo se dedicará a experimentos científicos, mientras que la otra mitad se dedicará a dar clases de física en hebreo a escolares israelíes, lo que forma parte de una iniciativa que la Fundación Ramón y el Ministerio de Ciencia y Tecnología están organizando”.

Durante la Semana del Espacio de Israel, usted mencionó su experiencia en inversiones de impacto y capital riesgo, que comparó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Cómo le ha ayudado la inversión -y el capital riesgo en particular- a entender mejor la industria espacial comercial?

“Creo que estamos lanzando una iniciativa que será completamente nueva, y como en la inversión de impacto, medirá el impacto de mi misión espacial en la humanidad. Nuestro impacto no será solo en la industria espacial, o en un determinado sector de la tecnología como la medicina o la tecnología alimentaria, sino que también inspirará a los niños a dedicarse a los campos STEM, o a los artistas a inspirarse en la exploración espacial, y en la vida en otros planetas”.

“En África, muchas industrias no se han desarrollado todavía, por lo que las infraestructuras, el desarrollo urbano y la agricultura pueden desarrollarse desde cero, de forma ecológica y saludable. Se puede diseñar una ciudad como debe ser, y hacerla totalmente verde, utilizando energía solar, tratando el agua, las aguas residuales, incluso haciendo más espacios públicos abiertos y carriles para bicicletas. Las cosas se pueden hacer bien desde cero, y esa es una gran oportunidad que espero que los líderes africanos aprovechen. Creo que entender esos objetivos y los de la ONU será importante para ayudarme a centrarme en las tareas de mi misión: mejorar la vida de la gente a través de la ciencia”.

“En cuanto a los experimentos, puedo decir que desde el lado israelí es bastante impresionante en comparación con mis homólogos, pero todos trabajaremos juntos y nos ayudaremos mutuamente con estos experimentos”.

Las empresas israelíes de tecnología espacial están creciendo. Como capitalista de riesgo, ¿qué tendencias predice en este campo? ¿Hay ciertos sectores que espera que crezcan más o menos?

“No puedo dar un pronóstico adecuado porque aún es demasiado pronto. Cada día aprendo más sobre el sector. Ayer visité las instalaciones de Aleph Farm, que produce carne a partir de células de vaca. En lugar de llevar una vaca a Marte y hacer comida con ella, lo que sería bastante difícil”, bromeó, “utilizan una pequeña cantidad de células para cultivar la carne en un laboratorio. Me estoy familiarizando con todas las iniciativas, y pronto tendré una perspectiva más completa”.

¿Hay alguna lección que haya aprendido de su servicio militar que sea aplicable a esta misión?

“Diría que he aprendido dos lecciones principales, una es la cooperación, la segunda sería que la práctica hace la perfección. Se consigue mucho más cooperando y trabajando juntos. El hecho de que nosotros, como astronautas privados, hayamos aceptado trabajar juntos y pasar una semana al aire libre en la naturaleza conociéndonos unos a otros en condiciones no óptimas dice mucho de nuestra devoción por la misión. Espero que tengamos la oportunidad de conocer a los demás astronautas que estarán a bordo de la ISS en el momento en que nosotros estemos allí”.

¿Sabes quién estará allí?

“No, aún no sabemos quiénes estarán allí. Estamos en febrero del año que viene, así que no sabemos quiénes serán exactamente los astronautas, aún no está confirmado. Espero que tengamos la oportunidad de conocerlos en la Tierra, en algún lugar de Houston, tal vez antes de que suban, para que podamos conocernos antes, porque viviremos en lugares bastante estrechos”.

Es un espacio ajustado.

“Así que la cooperación es fundamental. La segunda lección que aprendí es que hay que practicar lo que se pretende hacer realmente. Tienes que ser auténtico cuando entrenas, y cuando se espera que hagas algo, debes estar preparado para ello”.

¿Cuál es su mensaje para los israelíes y la gente de todo el mundo que lo está viendo?

“Será una gran experiencia, y mi intención es involucrar al mayor número posible de personas, ya sean israelíes, judíos norteamericanos, niños de todo el mundo, e incluso gente de África, donde mi empresa de inversión de impacto, Vital Capital, ha estado muy involucrada en la inversión en infraestructuras allí. Tengo varios contactos en África, que también están fascinados con el espacio y espero que esto les inspire. Creo que todavía no hemos tenido un astronauta africano, así que espero que eso también ocurra”.

¿Qué es lo que más le entusiasma? ¿Qué es lo que le motiva?

“Creo que la emoción, y esa primera experiencia de flotar en gravedad cero será emocionante. Y, por supuesto, la gran emoción en Israel, que siento que me empuja hacia adelante”.

Eres un pionero para todo un país, es un gran peso que llevar sobre tus hombros, pero es importante.

Se ríe. “Sí, pero la experiencia y el aspecto personal también son muy emocionantes”.