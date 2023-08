El rabino emprendedor está detrás de una de las empresas emergentes más exitosas del Reino Unido

Ser rabino y emprendedor son más similares de lo que piensas. Sam Fromson puede explicarlo. El rabino comunitario a tiempo parcial en Golders Green Synagogue, Fromson, también es cofundador y director de operaciones de YuLife, la revolucionaria compañía insurtech (donde los seguros se encuentran con la tecnología).

YuLife, impulsada por la tecnología, tiene como objetivo fomentar cambios positivos en el estilo de vida de sus usuarios recompensando una vida saludable y convirtiendo los productos financieros en una fuerza para el bien. Fromson cofundó la compañía con el empresario de seguros Sammy Rubin en 2016, un año después de asumir el cargo en Golders Green, y dice que hay una simbiosis sorprendente entre sus dos carreras.

“Siento que el ‘yo rabino’ y el ‘yo emprendedor’ son bastante similares, particularmente cuando se trata de construir una comunidad”, dice Fromson. “Como fundador, gran parte de la ‘vida de una empresa nueva’ se trata de inspirar a las personas y lo mismo ocurre con un rabino: contar una historia e inspirar a las personas con ese impulso de lograr”.

Fromson, que tiene experiencia en finanzas, cree que su capacitación y experiencia como rabino lo han equipado con las habilidades clave necesarias para prosperar como emprendedor de nueva creación, y viceversa. “Los fundadores de nuevas empresas hablan constantemente sobre los desafíos de salud mental que podrían enfrentar, y la fe es un componente poderoso de eso: darse cuenta de que no tienes el control de todo. Por supuesto, como fundador, debe poner todo de su parte en el negocio, pero al mismo tiempo estamos capacitados como rabinos para darnos cuenta de que no tenemos el control de todo y, en última instancia, estamos en las manos de Dios en cuanto a si algo tiene éxito o no. , y para mí, eso ha sido útil para recordar. Por ejemplo, podría prepararse y prepararse para un lanzamiento con inversores de alto perfil y ni siquiera le respondieron, y luego podría conocer a alguien por casualidad,

Fromson y Rubin se conocieron en una cena benéfica. “Nos llevamos muy bien y nos reunimos al día siguiente en Orli en Hendon; ahí nació la idea de YuLife”. El dúo pasó seis horas juntos hablando sobre un modelo potencial, antes de irse a escribir su plan de negocios.

¿Entonces, cómo funciona? YuLife proporciona a las grandes empresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) por igual una solución de seguro de vida digital de extremo a extremo y se relaciona con cada miembro. A través de su aplicación de estilo de juego, los usuarios pueden ganar YuCoins virtuales, también conocida como “la moneda del bienestar” por completar actividades cotidianas de bienestar, como caminar, meditación, atención plena y ciclismo, a cambio de cupones y beneficios de marcas líderes, incluido ASOS. , Avios, Nike y John Lewis. Los miembros también pueden optar por mejorar el mundo a través de donaciones a organizaciones benéficas, plantando árboles o limpiando el océano.

Hoy, YuLife es una de las empresas emergentes más exitosas del Reino Unido. Lo utilizan más de 1000 empresas, incluidas Capital One, Co-Op, Sodexo, Land Rover y Tesco.

YuLife se ha expandido a los EE. UU. y Sudáfrica, así como a nuevas categorías (se ha asociado con Bupa para ofrecer seguros dentales, por ejemplo) y constantemente agrega nuevas asociaciones a su creciente conjunto de herramientas. El año pasado, YuLife duplicó con creces su tamaño a más de 230 miembros del equipo, también conocido como ‘YuCrew’.

Pero la misión sigue siendo la misma: convertir los productos financieros en una fuerza para el bien. “Al hacer esto, ayudamos a las personas a vivir sus mejores vidas. Y poner su salud y bienestar en primer lugar, dentro y fuera del trabajo”.

La sede de YuLife está en Old Street, Londres, pero los empleados pueden trabajar desde cualquier lugar. “Tenemos un modelo de trabajo híbrido”, dice Fromson. “No hay días fijos en los que la gente tiene que venir. Tenemos dos reuniones a la semana para todos los empleados y reuniones periódicas del equipo”.

A la empresa se le atribuye a menudo el mérito de ser una de las mejores empresas emergentes para trabajar, con el bienestar de los empleados en su centro.

Fromson, padre de cuatro hijos, reconoce que la salud mental continúa afectando a la fuerza laboral. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, la cantidad de personas que no trabajan en el Reino Unido debido a una enfermedad prolongada ha alcanzado un nuevo récord: más de 2,5 millones no están trabajando debido a una variedad de problemas de salud, en particular la salud mental. en aumento.

Fromson dice que necesitamos una solución holística. “Las empresas no pueden apoyar a las personas que no están trabajando para que trabajen, pero pueden hacer mucho para apoyar la salud y el bienestar de sus empleados y garantizar que sigan funcionando y no sucumban a una mala salud crónica como resultado. Si puede ayudar a su equipo a mantenerse saludable, comprometido y conectado, entonces tiene una gran ventaja: obtiene lo mejor de todos”.

Continúa: “Desde la perspectiva del gobierno, se necesitan intervenciones sociales generalizadas para apoyar a las personas con enfermedades crónicas que regresan al lugar de trabajo. El NHS hace un trabajo maravilloso al tratar con personas con problemas agudos, pero se puede hacer mucho más en términos de planificación y prevención de problemas de salud a largo plazo. Necesitamos alentar a las personas a que se cuiden a sí mismas a diario”.