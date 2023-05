El rabino Harold Kushner, autor de ‘When Bad Things Happen to Good People’, muere a los 88 años

El rabino Harold Kushner, uno de los rabinos congregacionales más influyentes del siglo XX cuyas obras de teología popular llegaron a millones de personas fuera de la sinagoga, murió.

Kushner, quien cumplió 88 años el 3 de abril, murió el viernes en Canton, Massachusetts, a pocos kilómetros de la sinagoga donde había sido rabino laureado durante más de tres décadas.

La trayectoria bastante convencional de Kushner como rabino conservador se alteró poco después de llegar al Templo Israel de Natick cuando, el día que nació su hija Ariel, a su hijo Aaron, de 3 años, se le diagnosticó una condición fatal de envejecimiento prematuro, progeria.

“When Bad Things Happen to Good People”, publicado en 1981, representó el intento de Kushner de dar sentido al sufrimiento y eventual muerte de Aaron, apenas unos días después de cumplir 14 años. Fue rechazado por dos editoriales antes de ser publicado por Schocken Books, una editorial judía.

​​En el libro, Kushner se esfuerza por reconciliar las creencias gemelas judías sobre la omnipotencia y la benevolencia de Dios con la realidad del sufrimiento humano. “¿Puedo, de buena fe, continuar enseñando a la gente que el mundo es bueno y que un Dios amable y amoroso es responsable de lo que sucede en él?” .

En última instancia, concluye que la capacidad de Dios es limitada cuando se trata de controlar los peligros de la vida que resultan en una tragedia generalizada y de menor escala, como el Holocausto y la muerte de un niño.

Es una visión que choca con la enseñanza judía tradicional acerca de Dios, y le valió críticas a Kushner entre algunos judíos ortodoxos y también provocó refutaciones de otros teólogos judíos.

Pero resonó ampliamente durante mucho tiempo y con muchas personas, judías y no judías, llegando a lo más alto de la lista de libros más vendidos del New York Times. Se han vendido más de 4 millones de copias en al menos una docena de idiomas.

Redujo sus deberes en su sinagoga, luego se alejó, seguido de otros libros que abordaban temas igualmente abrumadores: el significado de la vida, hablarles a los niños acerca de Dios, superar la decepción. “To Life: A Celebration of Jewish Being and Thinking”, publicado en 1993, se convirtió en un recurso de referencia para las personas que exploran el judaísmo, mientras que “Living a Life That Matters: Resolution the Conflict Between Conscience and Success”, publicado en 1986, fue otro best-seller.

“Creo que el rabino Kushner tuvo éxito porque atendió a todos”, dijo Carolyn Hessel, directora del Consejo del Libro Judío, en 2017 cuando revivió el Premio a la Trayectoria en honor a Kushner. “Él llegó al corazón de todos. No era sólo el corazón judío. Llegó al corazón de todo ser humano”.

Kushner nació en Brooklyn y se educó en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Después de su ordenación en el Seminario Teológico Judío en 1960, acudió a los tribunales para que le anularan su exención militar.

Durante dos años se desempeñó como capellán militar en Oklahoma antes de asumir su primer púlpito, como rabino asistente en otro Templo de Israel, este en Great Neck, Nueva York.

Cuatro años más tarde se mudó a Natick, donde permaneció incluso cuando se convirtió en una celebridad. En 1983, con su libro como un éxito de ventas y exigiendo más de su tiempo, Kushner se redujo a tiempo parcial en la sinagoga. Siete años más tarde renunció para dedicarse de lleno a la escritura.

La congregación, creyendo que su rabino, que entonces tenía 55 años, era demasiado joven para ser nombrado rabino emérito, nombró a Kushner su rabino laureado, un título que sólo ostentan un puñado de líderes espirituales estadounidenses.

Sería uno de un número creciente de elogios: Kushner fue honrado por la organización católica romana Christophers como alguien que hizo del mundo un lugar mejor, y la organización Religion in America lo nombró clérigo del año en 1999. En 2004 leyó del libro de Isaías en el funeral de estado del presidente Ronald Reagan.

Permaneció involucrado en el movimiento conservador después de dejar el púlpito, sirviendo como líder en la región de Nueva Inglaterra de su asociación rabínica y, con el novelista Chaim Potok, editando su comentario Etz Hayim Torah de 2001.

“Mi entrenamiento en el seminario se centró en las respuestas judías. Mi experiencia congregacional ha sido más en términos de cuestiones judías”, dijo Kushner a JTA en 2008. “Empiezo con la angustia, la incertidumbre, la falta de realización que encuentro en la vida de las personas muy amables y decentes que están en esta sinagoga y quienes son mis lectores. Y el judaísmo es la respuesta”.

Agregó: “La pregunta es cómo vivo una vida plena. Y el judaísmo es la respuesta”.

La esposa de Kushner, Suzette, murió en 2022, 45 años después que su hijo Aaron. A Kushner le sobreviven su hija, Ariel Kushner Haber, y dos nietos.