El Rey Felipe VI recibirá el lunes a la Federación de Comunidades Judías de España

El Rey Felipe VI recibirá el próximo lunes en audiencia a una representación de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que representa a los judíos españoles, según ha informado este viernes la Casa Real.

El encuentro tendrá lugar el lunes 3 de noviembre a las 11:00 horas en el Palacio de la Zarzuela, según la Agenda Oficial de la Familia Real, consultada por Europa Press.

La Federación de Comunidades Judías de España es la institución que agrupa a la inmensa mayoría de comunidades y organizaciones de esta confesión en el país.

Según el acuerdo suscrito con el Estado desde 1992 como confesión de notorio arraigo, la FCJE representa oficialmente a las comunidades judías ante las instituciones oficiales nacionales e internacionales.

En la actualidad, la población judía en España está formada por alrededor de 70.000 personas, según indica la FCJE en su página web. Además, destaca que los judíos españoles mantienen instituciones educativas en todas las comunidades, cuentan con más de 30 sinagogas en el país, y cementerios en distintas comunidades.

La FCJE forma parte del Congreso Judío Europeo (EJC) y del Congreso Judío Mundial (WJC).