El Rey recibe en audiencia a una delegación de la FCJE

Su Majestad el Rey Felipe VI recibió en audiencia el lunes 3 de noviembre a una delegación de la FCJE encabezada por su presidente, David Obadia.

El propósito de la audiencia fue renovar la lealtad ante la Corona y exponer al Rey la actual situación que viven las comunidades judías españolas marcada por el gran aumento del antisemitismo.

La delegación la formaron Isaac Querub, ex presidente de la FCJE, Raymond Forado, vicepresidente de la FCJE y presidente de la Comunidad Judía de Barcelona, Perla Salama, secretaria general de la FCJE, Carolina Aisen, directora ejecutiva de la FCJE, Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Ari Girondi, presidente de la Comunidad Judía de las Islas Baleares representando también a las comunidades de Canarias, José Benatar, presidente de la Comunidad Judía de Alicante Centro, representando a todas las comunidades de Levante, Julie Beniflah, presidenta de a Comunidad Judía de Málaga y Gilbert Chocrón, presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos, representando a las comunidades de la zona Sur, Elías Chocrón, presidente de la Comunidad Israelita de Melilla representando también a la Comunidad Israelita de Ceuta y Silvia Leida, presidenta de la Comunidad Masortí de Barcelona Atid en representación de las comunidades masortíes y asociaciones judías de España.

Tras la audiencia, el presidente de la FCJE, David Obadía, y el Dayán de la FCJE, Rab Isaac Cohen, fueron también recibidos por el Rey de manera privada. Más tarde, en la sede de la FCJE, David Obadia atendió una entrevista con el programa de TVE, Audiencia Abierta. Por su parte, los presidentes de las comunidades de Alicante Centro, José Benatar, y Baleares, Ari Girondi, explicaron al programa cómo es la vida de los judíos españoles en estos momentos de aumento del antisemitismo.