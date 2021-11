Thomas Nides, miembro del Partido Demócrata y con experiencia en el mundo diplomático, fue oficializado como embajador estadounidense en Israel. El hombre de 60 años cumplió funciones políticas por más de 30 años. Nació en Minnesota y viene de una familia judía.

En junio de este año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había nominado a Nides para ocupar el puesto del saliente embajador, David Friedman. Meses después, el Senado de ese país confirmó al postulado presidencial como el nuevo representante del país en Israel.

Yair Lapid, ministro de relaciones exteriores israelí, publicó un mensaje en las redes sociales dándole la bienvenida al nuevo embajador. «Espero recibirte en Jerusalén y trabajar juntos para fortalecer y profundizar la relación especial entre nuestros dos países», escribió el funcionario.

Por su parte, la cuenta oficial de la Embajada estadounidense en Jerusalén felicitó a Nides. Se espera que en el trascurso de esta semana el nuevo embajador viaje a Israel. Además, se en las próximas semanas se reunirá con Naftalí Bennett, Yair Lapid, e Isaac Herzog.

Congratulations to Ambassador Tom Nides on his confirmation as the next US Ambassador to Israel.

I look forward to welcoming you to Jerusalem and to working together to strengthen and deepen the special relationship between our two countries 🇮🇱🇺🇸

— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 4, 2021