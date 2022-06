La lucha en Ucrania ha sido llamada “una guerra de WhatsApp” en medio de la dependencia generalizada de las aplicaciones de mensajería por parte de periodistas , soldados y civiles comunes , y su papel central en la difusión de propaganda .

Mientras tanto, el inventor de WhatsApp, un judío nacido en Ucrania cuya creación lo convirtió en una de las personas más ricas del mundo, se ha mantenido notablemente callado durante el conflicto. Jan Koum, que controla una fundación benéfica de miles de millones de dólares, no ha pronunciado una palabra pública incluso cuando muchos otros ucranianos y rusos adinerados anuncian donaciones para los esfuerzos de ayuda humanitaria.

Pero según un examen de las declaraciones de impuestos presentadas por la fundación de Koum antes de la guerra, el tímido fundador de WhatsApp, que llegó a California cuando era adolescente, está más entrelazado de lo que parece con los acontecimientos que sacudieron el país que dejó atrás cuando tenía 16 años. -edad. Sus donaciones, de las cuales solo una pequeña parte se ha informado anteriormente, incluyen decenas de millones de dólares a organizaciones judías que ahora participan en los esfuerzos de ayuda en Europa del Este.

Por ejemplo, de 2019 a 2020, el último año para el que hay una declaración de impuestos, la Fundación de la Familia Koum donó alrededor de $17 millones a la Asociación Judía Europea, una organización con sede en Bruselas que lanzó una campaña en marzo para proporcionar vivienda, alimentos y ropa a los refugiados de la guerra. Casi todo el presupuesto del grupo para 2019 provino de Koum.

Con $10,6 millones en donaciones durante ese mismo período, la fundación de Koum es también uno de los donantes más importantes de otro grupo involucrado en los esfuerzos de socorro: la Federación de Comunidades Judías de la CEI. El grupo, cuyo nombre hace referencia a la Comunidad de Estados Independientes, una asociación de antiguos territorios soviéticos, anunció el establecimiento de una flota de ambulancias para evacuar pacientes en toda Ucrania.

Se desconoce si Koum continuó haciendo donaciones en 2021 y después porque su fundación y todos los beneficiarios anteriores contactados por la Agencia Telegráfica Judía ignoraron las solicitudes de comentarios o se negaron a hablar oficialmente. JTA contactó a más de una docena de organizaciones sin fines de lucro, varias de las cuales dijeron que tenían prohibido reconocer públicamente la donación de Koum como condición para su donación.

Debido al secreto que marca sus donaciones caritativas, así como su vida personal, el perfil de Koum como filántropo en los últimos años ha pasado casi desapercibido. Sin embargo, las declaraciones de impuestos revelan que Koum, con una fortuna estimada entre 9.800 y 13.700 millones de dólares, se ha convertido silenciosamente en uno de los mayores donantes de causas judías en el mundo.

Su fundación donó casi 140 millones de dólares entre 2019 y 2020 a unas 70 organizaciones benéficas judías que trabajan en Estados Unidos, Europa del Este e Israel. Eso está a la par con la tasa de donaciones de los donantes más grandes y conocidos del mundo judío, como Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies, con

A este nivel de donación, Koum tiene un impacto descomunal en la vida comunitaria judía, pero sin la conciencia pública que a menudo acompaña a la gran filantropía.

Que Koum haya podido operar bajo el radar no sorprende a Lila Corwin Berman, profesora de historia judía estadounidense en la Universidad de Temple, que escribe sobre filantropía.

“Contamos con un sistema que protege la privacidad de los donantes y requiere formas mínimas de presentación de informes y supervisión”, dijo. “Solo si conozco el nombre de Koum puedo buscar en los registros de impuestos para ver la lista de beneficiarios, y esto supone que la fundación desembolsa todos sus obsequios directamente, sin utilizar fundaciones comunitarias como transferencias. Las reglas, tal como existen, parecen valorar la privacidad y la autonomía del donante por encima del conocimiento del público”.

La transparencia sobre la financiación debería ser particularmente importante cuando se trata de organizaciones sin fines de lucro judías debido a su objetivo de “unir la amplia diversidad de la vida judía”, dijo Corwin Berman.

El público judío debería preocuparse porque un financiador tan grande inevitablemente puede esculpir y establecer prioridades comunitarias.

Un análisis de las declaraciones de impuestos de la fundación Koum refleja que, más que cualquier otra causa, Koum dona a organizaciones sin fines de lucro afiliadas a Chabad-Lubavitch, el creciente movimiento judío ortodoxo jasídico internacional con orígenes en Europa del Este. Chabad, que brinda servicios religiosos y humanitarios en comunidades judías remotas, realiza una serie de actividades actuales en la región.

La Asociación Judía Europea, por ejemplo, está dirigida por un rabino afiliado a Jabad, y la Federación de Comunidades Judías de la CEI cuenta como director a Berel Lazar, un importante rabino de Jabad que dirige la comunidad judía de Rusia. Koum también ha donado a varias congregaciones de Jabad en California y otros órganos del movimiento.

Uno de los principales beneficiarios de Koum vinculados a Chabad es una organización sin fines de lucro conocida como el Centro Comunitario Judío de Moscú, cuya dirección conduce a un edificio residencial de ladrillo marrón en Brooklyn, a pocos minutos a pie de la sede mundial de Chabad en Crown Heights.

La organización no tiene sitio web, y dado que está clasificada como una organización religiosa, el Centro Comunitario Judío de Moscú está exento de presentar documentos que detallen su misión, liderazgo o actividad financiera, como se requiere de otros tipos de organizaciones sin fines de lucro. Pero una revisión de los registros del IRS sugiere que una donación típica a la organización osciló entre $15,000 y $55,000 durante varios años hasta que, en 2019, el patrón cambió. Fue entonces cuando la fundación Koum le dio a la organización sin fines de lucro $3.3 millones. En 2020, donó 5,7 millones de dólares.

Nadie contactado por JTA quiso hablar oficialmente sobre las motivaciones de Koum, pero Jabad es popular entre los judíos que crecieron en la antigua Unión Soviética.

“En su alcance, modo de operaciones y filosofía, Chabad ha sido muy acogedor y útil para los judíos de habla rusa”, dijo Misha Galperin, consultora de donantes y organizaciones benéficas y presidenta del Museo Nacional de Historia Judía Estadounidense, que creció en la Unión Soviética.

Galperin dijo que esta afinidad existe a pesar de la falta de observancia religiosa entre muchos judíos de la ex Unión Soviética.

“La mayoría de los judíos de la antigua Unión Soviética no son observantes y no están particularmente interesados ​​en seguir los mandamientos en la forma en que Jabad los entiende”, dijo. “Pero ellos [Chabad] parecen judíos; en otras religiones, podrías pensar que los sacerdotes e imanes tienen un uniforme. En el judaísmo, es [Chabad] Lubavitch y otros hasidim quienes echan un vistazo. Muchos judíos de habla rusa piensan en Jabad como ‘mi sinagoga a la que no iré’”.

Joshua Tapper, un historiador de los judíos soviéticos que ha escrito sobre el éxito de Chabad con este grupo demográfico, dijo que el movimiento ofrece un mensaje atractivo para las personas cuya identidad judía fue reprimida por las autoridades soviéticas.

“La retórica de Chabad es que ‘nuestro movimiento nació aquí, sobrevivimos muchas décadas bajo tierra, en el desierto soviético, sobreviviendo con nuestro ingenio y nuestro fervor religioso y nuestra creencia en Dios, y ahora hemos reclamado el lugar que nos corresponde como líderes de judíos de habla rusa’”, dijo Tapper, quien es estudiante de posgrado en la Universidad de Stanford y ex reportero de JTA.

Las donaciones de Koum no se limitan a Chabad o incluso a grupos religiosos. También es un gran partidario del sistema de salud israelí con obsequios a Hadassah y a los afiliados estadounidenses de recaudación de fondos de varios hospitales israelíes.

También dona millones a instituciones judías en el Área de la Bahía de San Francisco, como el Centro Comunitario Judío de la Familia Oshman en Silicon Valley. Los registros de impuestos también revelan que él es el donante anónimo detrás de un nuevo centro de $3.5 millones para la comunidad judía de habla rusa de San Francisco.

Al menos algunas de sus donaciones reflejan sus puntos de vista políticos de derecha sobre Israel. Las donaciones de $ 600,000 se destinaron a Maccabee Task Force Foundation, una organización fundada por el difunto megadonador republicano Sheldon Adelson para apoyar la defensa de Israel en los campus universitarios. La fundación también entregó 6 millones de dólares a Friends of Ir David, el brazo estadounidense de recaudación de fondos de Elad, un grupo que trata de expandir los asentamientos judíos en partes de Jerusalén oriental mayoritariamente árabe , y 175.000 dólares al Fondo Central de Israel, que ha sido acusado de apoyar extremistas violentos en Israel.

Las únicas donaciones importantes no judías de la fundación Koum han ido a dos universidades: $ 1 millón a Fordham en 2020 y unos $ 41 millones a Stanford desde 2017. Su afinidad con estas instituciones es algo sorprendente si se tiene en cuenta que la única universidad a la que ha asistido Koum es la estatal de San José. University, de la que abandonó para centrarse en su primer trabajo importante en tecnología, en Yahoo.

La historia de Koum es una historia real de la pobreza a la riqueza de un inmigrante que llegó a los Estados Unidos sin nada, buscó mejorar su suerte, trabajó duro y se hizo fabulosamente rico mientras desarrollaba un producto utilizado por miles de millones de personas todos los días. Dado que ha concedido muy pocas entrevistas, la mayor parte de lo que se sabe sobre su vida se puede obtener de unas pocas fuentes, sobre todo un perfil de Forbes escrito cuando él y sus socios vendieron WhatsApp a Facebook por 22.000 millones de dólares en 2014.

Una demanda no reportada anteriormente presentada contra Koum en Los Ángeles por un ex empleado en una de sus megamansiones el año pasado ayuda a completar los años transcurridos desde la adquisición y luego de la salida de Koum de Facebook en 2018. Refleja una cuenta de Koum como un acaparador de algunas de las casas más caras de California y un celoso protector de su propia privacidad.

Koum se crió en las afueras de Kyiv en la ciudad de Fastiv, que resultó ser bombardeada por las fuerzas rusas a principios de la guerra actual.

En 1992, después de la caída de la Unión Soviética y en medio de la agitación política y la tensión antisemita, un Koum adolescente, su madre, emigró a Mountain View, California, y comenzó a vivir en un apartamento de dos habitaciones disponible a través de la asistencia pública. Su padre se quedó atrás y murió en 1997.

Dependían de los cupones de alimentos ya que su madre ganaba dinero cuidando niños y Koum barría los pisos de una tienda de comestibles en busca de trabajo. Su madre pronto fue diagnosticada con cáncer, lo que le dio derecho a la familia a pagos por discapacidad por un tiempo. Murió en 2000, dejando a Koum huérfano a los 24 años.

Su autoeducación en redes informáticas lo puso en contacto con el emergente mundo de las empresas emergentes en Silicon Valley, y finalmente comenzó a trabajar para Yahoo con su futuro cofundador de WhatsApp, Brian Acton. Los dos se unieron por su actitud sensata compartida. “Ninguno de nosotros tiene la capacidad de decir tonterías”, dijo Acton a Forbes.

El dúo dejó Yahoo en 2007 para tomarse un año sabático, que pasó viajando por América del Sur y jugando Ultimate Frisbee. En un giro que resultaría irónico, ambos solicitaron trabajo en Facebook pero fueron rechazados.

En 2009, el iPhone se había lanzado recientemente y la App Store solo tenía siete meses. Koum vio una oportunidad en esta nueva frontera móvil y comenzó a intercambiar ideas con miembros de la comunidad de habla rusa de San José. Forbes describe largas conversaciones sobre WhatsApp mientras tomaban el té entre Koum y Alex Fishman, un graduado del Technion-Israel Institute of Technology, quien fue el anfitrión de la comunidad en su apartamento en San José.

A los dos años del lanzamiento de WhatsApp, se encontraba entre las aplicaciones más descargadas en el aún incipiente mundo de las aplicaciones, y ofrecía mensajes de texto, llamadas telefónicas, videos y otros contenidos gratuitos y encriptados. La empresa se mantuvo en una pronunciada curva de crecimiento y, a principios de 2013, WhatsApp tenía 200 millones de usuarios activos y una plantilla de 50.

La startup rudimentaria, que opera desde un edificio de bajo perfil sin ni siquiera un logotipo a la vista, llamó la atención de Mark Zuckerberg. Después de un noviazgo prolongado, Zuckerberg logró que Koum y Acton acordaran una venta, y Facebook compró WhatsApp por $22 mil millones en efectivo y acciones en 2014. Por iniciativa de Koum, los tres firmaron el trato afuera del edificio que anteriormente albergaba la agencia de asistencia social. donde Koum recibió cupones de alimentos.

Koum se quedó en la empresa y se unió a la junta directiva de Facebook, pero en 2018 anunció que dejaría el cargo. The Washington Post informó que Koum dejó las prácticas de privacidad cada vez más laxas de Facebook.

La ventana al pensamiento de Koum se redujo en ese momento debido a su falta de compromiso con la prensa, pero el multimillonario comunicó algunos de sus pensamientos en Facebook a unas 90.000 personas que seguían sus publicaciones. Estaba compartiendo enlaces a artículos a favor de Trump y en contra de la inmigración y expresó una postura pro-Israel de línea dura. Eventualmente, casi dejó de publicar en las redes sociales.

Es en gran parte un misterio cómo Koum pasa su tiempo hoy en día. Por una donación de campaña realizada el año pasado, Koum, de 46 años, declaró su ocupación como “retirada”.

Se sabe que posee seis enormes mansiones en el enclave de Silicon Valley de Atherton y en Malibú, al menos dos de las cuales tienen un valor cercano a los 100 millones de dólares.

Estableció una empresa con el único propósito de operar estas propiedades, según una demanda presentada por una exempleada de la empresa llamada Carina Walker. En 2019, fue contratada con un salario anual de $100,000 para mantener el paisaje en solo una de estas propiedades, en Malibú. Unos tres meses después, fue despedida. Walker pronto demandó a Koum, alegando que la despidió debido a su discapacidad y condición médica en violación de las protecciones antidiscriminatorias.

De acuerdo con la demanda, Koum es reacio a ver ayuda contratada. “[C]ada vez que se determinaba que Koum llegaría a una de sus propiedades, sus empleados se veían obligados a salir de cualquier propiedad que Koum estuviera visitando para evitar ser vistos por él”, dice la demanda.

El año en que Koum vendió WhatsApp, transfirió 556 millones de dólares a Silicon Valley Community Foundation, una organización benéfica que distribuye dinero en nombre de los donantes. Se desconoce a dónde pudo haber ido este dinero. Pero al año siguiente, Koum estableció su propia fundación y se abrió una pequeña vista de los asuntos de Koum.

Sembró la fundación con cientos de millones de dólares en acciones de Facebook, construyendo una dotación valorada en más de $ 2 mil millones en 2020. Aunque las declaraciones de impuestos que detallan sus donaciones aún no están disponibles después de ese año, el requisito legal de que una fundación dispense al menos el 5% de sus activos cada año sugiere que sus donaciones caritativas solo han aumentado desde entonces.

La devoción de Koum por financiar a Chabad y otros grupos judíos se hizo cada vez más evidente a partir de las declaraciones de impuestos de la fundación de 2018.

Aparte de las declaraciones anteriores a favor de Israel, no tenía mucha identidad judía pública, por lo que la divulgación de estas donaciones parecería surgir de la nada.

Pero las aventuras filantrópicas de Koum continúan una tradición de donaciones de judíos de la antigua Unión Soviética, así como una ola reciente de filantropía impulsada por la nueva riqueza en la comunidad.

Lena Katsnelson, directora de UJA FSU, la división de la UJA-Federación de Nueva York enfocada en los judíos de la antigua Unión Soviética, señaló que hay una historia de más de 30 años de donaciones caritativas por parte de esta comunidad.

Mientras tanto, Galperin señaló que Koum no es el único donante en lo que él caracteriza como una ola de judíos de habla rusa que se han enriquecido en tecnología y otros sectores. Dio los ejemplos de Eugene Fooksman, nacido en Rusia, quien se unió temprano a WhatsApp para trabajar como ingeniero de software y fundó una fundación que hizo alrededor de $ 1.1 millones en donaciones en 2020, y Max Levchin, cofundador de PayPal, quien nació en Ucrania y hace donaciones a varias causas judías pero no a través de una fundación dedicada.

“Esta generación se tomó su tiempo para establecerse, desarrollar los medios y los intereses para convertirse en filántropos”, dijo Galperin,

Agregó que entre todos los judíos, este grupo tiene una historia particular que impulsa a muchos a donar a causas judías por encima de todo.

“Eso se debe a que, para muchos de ellos, el acto de abandonar la Unión Soviética y venir a Israel, Estados Unidos o Canadá tiene mucho que ver con su identidad judía”, dijo.