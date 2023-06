El terrorismo se está extendiendo por Judea y Samaria

Con 20 grupos terroristas armados operando en el área, el terrorismo palestino crece día a día. La Agencia de Seguridad de Israel (Shabak) considera que la situación requiere una gran operación militar contra la infraestructura terrorista

Yoni Ben Menajem*

El establishment de seguridad israelí ha iniciado intensos debates sobre la posibilidad de llevar a cabo una operación militar a gran escala en Judea y Samaria (Cisjordania) contra los grupos terroristas palestinos, tras el ataque a tiros del 30 de mayo en el que fue asesinado un civil de 32 años, Meir Tamari, cerca de la comunidad de Hermesh.

El ataque fue perpetrado por la unidad de “Reacción Rápida” del “Batallón Tulkarem”, un cuerpo terrorista conjunto de la Yijad Islámica Palestina (YIP) y el movimiento al-Fatah de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. El grupo fue fundado por Seif Abu Libda, del campo de refugiados de Nur Shams cerca de Tulkarem, quien murió en un tiroteo con las Fuerzas de Defensa de Israel en 2022. Amir Abu Khadija, un oficial de la guardia presidencial de Abbas, se unió a los líderes del grupo; las FDI abatieron a Khadija en marzo pasado.

Fuentes de la Yijad Islámica dicen que el asesinato de Meir Tamari fue parte de la venganza de la organización a la actividad de las FDI en Nur Shams, y a la muerte selectiva de la cúpula militar de YIP en Gaza en mayo pasado.

Combatientes del “Batallón de Yenín”, afiliado a la Yijad Islámica Palestina, durante una demostración de fuerza en marzo de 2022. Un terrorista suicida encabeza orgulloso el desfile

(Foto: Palestinian Press)

El establishment de seguridad israelí está preocupado por la propagación de grupos terroristas armados en Judea y Samaria, que están equipados con grandes reservas de armas y municiones. Hay alrededor de 20 grupos que llevan a cabo ataques. Las armas fluyen por la frontera con Jordania, y las compras son financiadas por Irán.

La estrategia de estos grupos terroristas es llevar a cabo una guerra de desgaste contra las FDI en toda Judea y Samaria y atraer a tantos soldados como sea posible. Irán ve a Judea y Samaria como otro frente contra Israel, en el marco de su estrategia de “unir los frentes”.

Según los reportes, la Agencia de Seguridad de Israel (Shabak) apoya la realización de una extensa operación militar en Judea y Samaria contra la infraestructura terrorista. Fuentes de seguridad indican que es un proceso inevitable para detener el crecimiento de la infraestructura terrorista en expansión, y la continua expulsión de las fallidas fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina de grandes áreas de Judea y Samaria.

Fuerzas Especiales de la Autoridad Palestina durante un ejercicio en su base de Jericó. Estas fuerzas han recibido entrenamiento de Israel, pero están perdiendo terreno ante los grupos terroristas en expansión

(Foto: Aurora)

Abbas rechazó el plan de seguridad estadounidense

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, cuenta con una fuerza de seguridad palestina de 30.000 efectivos bajo su mando. Pero Abbas continúa con la política que comenzó en 2021 de evitar conflictos con los grupos terroristas, siempre que no amenacen directamente su cuartel general de la “Muqata” en Ramala.

Según altos funcionarios del movimiento al-Fatah, Abbas rechazó el plan de seguridad que le ofreció la Administración Biden contra los nuevos grupos terroristas porque no incluía garantías de que las FDI terminarían ingresando en el Área A, bajo el control de la AP.

El plan, preparado por el general estadounidense Mike Fenzel, estipulaba que se reclutarían varios miles de nuevos miembros para el personal de seguridad de la Autoridad Palestina. Serían entrenados en Jordania, equipados con armas y desplegados en el norte de Cisjordania para luchar contra los grupos terroristas.

Fuentes en al-Fatah dicen que el plan estadounidense tenía la intención de eliminar a los grupos armados en Cisjordania que cuentan con un fuerte apoyo en la “calle” palestina y de todas las facciones palestinas, pero que Mahmud Abbas lo rechazó porque conduciría a una guerra civil.

A pesar de las reuniones de seguridad en Aqaba y Sharm el-Sheikh por iniciativa de Estados Unidos para fortalecer el poder de la Autoridad Palestina, el plan de seguridad estadounidense no fue discutido. Por el contrario, según un alto funcionario de Fatah “nació muerto”.

“Si, Dios no lo quiera, hay un ataque con muchas víctimas en Judea y Samaria, el gobierno israelí no tendrá más remedio que lanzar una gran operación militar a pesar de las presiones de la Administración Biden, que hasta ahora ha logrado retrasar el lanzamiento de la acción”

Akram Rajoub, el gobernador de Yenín designado por la Autoridad Palestina, le señaló al diario Asharq Al-Awsat el 29 de mayo que se enteró del plan de seguridad estadounidense a través de los medios, y acusó al gobierno israelí de debilitar a la Autoridad Palestina. Rajoub informó que las fuerzas de seguridad de la AP estiman que la situación de seguridad en Judea y Samaria solo empeorará.

Un alto funcionario político israelí informó que el establishment de seguridad israelí se está preparando para una escalada sobre el terreno: “Si, Dios no lo quiera, hay un ataque con muchas víctimas en Judea y Samaria, el gobierno israelí no tendrá más remedio que lanzar una gran operación militar a pesar de las presiones de la Administración Biden, que hasta ahora ha logrado retrasar el lanzamiento de la acción”.

A pesar del aumento de los ataques con armas de fuego, la mayoría de los palestinos no están interesados en una “Intifada” que podría causarles graves daños económicos y el cese del trabajo en Israel.

Hamás y la Yijad Islámica tienen dificultades para arrastrar al movimiento al-Fatah a tomar una posición pública llamando a una “Intifada”, a diferencia de Gaza, donde existe un cuartel general conjunto de todas las facciones palestinas que organizan ataques contra Israel. En Judea y Samaria existe una amplia división entre las facciones, y ningún comando conjunto que coordine la actividad terrorista contra Israel.

*Analista senior sobre el Medio Oriente en The Jerusalem Center for Public Affairs.

Fuente: The Jerusalem Center for Public Affairs / Aurora.

Versión NMI.