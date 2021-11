El hombre ampliamente reconocido como el último judío de Afganistán ha resultado ser sólo uno de los últimos judíos afganos cuando una pariente judía lejana suya hizo aliyá hace dos semanas.

Afganistán, que en su día albergó a una comunidad judía de casi 50.000 personas, se despidió de su último habitante judío, Zebulon Simantov, en septiembre.

Simantov era el último judío que quedaba en el país desde que el otro judío que quedaba -que se enemistó con Simantov en una historia que acabó siendo adaptada en una obra de teatro británica- falleció en 2005. Conocido localmente como “El Judío”, Simantov se había convertido en una especie de celebridad internacional, concediendo alegremente entrevistas a periodistas extranjeros, y era conocido universalmente por los miembros de la comunidad, incluidos los funcionarios talibanes.

Ahora parece que la fama puede haber estado fuera de lugar.

Una mujer llamada Tova Moradi, de 83 años, huyó de Kabul con sus más de 20 nietos el mes pasado en una huida orquestada por la organización humanitaria IsraAid. Nacida en una familia judía de diez hijos en Kabul, se escapó de casa a los 16 años y se casó con un hombre musulmán.

Tova Moradi, de 83 años, una mujer judía afgana que huyó de Kabul el mes pasado con sus familiares con la ayuda de un grupo de ayuda israelí, habla con Associated Press en un centro turístico en el que se alojan refugiados afganos en Golem, a 45 kilómetros al oeste de la capital, Tirana, en Albania, el 27 de octubre de 2021. (AP/Franc Zhurda)

Aunque la comunidad judía local la repudió, nunca se convirtió al islam, mantuvo algunas tradiciones judías y era conocida en su barrio como judía.

“Nunca renegó de su judaísmo, sólo se casó para salvar su vida, ya que en Afganistán no se puede estar a salvo siendo una chica joven”, dijo a Associated Press la hija de Moradi, Khorshid.

Moradi señaló que sus padres y su hermano huyeron de Afganistán en las décadas de 1960 y 1980. Muchos de sus hermanos supervivientes y sus descendientes viven en Israel; sus padres están enterrados en el cementerio Har Menuchot de Jerusalén. Sin embargo, hasta esta semana no había hablado con algunos de sus hermanos en más de medio siglo.

“Ayer vi a mis hermanas, sobrinas y sobrinos después de unos 60 años a través de una videollamada. Hablamos durante horas”, dijo Moradi. “Me sentí muy feliz, vi a sus hijos y ellos conocieron a los míos”.

“Es como si hubiera vuelto de la tumba”, dijo Khorshid.

Moradi tuvo que huir de Afganistán en circunstancias tensas, ya que el gobierno del país cayó a manos de unos talibanes resurgidos el pasado agosto. Moradi y su familia se encontraban entre las diversas caballerías que huían del inminente gobierno talibán, entre las que se encontraban grupos de defensa de los derechos de la mujer, informadores y traductores afganos, los soldados del entonces gobierno e incluso el presidente Ashraf Ghani.

“Quería a mi país, lo quería mucho, pero tuve que marcharme porque mis hijos estaban en peligro”, dijo Moradi a The Associated Press. Desde que fue rescatada, Moradi se encuentra en un campamento improvisado para refugiados afganos en Albania, aunque se están haciendo gestiones para que visite Israel, donde vive la mayor parte de su familia, y finalmente se instale en Canadá, donde residen sus hijos. “Todavía necesitamos que lleguen a su destino final”, dijo el director general de IsraAid, Yotam Polizer. “Nos preocupa que se queden en el limbo”.

Moradi, potencialmente el último residente judío de Afganistán, es en realidad una prima lejana del autoproclamado “último judío de Afganistán”, Zebulon Simantov. Aunque en un principio no era un objetivo del régimen, albergó a Yitzhak Levi -uno de los judíos que quedaban en Afganistán en el siglo XXI- durante el reinado inicial de los talibanes, entre 1996 y 2001, llegando a decir a las autoridades que era musulmán y haciendo planes para ayudar a Levi a escapar de Afganistán.

Yitzhak Levi era famoso por sus disputas con el otro “último judío de Afganistán”, Zebulon Simantov. Los dos judíos conocidos que quedaban en Afganistán compartían la última sinagoga que quedaba en el país como domicilio, pero rápidamente llegaron a odiarse. Celebraban servicios de oración separados, se peleaban a gritos que los vecinos podían oír desde una manzana de distancia y se señalaban mutuamente cuando desaparecían objetos judíos valiosos.

Simantov dijo a SFGate en 2007 que la disputa comenzó cuando los ancianos judíos le dijeron que ayudara a Levi -más de 20 años mayor que él- a hacer una “aliyá” y emigrar a Israel. Levi no cedió y acusó a Simantov de querer vender la sinagoga para obtener beneficios, algo que Simantov acusó enseguida a Levi de hacer él mismo.

Simantov y Levy, que rezaban a diario y mantenían el kosher, siguieron peleando hasta la muerte de este último en 2005. En 1998, Levi escribió al ministro del Interior talibán, acusando a Simantov de robo de reliquias judías. Simantov replicó diciendo a los talibanes que Levi dirigía un burdel secreto donde vendía alcohol, lo que Levi niega. Simantov también difundió rumores de que Levi se había convertido al Islam, lo que Levi también negó.

“No hablo con él, es el diablo… un perro es mejor que él… No tengo muchas quejas sobre los talibanes, pero sí sobre él”, dijo Simantov a The New York Times en 2002. También se denunciaron mutuamente ante los talibanes como espías de la agencia de inteligencia israelí Mossad, lo que provocó que la policía talibán los golpeara y acabara metiéndolos en la cárcel, aunque finalmente fueron expulsados cuando siguieron peleándose dentro de la prisión.

La enemistad era tan intensa que cuando Levi falleció (para alegría de Simantov), la policía afgana sospechó que el propio Simantov había asesinado a Levi, hasta que un examen post-mortem demostró que la diabetes era la causa última de la muerte. La relación entre Simantov y Levi quedó plasmada en la obra británica de comedia negra de 2006 “Mi hermano el guardián”.

Como dice el viejo refrán: “Dos judíos, tres opiniones”. Aunque tal vez no sea el “último judío de Afganistán” en el título, Moradi fue muy posiblemente la última afgana de ascendencia judía que se encuentra en el país, y tal vez la último en salir. En cualquier caso, las antaño vibrantes comunidades judías de Kabul y Herat (Afganistán) ya no existen. Lo único que queda es la sinagoga, y aunque su propiedad se discute, lo que no se discute es que la sinagoga no podrá albergar a otro judío durante siglos.