El último mensaje de los tres rehenes asesinados en cautiverio: «No nos dejes envejecer aquí»

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El Ejército israelí anunció este lunes la muerte de otros cuatro rehenes en la Franja de Gaza, tras haber sido secuestrados por el grupo terrorista Hamas durante su ataque del 7 de octubre.

Tres de los rehenes habían aparecido en diciembre en un video difundido por Hamas como parte de su propaganda bajo el título “No nos dejes envejecer aquí”. Amiram Cooper, Yoram Metzger y Haim Peri, tenían 80 años o más y en el video aparecían con aspecto débil y receloso y claramente con textos guionados y bajo presión. Los tres fueron fundadores del kibbutz Nir Oz, uno de los peores escenarios de la masacre de octubre.

El cuarto rehén fue identificado como Nadav Popplewell.

This is the disgusting #Hamas-made hostage video of Israelis Amiram Kuper, Haim Perry, and Yoram Metzger that the terrorist group posted today. Titled, "Don't Let Us Grow Old Here" and set to Hebrew music, the three are clearly in distress and being used for propaganda purposes.… pic.twitter.com/g6VDcXeZIV — Matthew RJ Brodsky (@MattRJBrodsky) December 18, 2023

Los cuatro cuerpos siguen en manos de Hamas, pero hoy Israel confirmó que están muertos. El vocero militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que los cuatro hombres murieron juntos en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, cuando Israel operaba allí. La causa de la muerte todavía no trascendió. “Estamos comprobando todas las opciones”, dijo Hagari. “Hay muchas preguntas”.

Israel llevó a cabo una gran ofensiva en Jan Yunis, bastión de Hamas, a principios de este año.

Hamas afirmó este año en dos ocasiones distintas que los cuatro habían muerto debido a ataques aéreos israelíes, pero no aportó pruebas. Este lunes, el Ejército israelí confirmó las muertes pero indicó que aun investigan las circunstancias. “Las Fuerzas de Defensa

El Ejército israelí ya informó a las familias de Chaim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper y Nadav Popplewell de la muerte de estos cuatro rehenes, llevados a la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre.

En respuesta, el Foro de Familias de Rehenes publicó un comunicado en el que expresó su “gran dolor la devastadora noticia”.

Amiram Cooper, Haim Perry, Yoram Metzger and Nadav Popplewell. These are the names of four hostages who were abducted on October 7 and killed a few months ago while they were held hostage by Hamas in Gaza. Their bodies are still held in captivity. Our hearts go out to their… pic.twitter.com/YcElKnUDqN — Israel Defense Forces (@IDF) June 3, 2024

Según el Foro, los cuatro rehenes fueron secuestrados vivos en kibutzim y fueron ”asesinados en cautiverio después de haber recibido señales de vida de ellos durante todo el periodo”.

“El desgarro que conlleva esta dolorosa noticia debería sacudir a todos los ciudadanos del Estado de Israel y llevar a todos los dirigentes a un profundo examen de conciencia. Chaim, Yoram, Amiram y Nadav fueron secuestrados vivos, algunos de ellos estaban con otros rehenes que regresaron en el acuerdo anterior – ¡y deberían haber regresado vivos a su país y a sus familias!”, dice el comunicado.

Utterly shattering. We have now leared that 4 hostages were murdered in Gaza. They are:

💔 Chaim Peri

💔 Yoram Metzger

💔 Amiram Cooper

💔 Nadav Popplewell Chaim Peri, 80, from Kibbutz Nir Oz was abducted from the safe room in his home while protecting his wife. Nadav… pic.twitter.com/zt2ntCEEth — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) June 3, 2024

Además, el foro instó al gobierno israelí a enviar una delegación negociadora, para conseguir el regreso de los 124 rehenes a sus hogares: ”Es hora de poner fin a este ciclo de sacrificio y abandono. Su asesinato en cautiverio es una vergüenza y un triste reflejo de la importancia de retrasar los acuerdos anteriores. Reiteramos nuestra exigencia al gobierno israelí: ¡aprueben el acuerdo de Netanyahu inmediatamente!”, reclamó el grupo.

Según el foro, Nadav Popplewell, de 51 años, del kibutz Nirim, era “un hombre de familia distinguido y un amigo generoso, amante de los libros y la ciencia ficción”. Nadav fue secuestrado en la habitación segura de su casa junto con su madre, Channa Peri, que fue liberada tras 49 días de cautiverio. Su hermano mayor, Roy, fue asesinado el 7 de octubre.

Amiram Cooper, de 84 años, fue secuestrado junto con su esposa, Nurit, que fue liberada del cautiverio de Hamas al cabo de 17 días. Para Amiram, la creación del kibbutz Nir Oz era la misión de su vida. Era economista, poeta y compositor. Lo sobreviven su esposa, tres hijos y nueve nietos.

Yoram Metzger, de 80 años, fue secuestrado en su casa junto con su esposa, Tamar, que fue liberada del cautiverio de Hamas al cabo de 53 días. “Yoram era un hombre de familia y de gente, de historias y de humor”, según el foro.

Chaim Peri, 80 años, “era un hombre de paz, arte y cine”. Enseñó en escuelas de la zona y en el Sapir College. Creó y construyó la galería de arte del kibutz y el jardín de esculturas. Chaim fue secuestrado en la habitación segura de su casa mientras protegía a su esposa, Osnat. Sobrevivieron su esposa, cinco hijos y 13 nietos.

Previamente, también este lunes, el Ejército israelí había indicado que sus fuerzas encontraron el cuerpo de Dolev Yehud, un paramédico israelí de 35 años que hasta ahora se creía que estaba retenido en Gaza, pero que murió en el ataque de Hamas.

The IDF announced it found the remains of Dolev Yehud, thought to have been taken hostage. 36-year-old Dolev from Kibbutz Nir Oz, was a paramedic who left his home on Oct 7 to try and save lives. He was murdered by terrorists and his body located in Kibbutz Nir Oz following a… pic.twitter.com/13icZeNQSj — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) June 3, 2024

El 7 de octubre, los milicianos mataron a 1190 personas, según un balance de AFP basado en datos oficiales israelíes, y secuestraron a unas 250. Más de un centenar de rehenes fueron liberados desde entonces, en su mayoría intercambiados a fines de noviembre por presos palestinos en la única tregua ocurrida desde el inicio del conflicto. Israel afirma que 120 siguen cautivos en Gaza, de los cuales decenas habrían muerto.

En respuesta, Israel prometió “aniquilar” a Hamas y lanzó una ofensiva aérea y terrestre que dejó hasta el momento 36.479 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

Agencias AFP, AP y Reuters