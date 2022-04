Eliya Haliwa, quien se casó con un miembro de una familia judía siria en Brooklyn en octubre pasado, fue expuesto inmediatamente después de la boda como musulmana chiíta del Líbano. La revelación generó una gran controversia y exige una investigación más estricta del linaje judío de las personas antes de permitirles casarse. El propio Haliwa se vio obligado a dejar a su nueva esposa y, aunque deseaba convertirse al judaísmo, la comunidad judía siria mantiene una prohibición de larga data de aceptar conversos judíos.

Sin embargo, en el programa Talkline de Zev Brenner, el rabino Avrohom Reich de la comunidad Hatzalas Yisrael de Brooklyn reveló que Haliwa es en realidad judío y se ha convertido L’chumra (para ser más estricto). El rabino Reich es un experto en rastrear e investigar el linaje de judíos de la FSR (Antigua República Soviética) y dice que habló con la madre de Haliwa, quien admitió que tanto ella como su madre son judías.

El rabino Reich habló con la abuela en el Líbano y dijo que él era miembro de un Beis Din que realizó la conversión L’chumra para Chaliwa y enfatizó que ahora es judío “L’Mehadrin”. Según B’Chadrei, el Beis Din que realizó la conversión es reconocido por el principal rabinato de Israel.

El rabino Reich dijo que la razón para realizar la conversión L’Chumra fue porque hubo cuatro generaciones consecutivas que no cumplieron las mitzvot y, por lo tanto, se requería una conversión. El propio Hawila dijo que la razón por la que no había revelado sus raíces judías antes era porque no sabía nada de ellas y solo se enteró después del fiasco de su matrimonio con una niña judía.

Haliwa tiene la intención de volver con su esposa ahora que se ha convertido en L’chumra, a pesar de que los miembros de la comunidad judía siria lo presionan para que le dé un get a su esposa. Después de la revelación de sus raíces en noviembre, Haliwa dijo: “Solo quiero otra oportunidad, quiero rectificar las cosas, quería ser judío independientemente de la chica con la que me casé”. Según la nueva información recibida, Haliwa es judío y ya lo era cuando se casó.