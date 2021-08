Como símbolo de la amistad entre Israel y México, la Embajada de Israel presentó una nueva versión del tema Fuiste Mía, la primera colaboración musical bilingüe, entre el grupo mexicano Los Rumberos y el grupo israelí Atraf.

La pandemia por Covid-19 no impidió concretar esta iniciativa internacional, que con la ayuda de la tecnología, permite reversionar el tema Fuiste Mía del grupo mexicano Los Rumberos, para que el grupo israelí Atraf, pudiera incluir su particular estilo y finalmente fuera interpretada por ambos grupos en hebreo y español.

Fuiste Mía, fue creada en el año 2019, es un éxito que combina el pop con ritmos latinos, lleno de romance, que habla de la nostalgia y remordimiento causado por una despedida no deseada.

Durante la ceremonia de lanzamiento del videoclip y la canción el embajador de Israel en México Zvi Tal felicitó a ambos grupos por su entrega y profesionalismo y deseo que esta canción se convierta en un éxito que promueva la amistad entre Israel y México.

“La Embajada de Israel espera que esta canción la canten y bailen en Israel y México, para que gracias a todos ustedes se convierta en un éxito internacional que promueva aún más la amistad entre ambos países”.

Desde Israel el Embajador de México en el país, Mauricio Escanero, felicitó la iniciativa de la embajada de Israel en México y reiteró su disposición para promover este tipo de proyectos.

“Estamos comprometidos a continuar trabajando juntos para promover todas aquellas acciones e iniciativas que nos permitan potenciar la construcción de vínculos de amistad y vínculos de cooperación entre nuestros dos países les deseo mucha suerte y mucho éxito”.

En su estudio en Israel Atraf logró adaptar e interpretar la canción, al combinar las voces e idiomas de ambos grupos; dando un nuevo sonido con un ritmo contagioso que hace bailar el corazón.

“Queremos agradecer de todo corazón a la Embajada de Israel en México por este lindo encuentro con el grupo Los Rumberos a pesar del coronavirus; está saliendo todo muy lindo”, expresaron los miembros de Atraf.

Los Rumberos mostraron su entusiasmo por esta cooperación, reconocieron que los arreglos de Atraf dieron a la canción un toque espectacular, por lo que agradecieron a la Embajada de Israel en México por pensar en esta cooperación.

“Siempre nos ha gustado colaborar con otros artistas y en esta ocasión que hayan sido con un país tan lejano como Israel, lleno de cultura, nos gustó muchísimo. Estamos muy agradecidos también con la Embajada por coordinar esto”, aseguraron.

"Fuiste Mía", podrá disfrutarse en las redes sociales de la Embajada de Israel en México, y las plataformas de Spotify y Apple Music de Atraf.

La Embajada de Israel desea que este proyecto llene de alegría y ganas de bailar a los mexicanos e israelíes que puedan escucharla y sirva de puente para promover la cultura entre Israel y México.

Fuiste mía - Lyrics

יותר מחודש שאת לא אתי

הזמן לא מעביר לי את הכאבים

זה לא מה שרציתי שיקרה בכלל

לקחתי קצת מרחק וזה עשה לי רע

בואי, נדבר על זה

בואי, הלב שלי צועק, בואי

תני לי מקום בחייך

?Oye, corazón, ¿quién te entiende

Por favor no me tientes

Con tus caprichos de siempre

אני צועק אל השמיים (מים)

כורע על ברכיי (איי)

את כל מה שיכולתי לחלום עליו כאן בגלגול הזה

Y cuando fuiste mía (mía)

Yo no supe ser tuyo (tuyo)

Ya ni cómo culparte

Si fue lo que pedí

Fuiste mía, fuiste mía

Fuiste mía, solo mía

...Y hoy me quedo, niña linda

Bailando sin ti

Y no puedo olvidar

Tus labios saborcito a mar

Si fui yo quien se fue

También yo seré quien te haga mía otra vez

?Oye, corazón, ¿quién te entiende

Quieres lo que no tienes

Y cuando lo tienes lo pierdes

Siempre

בואי, אני אוהב אותך

בואי, אני מרגיש אותך

אין לי חיים בלעדיך

Y cuando fuiste mía (mía)

Yo no supe ser tuyo (tuyo)

Y hoy me quedan los ojos nublados

Bailando sin ti

צועק אל השמיים (מים)

כורע על ברכיי (איי)

והפעם קשה לי המרחק הגדול הזה

Ya ni cómo culparte

Si fue lo que pedí

Fuiste mía, fuiste mía

Fuiste mía, solo mía

...Y hoy me quedo, niña linda

Bailando sin ti

צועק אל השמיים (מים)

כורע על ברכיי (איי)

את כל מה שיכולתי לחלום עליו כאן בגלגול הזה

Y cuando fuiste mía (mía)

Yo no supe ser tuyo (tuyo)

Ya ni cómo culparte

Si fue lo que pedí

יותר מחודש שאת לא אתי

מילים בספרדית: Lito de la Isla, Paul Sefchovich, Jose Portilla, Hector Mena

מילים בעברית: דורון רפאלי

לחן: Lito de la Isla, Paul Sefchovich, Jose Portilla, Hector Mena

עיבוד: להקת אטרף (ישראל) ולהקת לוס-רומברוס (מקסיקו)

שירה בעברית: ארתור כץ

קולות בעברית: דורון רפאלי, ויקטור עזוז, ארתור כץ

שירה וקולות בספרדית: Lito De La Isla, Paul Sefchovich

פסנתר: זוהר כחילה

גיטרה: אהרוני בנארי

בס: ויקטור עזוז

כלי הקשה: אורן בלבן

תופים: דורון רפאלי

גיטרה ספרדית: Lito de la Isla

הוקלט וצולם באולפן של הקריה האקדמית אונו

הקלטה ומיקס: יובל סגל

עיצוב עטיפה: אורטל אפללו

צלם הקליפ בישראל: מור רפאלי

צלם הקליפ במקסיקו: Jose midi man

עריכת הקליפ: Paulo Avila

תודה משגרירות ישראל במקסיקו ובמיוחד לטל יצחקוב על החזון והפיכתו למציאות!

יחסי ציבור: עדי ורצברגר - 0548361400

הפקה: דורון רפאלי, שריל הכטר ואורן בלבן

Fuiste Mia – Credits

Spanish Lyrics: Lito de la Isla, Paul Sefchovich, Jose Portilla, Hector Mena

Hebrew Lyrics: Doron Raphaeli

Music: Lito de la Isla, Paul Sefchovich, Jose Portilla, Hector Mena

Arrangement: Los Rumberos and Atraf

Hebrew lead vocal: Artur Katz

Back up hebrew vocals: Doron Raphaeli, Victor Azuz

Spanish vocals: Lito De La Isla, Paul Sefchovich

Piano: Zohar Kahila

bass: Victor azuz

Guitar: Aharoni Ben Ari

Percussion: Oren Balaban

Drums: Doron Raphaeli

Classic guitar: Lito de la Isla

Recorded and filmed in: Ono Academic college studio

Recorded and mixed by: Yuval Segev

Graphic Design: Ortal Aflalo

Israeli videography: Mor Raphaeli

Mexican videography: Jose MIDI Man, edited by Paulo Avila

Filmed at Colectivo Casa Azul

Produced by: Doron Raphaeli, Cheryl Hechter and Oren Balaban

Special Thanks to The Israeli Embassy in Mexico and especially to Tal Itzhakov that made the dream reality.

PR: Adi Wertzberger - 0548361400

Con licencia para YouTube de

El videoclip se podrá disftutar en la página de YouTube de Atraf

https://youtu.be/7gvnArJ1JXI

En Spotify

https://open.spotify.com/track/4oxa6E6AryDJViB0iiIU7N?si=_KUkF7koTzWBABG08EI7Zw&utm_source=whatsapp&dl_branch=1

En Apple Music

https://music.apple.com/il/album/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%99-fuiste-mia-feat-los-rumberos-single/1580420383?l=iw&ls

Las bandas musicales y la Embajada de Israel, ofrecerán entrevistas exclusivas para presentar este proyecto a quienes estén interesados en apoyarnos con su difusión.

Acerca de Los Rumberos

Es un grupo de mexicanos que tocan una ensalada de ritmos latinos sazonados con mucha rumba y sabor, exploran desde cumbias y boleros hasta rock, siempre con un sonido contemporáneo pop que le da frescura al proyecto.

Acerca de Atraf

Es un grupo pop muy popular en Israel desde los años 90, cuando lanzaron cuatro exitosos álbumes con interpretaciones como: "Shula", "Yom Sababa", "Mango Banana", "Inbal", "Café Turkey" y muchos más. Actualmente continúan muy activos en la escena musical israelí.

Acerca de la Embajada de Israel en México

Es la misión diplomática de Israel en México, está encargada de promover la relación bilateral, el crecimiento económico y la amistad entre el Estado de Israel y México.

