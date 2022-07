La estrella de la NBA Joel Embiid es un hombre enorme, de alrededor de 7 pies de alto y 280 libras, para dar una idea. Pero eso no impidió que se uniera a un baile de hora y que lo levantaran en una silla en la reciente boda de un amigo judío.

Embiid se volvió viral durante el fin de semana cuando los videos del centro de los 76ers de Filadelfia se unieron a la diversión nupcial judía, con una gran sonrisa, para empezar, que circularon en las redes sociales.

La boda tuvo lugar en Napa, California, para Michael Ratner, un cineasta que hizo un documental sobre la vida de Embiid, desde su Camerún natal hasta la Universidad de Kansas, y Lauren Rothberg, directora de marca de Rhode, la nueva línea de cuidado de la piel de Hailey Bieber.

Tanto Ratner como Rothberg compartieron videos de Embiid en acción en sus cuentas de Instagram, informó el New York Post.

En uno, se ve al cinco veces All-Star uniéndose al círculo de la hora; en otros, se le muestra con una mujer en una silla que se levanta en el centro del círculo. (Ambas partes de la danza folclórica son una tradición común en las bodas judías).

Joel Embiid dancing the Hora is the only thing I want to see on social media this week. pic.twitter.com/4HLXEaw2bj

— Tori Rubinstein (@ToriRubinstein) July 17, 2022