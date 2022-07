La exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica arrancó en la Expo Guadalajara con la presencia de grandes personalidades, como el CP Emilio Penhos, presidente de la Canaive y un miembro distinguido de la comunidad.

Durante 38 años este gran encuentro comercial ha sido la plataforma con la que miles de empresas del sector moda han generado negocios y propiciado una amplia cadena de valor para la industria de reuniones en México. Intermoda se fortalece y alcanza el 85% de su capacidad previo a la pandemia.

Esta Industria da empleo a 286 mil trabajadores directos, fomentando una actividad digna, aprovecho esta ocasión para dar un muy merecido reconocimiento a todos los colaboradores que hacen posible que México venda moda del más alto nivel.

Así se expreso el C.P. Emilio Penhos al inaugurar este evento:

Este sector ha demostrado su competitividad en los mercados internacionales, exportando poco más de 6,000 millones de dólares al cierre del 2021, con una tasa de crecimiento observada en este año del 28%, lo que permitirá que al cierre del 2022, nos reposicionemos en el entorno internacional.

Comento Penhos.

A continuación reproducimos su mensaje completo:

“Buenas tardes a todos,

• Distinguidos miembros del presidium,

• Colegas de la Industria, personalidades de instituciones gubernamentales,

• Roberto Santana, presidente CANAIVE Jalisco,

• A todos los que nos acompañan el día hoy,

• Gracias Jorge Castellanos por lograr esta convocatoria.

La Cámara Nacional de la Industria del vestido es una institución que representa a las empresas de la confección formalmente establecidas y trabajamos de la mano con empresas y empresarios para desarrollar la industria de la moda , estamos presentes en esta edición No. 77.

Intermoda, es y ha sido el foro que ha impulsado importantes negocios y ha servido como un escaparate para mostrar el crecimiento, dedicación y esfuerzo de las empresas mexicanas dentro de la industria de la moda.

Reconocemos a Intermoda y su comité organizador por hacer un esfuerzo importante en esta edición por distinguir con un emblema simbólico que encontraran en los stands de productores nacionales y fomentando la compra de lo hecho en México.

Nuestra Industria da empleo a 286 mil trabajadores directos, fomentando una actividad digna, aprovecho esta ocasión para dar un muy merecido reconocimiento a todos los colaboradores que hacen posible que México venda moda del mas alto nivel.

En nuestro sector somos plenamente respetuosos de la dignidad humana y de todo aquello en lo que prevalezca generar trabajo digno y decente, vigilando el cumplimiento de la legalidad.

Es por ello, que nos pronunciamos en contra de cualquier práctica de ilegalidad dentro de nuestro sector, que es muy perjudicial para la industria, el mercado, los trabajadores y el país en su conjunto.

Nuestro mercado se ve deteriorado por la ilegalidad, hacemos desde esta plataforma nuevamente un llamado a nuestras autoridades para frenar todo aquello que lastima las fuentes de empleo de nuestra gente, nuestras empresas y nuestro país.

También nos referimos a las grandes cadenas comerciales que fomentan la compra de estos productos, de actuar con responsabilidad y no adquirir prendas que provengan de el contrabando, o bien de empresas nacionales que no respetan las condiciones mínimas de legalidad que deben de proporcionarse a trabajadores y que no cumplen a cabalidad con las exigencias legales de funcionamiento.

Esta situación pone en una clara desventaja a nuestras empresas formales, al no poder competir en una condición Pareja en el mercado.

Hago mención que Para el país representan perdidas millonarias, vulneran el estado de derecho y daña severamente las finanzas públicas.

Todos los que somos parte de esta industria de la moda debemos levantar la voz y oponernos cada quien desde su trinchera a la ilegalidad, no solo exigiendo a la autoridad sino evitando la adquisición de los bienes que desafortunadamente también están a nuestro alrededor.

Nuestro sector ha demostrado su competitividad en los mercados internacionales, exportando poco más de 6,000 millones de dólares al cierre del 2021, con una tasa de crecimiento observada en este año del 28%, lo que permitirá que al cierre del 2022, nos reposicionemos en el entorno internacional.

Sin embargo, reconocemos que la recuperación económica sigue siendo frágil, las interrupciones de la cadena de suministro, el aumento de la inflación, la inseguridad, entre muchos otros factores, obligan a impulsar un esfuerzo coordinado con los trabajadores, el gobierno y la industria, requerimos sumar por el bienestar de los mexicanos.

Es por ello que:

Hacemos el llamado a la acción y cooperación de las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, para trabajar juntos en mejores soluciones y lograr acuerdos, bajo un compromiso de cooperación, que nos permita impulsar la recuperación de nuestro País.

Este es un momento de oportunidades que tenemos que aprovechar, reconociendo el papel que estamos desempeñando ahora, para mirar hacia el futuro y consolidar a nuestra industria como un motor de desarrollo, ingreso de divisas, generación de empleos e inversión, que tanto requerimos.

Todo ello, se logrará a través de mejorar condiciones de trabajo, adquirir nuevas herramientas digitales y tecnológicas para hacer a nuestras empresas más eficientes e innovadoras.

Para trazar un nuevo rumbo, necesitamos que todos trabajemos hombro con hombro. Como líderes empresariales, debemos de mejorar en calidad, diseño, invirtiendo en innovación y tecnología, siendo estos los factores de cambio que fortalecerán a nuestras empresas.

Invitamos a las autoridades a tomar acciones que permitan el desarrollo de nuestro sector, bajo el cumplimiento de la aplicación del estado de derecho, la facilitación de tramites y la creación de paquetes de incentivos que permitan que nuestra industria pueda reposicionarse como un importante detonante económico en nuestro país.

Tenemos que unirnos, buscado una integración fuerte y constante para nuestra Industria, los invito a seguir trabajando, enriqueciendo lo hecho en México, pero sobre todo, comprar lo hecho en México, portarlo con orgullo, recordando que esto es parte de nuestra identidad.

Que sea una excelente semana de éxito y negocios para todos.

¡Muchas gracias!”

Ademas durante dicho evento podemos La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), encabezada por Emilio Penhos rindió homenaje al talento tapatío con una pequeña introspección. Sin duda, un mago del color con diseños son totalmente atemporales… Así debe de ser el buen diseño y la buena moda.

Ricardo Santana, Anna Fusoni y Emilio Penhos, presidente de la CANAIVE:

En cada área, el toque de moda. Es importante señalar que en tanto en el área de ChouRoom como el Salón Guadalajara también hubo marcas de diseño como la como Suite Veintiuno, empresa que diseñó y elaboró los espectaculares atuendos que lucio el staff IM durante los cuatro día.

Con el objetivo de posicionar la manufactura nacional, todos los productores mexicanos contarán con el distintivo: “Fabricante Nacional” en su stand. Esta iniciativa surge para impulsar a los industriales y ayudarlos a integrarse.

El presidio Inaugural contó con Emilio Penhos, presidente de la CANAIVE, ademas de presidium inaugural estuvo integrado por Jorge Castellanos, presidente de IM, Luis Alberto Arechederra, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco en representación del Gobernador Enrique Alfaro, Pablo Lemus, presidente Municipal de Gdl, el diputado Manuel Herrera Vega, Geraldine Herrera, presidente de la Fundación Expo,, Roberto Santana, presidente de la CANAIVE delegación Jalisco, Gustavo Saufert, director de OFCV de Guadalajara. Los discursos tuvieron sonaron fuertes, poniendo en evidencia un gobierno estatal comprometido y una iniciativa privada dispuesta a darle hacia adelante.