Emiratos Árabes advierte que la anexión de Cisjordania sería una “línea roja” que pone en riesgo los Acuerdos de Abraham

Por:
- - Fuente: AJN | Visto 187 veces

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos advirtió a Israel que cualquier intento de anexar territorio en Cisjordania representaría una “línea roja” para Abu Dabi y dañaría gravemente el espíritu de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones diplomáticas entre ambos países en 2020.

Lana Nusseibeh, ministra adjunta para Asuntos Políticos y enviada del Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU, declaró a Reuters que la posición de su país “no ha cambiado desde 2020”. “Desde el principio, vimos los Acuerdos como un medio para sostener nuestro apoyo al pueblo palestino y su legítima aspiración a un Estado independiente. Esa fue nuestra postura entonces, y sigue siendo la de hoy”, afirmó.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 8.08.47 AM


Las declaraciones representan la crítica más dura de Abu Dabi hacia Israel desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023. “Instamos al gobierno israelí a suspender estos planes. Los extremistas, de cualquier tipo, no pueden dictar el rumbo de la región. La paz requiere coraje, persistencia y la negativa a permitir que la violencia defina nuestras decisiones”, agregó Nusseibeh.

Los Acuerdos de Abraham, firmados durante la primera presidencia de Donald Trump, permitieron que Emiratos, Bahréin y Marruecos normalizaran lazos con Israel bajo mediación estadounidense. Ahora, la posibilidad de que Israel avance con medidas unilaterales en Cisjordania amenaza con reabrir tensiones diplomáticas.

Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó una reunión de alto nivel con el ministro de Defensa, Israel Katz, el canciller Gideon Sa’ar, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, junto con jefes militares, para analizar las implicancias de un eventual reconocimiento internacional de un Estado palestino y las posibles respuestas de Israel.

Según trascendió, uno de los escenarios bajo estudio es la aplicación de soberanía israelí en Cisjordania. En este sentido, Smotrich reiteró su llamado a Netanyahu para avanzar en la anexión: dijo que busca aplicar la ley israelí sobre el 82% del territorio, dejando el 18% restante a los palestinos, bajo la consigna de “máxima tierra, mínimo árabes”.

Acerca de Agencia Judía de Noticias AJN (Un sitio asociado a Diario Judío)

La Agencia Judía de Noticias durante 10 años fue la principal fuente de información sobre Israel y la política comunitaria. Director: Daniel Berliner. Desde hace tiempo contamos con Isaac Ajzen como representante y corresponsal de la Agencia Ajn en México.

