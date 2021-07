Hablando en Cannes, Lapid dijo que su mayor preocupación es ver cómo tales movimientos obligan a los artistas a autocensurarse. “Lo triste en Israel es que no tienes que poner tanques frente al Fondo de Cine de Israel, no tienes que arrestar a un director y meterlo en la cárcel como en Rusia. Es efectivo decir 'basta de política, chicos, hablemos de la familia '. Lo que me molesta no es la censura del estado, sino cuando la censura se vuelve parte de tu alma, de tu mente. Censura desde adentro. Te acompaña como una sombra", añadió.