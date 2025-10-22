En Catar, Hamás afirma que no entregará las armas

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En una serie de declaraciones, altos funcionarios de Hamás y la Yihad Islámica Palestina (YIP) han enfatizado su firme rechazo a la exigencia de que sus organizaciones se desarmen. Afirmaron que la afirmación del presidente estadounidense Trump de que habían acordado esto[1] era “una completa mentira”, que la idea estaba “fuera de discusión” y que ni siquiera se estaba discutiendo con los mediadores. Los funcionarios enfatizaron que “ningún palestino aceptará” entregar las armas, que son para defensa propia y son “legítimas y sagradas” mientras continúe la ocupación. Cuando se establezca un Estado palestino independiente y soberano, afirmaron, las armas le serán entregadas y pasarán a formar parte de su arsenal. A continuación, se presentan algunas de las declaraciones realizadas en este contexto:

Osama Hamdan, funcionario de Hamás: Ningún palestino aceptará entregar las armas

El 9 de octubre, tras informarse del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Sharm el-Sheij, Osama Hamdan, funcionario de Hamás, declaró al canal catarí Al-Jazeera Mubasher que “ningún palestino aceptará entregar las armas” y que “nuestro pueblo necesita urgentemente resistencia”.[2]

Husam Badran, miembro del Buró Político de Hamás: Las armas permanecerán mientras continúe la ocupación

Husam Badran, miembro del buró político de Hamás, declaró al periódico catarí Al-Arabi Al-Jadid que “la cuestión de las armas de la resistencia está inflada, como si tuviéramos tanques o aviones”, y que las armas de los palestinos son para la autodefensa y “permanecerán mientras continúe la ocupación”. Añadió que el asunto se ha postergado para su discusión entre los palestinos y que la postura de todos ellos respecto a las armas era “conocida de antemano”.[3]

Funcionario de Hamás: El desarme está descartado

Un funcionario anónimo de Hamás declaró al canal saudí Al-Arabiya el 11 de octubre que, en lo que respecta a Hamás, “el desarme no está en la agenda” y está “fuera de discusión”.[4]

Miembro del Buró Político de Hamás, Muhammad Nazzal: No nos desarmaremos; esto no es negociable

El miembro del Buró Político de Hamás, Muhammad Nazzal, declaró a Al-Jazeera Mubasher el 12 de octubre que “Hamás nunca entregará sus armas; esto no es negociable”. Aclaró que “las armas de la resistencia son parte integral del establecimiento de un Estado palestino independiente y plenamente soberano, y cuando se establezca dicho Estado, se le entregarán las armas”. Tras subrayar que “cualquier conversación sobre desarme o deposición de armas es completamente inaceptable”, Nazzal añadió que “ni los mediadores egipcios ni otros nos han presentado una iniciativa de ese tipo”. La decisión sobre el futuro de las armas y cualquier posible acuerdo, afirmó, corresponde a todas las facciones de la resistencia, ya que “este asunto no concierne solo a un movimiento, sino a todas las facciones de la Franja de Gaza, incluyendo la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular [para la Liberación de Palestina] y otras”.[5]

Funcionario de Hamás: Nunca acordamos entregar nuestras armas y esto no sucederá; Trump es un mentiroso.

El 15 de octubre, el portal de noticias Arabi21 citó a un funcionario anónimo de Hamás que negó la afirmación de Trump de que Hamás había prometido desarmarse. Declaró: “Esto es realmente extraño, e incluso podría describirse como una completa mentira. Recalcamos que nadie acordó nada con nosotros a cambio de entregar las armas de la resistencia”. El funcionario añadió que “las últimas encuestas de opinión en la sociedad estadounidense [indican que] el 76 % de las declaraciones de Trump son mentiras. Es, sin duda, el presidente más mentiroso de Estados Unidos y del mundo…”.

El funcionario añadió: “Hasta ahora, solo hemos negociado la primera fase del acuerdo y aún no hemos iniciado las negociaciones de la segunda fase. De ninguna manera hemos mostrado nuestra disposición a desarmarnos ni nada por el estilo. Parece que Trump estaba negociando consigo mismo, [a juzgar por] estas declaraciones. Habla con los israelíes y cree que eventualmente puede imponérnoslo a nosotros, a la resistencia, [pero] al final no sucederá… La postura de la resistencia fue muy clara antes, durante y después del anuncio del acuerdo [de alto el fuego]: estas armas no serán entregadas…”. [6]

Miembro del Buró Político de Hamás, Abd Al-Jabbar Sa’id: El desarme es actualmente imposible; Cuando se establezca un Estado palestino, se le entregarán las armas.

Abd al-Jabbar Sa’id, también miembro de la oficina política de Hamás en el extranjero, declaró al portal de noticias Arabi21 el 16 de octubre: “Desarmar la resistencia en Gaza en la etapa actual y en las circunstancias actuales, sin el establecimiento de un Estado palestino independiente y en ausencia de un gobierno que gestione la Franja, sin duda conducirá al caos total en la Franja y creará un vacío enorme y peligroso que será difícil de abordar”. Hamás, afirmó, ha aclarado que sus armas “están vinculadas a la existencia de la ocupación y a nuestro legítimo derecho a la resistencia”[7], y añadió: “Cuando logremos un Estado palestino independiente y soberano que defienda los derechos del pueblo palestino, estas armas serán entregadas al Estado y a su anhelado ejército, y formarán parte del arsenal del Estado palestino”. Entonces no habrá razón ni justificación para su existencia [en manos de Hamás]…”[8]

Muhammad Nazzal, miembro del Buró Político de Hamás: Hamás no puede comprometerse a desarmarse

El 30 de octubre, Muhammad Nazzal, miembro del Buró Político de Hamás, declaró a Reuters que Hamás no puede comprometerse a desarmarse y que este asunto se discutirá en la siguiente fase de negociaciones y requiere el consentimiento de otras facciones palestinas. Al preguntársele si Hamás renunciaría a sus armas, respondió: “No puedo responder con un sí o un no. Francamente, depende de la naturaleza del proyecto. El proyecto de desarme del que habla, ¿qué significa? ¿A quién se entregarán las armas?” Añadió que los temas que se debatirán en la siguiente fase de negociaciones, incluyendo las armas, no solo conciernen a Hamás, sino también a otros grupos armados palestinos, y requerirán que los palestinos en general alcancen una postura…[9]

Funcionarios de la yihad islámica palestina en declaraciones similares

Se escucharon declaraciones similares de funcionarios de la Yihad Islámica Palestina (YIP), por ejemplo, del portavoz de la organización, Muhammad Al-Hajj Moussa, quien afirmó: “La resistencia no ha sido derrotada y no será desarmada. Las armas que defendieron a Gaza de la aniquilación son legítimas y sagradas, y el pueblo palestino tiene derecho a poseerlas”. Añadió: «Las armas de la resistencia garantizan la seguridad y el honor de nuestro pueblo. Quien hable de confiscar estas armas no comprende el carácter de este pueblo, que ha demostrado al mundo que es un pueblo grande, paciente y sacrificado, aferrado a su tierra y unido en torno a su resistencia».[10]

En declaraciones a Al-Jazeera, el subsecretario general de la Yihad Islámica Palestina, Muhammad Al-Hindi, negó la afirmación de Trump de que Hamás y otras facciones palestinas habían acordado desarmarse, afirmando: «Ni Hamás ni las [otras] facciones de la resistencia han acordado confiscar las armas. Al contrario, declararon durante las negociaciones, e incluso antes de ellas, que este asunto ni siquiera se abordaría. Estas armas son armas palestinas que solo se entregarán tras el establecimiento de un Estado palestino y cuando haya líderes palestinos que tomen sus propias decisiones. En ese momento, el asunto se debatirá en el marco palestino». Al-Hindi añadió que el único tema que hasta ahora se ha discutido y acordado es la “fase de intercambio”, es decir, la liberación de los rehenes israelíes a cambio de la liberación de los prisioneros palestinos, un alto el fuego, una retirada israelí y un aumento de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.[11]

