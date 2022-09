El sábado pasado, Steven Spielberg dio a conocer “The Fabelmams”, su próxima película semiautobiográfica sobre su educación judía y sus años formativos como cineasta. Lo hizo en una serie de preguntas y respuesta luego de la proyección en el festival internacional de cine de Toronto.

“No es complicado”, dijo. «Esto es algo, obviamente, en lo que he estado pensando durante mucho tiempo». El moderador de la sesión de preguntas y respuestas, el director ejecutivo del festival Cameron Bailey, señaló que Spielberg creció en una familia judía “en entornos mayoritariamente no judíos”.

El público judío anticipó cómo la película incorporaría el carácter judío de Spielberg desde el anuncio oficial de que la producción estaba en marcha desde 2021. El tres veces ganador del Oscar coescribió el guion con su frecuente colaborador Tony Kushner, justo después de que el dúo terminara su trabajo juntos en la reciente nueva versión de “West Side Story”.

“Me gusta mucho la forma fácil en que vive el judaísmo en esta película. Es una parte muy profunda de la identidad de Steven y de la identidad de The Fableman”, añadió Kushner en la charla. “Pero es una película que trata sobre el pueblo judío, en lugar de entera o exclusivamente sobre el judaísmo o el antisemitismo o algo así. Así que no es un problema, es quiénes son”.

Spielberg comentó que la intimidación antisemita que enfrentó fue “solo un pequeño aspecto de mi vida… no es ningún tipo de fuerza gobernante en mi vida. Pero me hicieron muy, muy consciente de ser un extraño desde el principio”. Agregó que solo fueron dos niños los que acosaron y que no culpa a la escuela por los incidentes.

El cineasta nació pocos años después de la segunda guerra mundial en Cincinnati. Fue hijo de un padre ingeniero informático pionero y de una madre pianista. Arnold, su padre, provenía de una familia de judíos ortodoxos, y Steven asistió a un colegio hebreo de niño y tuvo un bar mitzvah en California. Su familia se mudó a Arizona desde Nueva Jersey con tres hermanas menores y sus padres se separaron en los años 60.

“Tony de alguna manera desempeñó la función de un terapeuta”, dijo Spielberg sobre su proceso de escritura. “Yo era su paciente, y hablábamos, y hablé durante mucho tiempo, y Tony me alimentó y me ayudó a superar esto. Pero cuando golpeó el COVID… todos teníamos mucho tiempo y todos teníamos mucho miedo. Y no creo que nadie supiera en marzo o abril de 2020 cuál iba a ser el estado del arte y el estado de vida, incluso dentro de un año. Y creo que en ese sentido sentí… si iba a dejar algo atrás, ¿qué es lo que realmente necesito resolver y desempacar? Mi mamá, mi papá y mis hermanas… no era ni ahora ni nunca, pero casi se sentía así”.