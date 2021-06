Yossi Cohen, quien se retiró como jefe del Mossad la semana pasada, proporcionó detalles muy específicos de la actividad reciente del Mossad contra Irán, sus interacciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu, su papel en la normalización de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y su propia carrera encubierta en una entrevista extraordinaria. en la transmisión de la televisión israelí el jueves por la noche.

Cohen insinuó que su agencia hizo estallar la instalación de centrifugado subterránea de Irán en Natanz, dio una descripción precisa de la operación de 2018 en la que el Mossad robó el archivo nuclear de Irán de las cajas fuertes en un almacén de Teherán, confirmó que el principal científico nuclear asesinado de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, había estado en el Mossad. durante años, y dijo que el régimen necesita entender que Israel quiere decir lo que dice cuando promete evitar que Irán obtenga armas nucleares.

En lo que parecería ser la entrevista más reveladora jamás otorgada por un jefe del Mossad tan cerca del final de su servicio activo, Cohen, quien fue designado por Netanyahu, dijo que no descartaba buscar convertirse en primer ministro algún día, aunque No estaba contemplando tal ambición en este momento.

La entrevista fue presuntamente aprobada por los censores militares de Israel, y Cohen fue prudente en numerosas ocasiones, pero no obstante habló sobre su carrera, filosofía y operaciones clave con una franqueza y detalles radicalmente atípicos de los jefes de espías, especialmente aquellos cuyo servicio acaba de terminar.

Al principio de más de una hora de conversaciones para el programa documental "Uvda" (Fact) del periodista Ilan Dayan en el Canal 12 de Israel, Cohen indicó que estaba profundamente familiarizado con los diversos sitios nucleares de Irán y dijo que, si se le diera la oportunidad, lo haría llevar a Dayan al "sótano" subterráneo en Natanz , donde, dijo, "las centrifugadoras solían girar".

"¿Ya no parece que lo hiciera?" Preguntó Dayan.

"De hecho", dijo Cohen.

"A menos que lo hayan arreglado", dijo.

“No parece que solía verse”, insistió Cohen.

Cohen no confirmó explícitamente la responsabilidad del sabotaje en Natanz en la entrevista, pero dijo de manera más general: “Le decimos muy claramente [a Irán]: No le permitiremos obtener armas nucleares. ¿Qué es lo que no entiendes?

Dayan señaló que dos grandes explosiones en Natanz fueron atribuidas en informes extranjeros al Mossad el año pasado, y dijo que se construyó una gran cantidad de explosivos en una plataforma de mármol utilizada para equilibrar las centrifugadoras. “Queda claro que el hombre responsable de estas explosiones se aseguró de suministrar a los iraníes la base de mármol sobre la que se colocan las centrifugadoras”, dijo Dayan. "Mientras instalan esta base dentro de las instalaciones de Natanz, no tienen idea de que ya incluye una gran cantidad de explosivos".

Viendo Fakhrizadeh

Con respecto a Fakhrizadeh, identificado por Israel como el padre del deshonesto programa de armas nucleares de Irán, quien fue asesinado en una emboscada cerca de Teherán en noviembre de 2020 que ha sido ampliamente atribuida a Israel, Cohen dijo que fue observado por el Mossad durante años y que el Mossad fue físicamente cerca de él antes de noviembre de 2020.

Fakhrizadeh "nos preocupaba más desde el punto de vista de la ciencia, el conocimiento, los científicos del programa nuclear militar iraní", dijo Cohen, y por lo tanto "fue un objetivo de la recopilación [de inteligencia] durante muchos años".

El entrevistador Dayan dijo sobre el asesinato de Fakhrizadeh: "Yossi Cohen no puede asumir la responsabilidad de esta acción, pero su firma personal está en toda la operación".

Cuando se le preguntó si cree que los asesinatos de poderosos enemigos israelíes valen la pena, Cohen dijo: "Si el hombre constituye una capacidad que pone en peligro a los ciudadanos de Israel, debe dejar de existir".

Sin embargo, en algunos casos, dijo Cohen, Israel transmite el mensaje a un objetivo potencial de que "si está preparado para cambiar de profesión y no dañarnos más, entonces sí", lo que implica que ese objetivo se salvaría.

¿Alguna de esas personas entendió la indirecta y se convirtió, digamos, en pianista, preguntó Dayan?

Sí, dijo Cohen, y agregó que eso le agradó. Otros, sin embargo, dijo, no recibieron el mensaje de que se trataba de una oferta que no deberían rechazar.

A pesar de todas las acciones del Mossad, “los iraníes están más cerca que nunca” de la bomba ”, sugirió Dayan. "No es así", dijo Cohen. "Eso no es cierto."

7 horas en un almacén de Teherán

En la entrevista, Cohen describió la planificación y ejecución del robo por parte del Mossad de un vasto archivo de documentos nucleares iraníes de un almacén de Teherán en la noche del 31 de enero de 2018, una operación por la que Israel se ha atribuido abiertamente el crédito.

Dijo que dirigió la operación desde el centro de comando del Mossad en Tel Aviv, y que la agencia había comenzado a trabajar para ello, siguiendo sus instrucciones, dos años antes.

"Entendimos que estaban almacenando en secreto sus secretos nucleares, cosas que no sabíamos ... Decidí que necesitábamos ver lo que los iraníes estaban planeando para nosotros", dijo Cohen, "y le dije a mi gente que se preparara para llevar esto a casa" porque potencialmente mostraría "la imagen más amplia" del programa iraní.

Veinte agentes del Mossad estuvieron involucrados en el terreno, ninguno de ellos de nacionalidad israelí, dijo Dayan.