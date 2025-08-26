Encapuchados vandalizan sinagoga en Chile mientras fieles celebraban ceremonía judía

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El viernes por la tarde, tras comenzar el Sabbat, tres encapuchados se pararon frente a la sinagoga Bicur Joilim de avenida Matta. Dos desplegaron un lienzo contra la guerra en Gaza, mientras un tercero pintaba el muro de rojo. Uno lanzó luego panfletos con la imagen del primer ministro Netanyahu con un balazo en la frente.

Por qué importa. La nueva vandalización de la sinagoga Bicur Joilim de avenida Manuel Antonio Matta en Santiago Centro —tras un servicio religioso y todavía con fieles en su interior, relataron en la comunidad— escaló los ataques a templos judíos en Chile.

El registro de una cámara de seguridad mostró cómo a las 8:19 pm del viernes 22 —cuando había comenzado el Sabbat, día de descanso en el judaísmo— tres encapuchados se pararon en el frontis del templo fundado en 1905.

Dos desplegaron un lienzo contra la guerra en Gaza donde se leía “Judío, tu silencio es complicidad, Israel genocida”, mientras un tercero pintaba el muro con spray rojo.

El tercero luego comenzó a tomar fotos del lienzo y el muro rayado, lo que imitó uno de los primeros.

El que quedó libre metió entonces la mano en lo que parecía un bolso que llevaba colgado y comenzó a arrojar panfletos con la imagen del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con un balazo en la frente.

La leyenda del panfleto, sin atribución, decía: “Palestina y Wallmapu, territorios en resistencia”, en referencia a los territorios históricos del pueblo mapuche del Biobío al sur.

Esta vandalización se sumó a la que la Comunidad Judía de Chile denunció, en esa misma sinagoga, el miércoles 3 de julio de 2024.

Esta comunidad reportó otro ataque similar en ese templo el viernes 22 de diciembre de 2023, también en Sabbat, dos meses después del ataque de Hamás del 7 de octubre de ese año, en que el grupo armado que gobierna Gaza asesinó a 1.200 israelíes y secuestró a 251, dando origen a una guerra en que han muerto más de 62 mil personas, en su gran mayoría palestinos.

Las alertas. Las denuncias de actos antisemitas en el país fueron recogidas en el capítulo chileno del informe de derechos humanos 2024, publicado este mes por el Departamento de Estado de Estados Unidos.