Diario Judío México - La mayoría de las personas con infecciones graves por coronavirus (es decir, SARS, MERS y COVID-19) parecen recuperarse sin experimentar una enfermedad mental.

El delirio puede aparecer en las etapas agudas de COVID-19, y los médicos deben estar al tanto de los posibles efectos a largo plazo en la salud mental, como depresión, ansiedad, fatiga y TEPT a raíz de la pandemia de COVID-19.

Con solo 12 estudios de COVID-19 de calidad baja a moderada (incluyendo siete preimpresiones no revisadas por pares) a los que recurrir, y sin datos posteriores a la recuperación, se necesitará una investigación continua. Los expertos señalan que los hallazgos de brotes anteriores de coronavirus son útiles, pero pueden no predecir perfectamente la prevalencia de complicaciones psiquiátricas de la pandemia actual.

La mayoría de las personas ingresadas en el hospital con COVID-19 grave deberían recuperarse sin experimentar una enfermedad mental si la infección por SARS-CoV-2 sigue un curso similar a las epidemias de coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2002 y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) en 2012, según la primera revisión sistemática y metaanálisis que analiza las consecuencias psiquiátricas de las infecciones por coronavirus en más de 3.550 pacientes hospitalizados con SARS, MERS y COVID-19, publicado en la revista The Lancet Psychiatry.

Sin embargo, los hallazgos sugieren que el delirio (un estado mental caracterizado por cambios en la conciencia, alteración del comportamiento y, a veces, alucinaciones) puede ser común en pacientes hospitalizados en las etapas agudas de SARS, MERS y enfermedad COVID-19.

El estudio analiza casos graves en los que las personas han sido tratadas en el hospital y no se aplica a casos más leves o asintomáticos.

A largo plazo, el análisis sugiere que los sobrevivientes de SARS y MERS pueden estar en riesgo de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, fatiga y trastorno de estrés postraumático (TEPT) en los meses y años posteriores al alta hospitalaria. Si bien no hay datos disponibles sobre estos diagnósticos en pacientes con COVID-19, los autores dicen que la comunidad médica debe ser consciente del potencial de altas tasas de estos problemas mentales comunes después de la pandemia actual.

Los autores advierten que, dado que la mayoría (68/72) de los estudios incluidos en el análisis fueron de baja o media calidad, y que principalmente incluyeron datos sobre pacientes con SARS y MERS tratados en el hospital, los verdaderos efectos sobre la salud mental de COVID-19 la infección no se puede predecir con precisión y requerirá una investigación continua.

“Nuestro análisis de más de 3.550 casos de coronavirus sugiere que la mayoría de las personas no sufrirán problemas de salud mental después de la infección por coronavirus”, dice el Dr. Jonathan Rogers, del University College de Londres, Reino Unido, quien dirigió la investigación. “Si bien hay poca evidencia que sugiera que las enfermedades mentales comunes más allá del delirio a corto plazo son una característica de la infección por COVID-19, los médicos deben controlar la posibilidad de que puedan surgir trastornos mentales comunes como depresión, ansiedad, fatiga y TEPT en el semanas y meses después de la recuperación de una infección grave, como se ha visto con el SARS y el MERS”.

Él continúa: “Con pocos datos aún para COVID-19, se necesita una investigación revisada por pares de alta calidad sobre los síntomas psiquiátricos de pacientes infectados con SARS-CoV-2, así como investigaciones para mitigar estos resultados. Se debe monitorear el desarrollo de los síntomas ser una parte rutinaria de la atención que brindamos”.

Existen varias razones por las cuales las infecciones graves por coronavirus pueden tener consecuencias psiquiátricas, incluidos los posibles efectos directos de la infección viral (incluso en el sistema nervioso central), el grado de compromiso fisiológico (p. Ej., Bajo nivel de oxígeno en la sangre), la respuesta inmune e intervenciones médicas. Otras razones se relacionan con el impacto social más amplio, incluido el aislamiento social, el impacto psicológico de una nueva enfermedad grave y potencialmente mortal, las preocupaciones sobre infectar a otros y el estigma.

Aunque la pandemia de COVID-19 ha afectado a una gran proporción de la población mundial, se sabe relativamente poco sobre sus posibles efectos sobre la salud mental.

Para proporcionar más evidencia, los autores del nuevo estudio realizaron una revisión sistemática y un metanálisis de todos los estudios y artículos preimpresos (que informan datos sobre las características psiquiátricas y neuropsiquiátricas de las personas con infección por coronavirus sospechada o confirmada por laboratorio (SARS, MERS o SARS-CoV-2).

En total, 65 estudios revisados ??por pares hasta el 18 de marzo de 2020 y siete preimpresiones entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2020, que informaron los resultados de los pacientes ingresados ??en el hospital se incluyeron en los análisis. La prevalencia de puntos agrupados (la proporción de personas afectadas en un momento dado) de siete artículos se incluyeron en el metanálisis.

El análisis de los datos de dos estudios que evaluaron sistemáticamente los síntomas comunes de los pacientes ingresados ??en el hospital con SARS y MERS encontró que se produjo confusión en el 28% (36/129) de los pacientes, lo que sugiere que el delirio era común durante la enfermedad aguda. También hubo informes frecuentes de bajo estado de ánimo (42/129; 33%), ansiedad (46/129; 36%), problemas de memoria (44/129; 34%) e insomnio (34/208; 12%) durante el etapa aguda

Doce estudios centrados en COVID-19 parecían mostrar una imagen similar, con evidencia de delirio (confusión en 26/40 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, 65%; agitación en 40/58 pacientes de UCI, 69%; y alteración de la conciencia en 17/82 pacientes que murieron posteriormente, 21%) mientras estaban gravemente enfermos.

Seis estudios que analizaron pacientes con SARS y MERS después de la recuperación de la infección inicial encontraron informes frecuentes de bajo estado de ánimo (35/332 pacientes, 11%), insomnio (34/208, 12%), ansiedad (21/171, 12%), irritabilidad (28/218, 13%), deterioro de la memoria (44/233, 19%), fatiga (61/316, 19%) y memoria frecuente de recuerdos traumáticos (55/181, 30%) durante un período de seguimiento que van desde 6 semanas a 39 meses.

Los investigadores estiman que la prevalencia de TEPT entre los sobrevivientes de SARS y MERS fue del 33% en un promedio de 34 meses después de la etapa aguda de la enfermedad (121/402 casos en cuatro estudios), mientras que las tasas de depresión y trastornos de ansiedad fueron de alrededor del 15% en un promedio de 23 meses (77/517 casos de cinco estudios) y un año (42/284 casos de tres estudios) después de la etapa aguda, respectivamente.

Sin embargo, los autores advierten que estos pueden ser sobreestimados de la verdadera carga de salud mental resultante de estos brotes.

“Es probable que las tasas aparentemente altas de trastornos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático observados en pacientes con SARS y MERS sobreestimen la carga real”, dice el coautor, el Dr. Edward Chesney, del King’s College de Londres, Reino Unido. “La falta de grupos de comparación adecuados o evaluación de los antecedentes psiquiátricos previos de los pacientes significa que es difícil separar los efectos de las infecciones por coronavirus de las condiciones preexistentes, el impacto de una epidemia en la población en su conjunto, o ese sesgo de selección ( la posibilidad de que los pacientes fueran reclutados para estudios sobre la base de factores asociados con el desarrollo posterior de enfermedades psiquiátricas) condujo a cifras de alta prevalencia”.

Los autores señalan varias limitaciones en la metodología y la presentación de informes de los estudios en el análisis, incluido el uso de artículos de preimpresión que no habían sido objeto de revisión por pares; la exclusión de artículos que no están en inglés; y el pequeño tamaño de muestra de varios estudios.

Además, la evaluación sistemática de los síntomas psiquiátricos fue rara, y el uso de datos autoinformados (que podrían no ser precisos) fue común, mientras que pocos estudios incluyeron medidas biológicas objetivas, como marcadores sanguíneos de función genética, inflamatoria e inmune, o imagen mental. Finalmente, el tiempo de seguimiento para los estudios posteriores a la enfermedad varió entre 60 días y 12 años, lo que dificulta la comparación directa entre los estudios.

En un comentario vinculado, la autora principal, Dra. Iris Sommer (que no participó en el estudio) del Centro Médico de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, dice: “Los hallazgos de brotes previos de coronavirus son útiles, pero podrían no ser predictores exactos de prevalencias de complicaciones psiquiátricas para pacientes con COVID-19. La advertencia de Rogers y colegas de que debemos prepararnos para tratar grandes cantidades de pacientes con COVID-19 que desarrollan delirio, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión es un mensaje importante para los psiquiatras en la comunidad.”

Ella continúa explicando: “El tratamiento de pacientes ingresados en el hospital por infección por SARS-CoV-2 parece ser diferente del tratamiento de los admitidos por infecciones por SARS-CoV y MERS-CoV. Además, la situación social a la que COVID-19 el regreso de los sobrevivientes es completamente diferente al de los sobrevivientes de SARS y MERS. Estas diferencias son relevantes para la prevalencia de trastornos psiquiátricos en las etapas agudas y posteriores a la enfermedad “.

