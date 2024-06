Encuesta de Opinión Pública en Palestina: En Gaza prefieren que Hamás continúe gobernando

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Según una encuesta publicada por el Dr. Khalil Shikaki y realizada en Cisjordania y Gaza, aunque el 60% de los habitantes de Gaza han perdido familiares en la guerra, la mitad de ellos esperan que Hamás triunfe, mientras que una cuarta parte de los residentes esperan que Israel lo haga. Ha aumentado el apoyo a Marwan Barghouti en detrimento de Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Ligera disminución en el apoyo al ataque del 7 de octubre, que sigue siendo alto.

Preferencias de Gobierno en Gaza

La mitad de los residentes de la Franja de Gaza esperan que Hamás gane y vuelva a gobernar Gaza después de la guerra, mientras que una cuarta parte de los palestinos que viven en la franja esperan que Israel se imponga. Así lo revela una nueva encuesta de opinión pública sobre el escenario palestino, publicada ayer (jueves) por el Dr. Khalil Shikaki, presidente del Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas. El Dr. Shikaki, conocido como el padre de las encuestas palestinas, realiza encuestas profundas, cada tres meses, para examinar el estado de ánimo palestino en términos sociales, políticos, económicos y religiosos.

Resultados de la Encuesta

La encuesta de opinión pública se llevó a cabo en Cisjordania y la Franja de Gaza entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2024, en el contexto de la expansión de la guerra hacia una invasión terrestre en Rafah, en el sur de Gaza. También se abordó la toma de control de Israel sobre el cruce de Rafah y el control del corredor de Filadelfia, y el regreso del ejército israelí a combatir en Jabalia y otras áreas del norte de la franja. Estos desarrollos llevaron a la huida de un millón de gazatíes desde la zona de Rafah hacia la zona de Al-Mawasi y otras áreas de las que el ejército israelí se había retirado alrededor de Khan Yunis, Deir al-Balah y otros lugares en el centro de la franja.

La nueva encuesta muestra que más del 60% de los residentes de Gaza han perdido familiares desde el comienzo de la guerra. Dos tercios del público palestino apoyan el ataque del 7 de octubre y el 80% cree que puso la cuestión palestina en el centro de la atención mundial. Además, la encuesta muestra un aumento en las demandas de renuncia del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, un fortalecimiento de la popularidad de Hamás y Marwan Barghouti, y un aumento en el apoyo a la acción armada contra Israel. En cambio, se observó una disminución en el apoyo a la solución de dos estados.

Datos Demográficos y Políticos

En la encuesta participaron 1,510 personas, de las cuales 760 fueron entrevistadas cara a cara en Cisjordania (en 76 lugares de residencia) y 750 fueron entrevistadas en la Franja de Gaza (en 75 lugares). Más del 60% de los palestinos apoyan la disolución de la Autoridad Palestina, y el 89% pide la renuncia de Mahmoud Abbas como presidente de la Autoridad.

Si se celebraran elecciones para la Autoridad Palestina entre el presidente Abbas, el jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, y el líder de Fatah encarcelado, Marwan Barghouti, este último ganaría la mayoría de los votos. Si las elecciones fueran entre Barghouti y Haniyeh, el primero obtendría alrededor del 60% de los votos. La participación en las elecciones entre los tres competidores se espera que alcance el 76%, y el porcentaje de votos para Barghouti entre el público en general, tanto en votantes como no votantes, llegaría al 42%, el porcentaje de apoyo más alto desde septiembre de 2023.

Percepciones sobre el Conflicto

En cuanto al ataque del 7 de octubre, la encuesta mostró una ligera disminución en el apoyo de los palestinos, que llegó a dos tercios, en comparación con el 71% en una encuesta anterior realizada en marzo. El 30% de los gazatíes cree que el muelle construido por el ejército estadounidense ayuda a aliviar el sufrimiento de la población mediante la provisión de ayuda humanitaria, pero la mayoría cree que no contribuye a ello.

Según la encuesta, todos los palestinos creen que Israel está cometiendo crímenes de guerra hoy, y que Hamás no comete crímenes de guerra, y más del 90% cree que Hamás no cometió atrocidades contra civiles israelíes el 7 de octubre. Tres cuartas partes del público palestino esperaban que la Corte Penal Internacional no lograra detener el ataque israelí en Rafah, ya que creen que Estados Unidos protegerá a Israel de las decisiones de la Corte en cualquier caso. Un tercio de los residentes de Gaza cree que una invasión terrestre israelí en toda la ciudad de Rafah conducirá a un desplazamiento masivo hacia la frontera con Egipto.