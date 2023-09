Enrique Leff. “La humanidad no está preparada para pensar”

“Cuando se habla de cambio climático o crisis ambiental se piensa en David Attenborough, Greta Thunberg o Leonardo DiCaprio y su batalla para salvar a la vaquita marina. Pero tenemos a Enrique Leff quien, quizá, no tiene reflectores de esa magnitud pero cuenta con mucho más conocimiento en el tema y un largo camino recorrido”, dijo el periodista Alfredo Campos Villeda en el diálogo “Preguntas ambientales, humanas y sociales a Enrique Leff”.

El encuentro se realizó en la Feria Internacional del Libro Judío (Filju) en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, donde los asistentes escucharon las ideas del profesor y escritor ambientalista Enrique Leff sobre la humanidad, la vida y la crisis ambiental.

“Llevo 50 años de carrera y es la primera vez que hablo en una sinagoga. Soy un mexicano judío y el tema no solo es el cambio climático y la crisis ambiental. Esto nos tocó y no es una situación superficial o banal, lo que sucede es que la humanidad no está preparada para pensar”, dijo Leff.

Campos Villeda, director de MILENIO, opinó que durante la pandemia “veíamos a los animalitos fuera de su lugar, en crisis, se habla de una guerra nuclear y otros temas importantes, pero se acabó el encierro y parece que no aprendimos nada”.

A lo que Leff respondió: “Así es, y no vemos la posibilidad de pensar. Eso no solo pasa en México, sucede en todos lados. Debe haber un giro hacia la creación y recreación de la vida y hacia una política de diferencia, pues los seres humanos no somos iguales”.

La transformación

Campos Villeda contó que el profesor Enrique Leff es pionero en conceptos como ecomarxismo y ecología política, y que en su obra se encuentran presentes ideas de Nietzsche, Calvino, Freud, Baudrillard, Sartre y Derrida. Leff es autor de Racionalidad ambiental y Ecología política, entre otros libros.

“La crisis ambiental no es popular, no lo ha sido, ni siquiera ahora. Estamos frente a una crisis civilizatoria, tenemos un mundo en crisis. Lo más enigmático es cómo es posible que viniendo de la vida haya ocurrido una disyunción”, agregó Leff.

Leff y Campos hablaron del capitalismo, la geopolítica, la vida, el pensamiento, la muerte, la humanidad, cuestiones ambientales. También criticaron a Alan Gore y el power point que usaba en sus famosas conferencias así como lo que cobraba para abordar el tema climático.

“Esta humanidad no ha estado a la altura de la humanidad. Todo esto viene generando una revolución en el orden del saber, de la ciencia, pero las cosas son mucho más complejas y ojalá la humanidad se haga cargo de cambiar las cosas”, comentó Leff.

El especialista agregó: “Tenemos que abandonar la arrogancia de la ciencia, de la superioridad. Estamos frente a una crisis ambiental donde todavía no vemos sus umbrales más altos. Estamos en un país donde se habla de una cuarta transformación, pero la única que puede haber es la de un mundo sustentable, una vida sustentable, abrir la cabeza a soluciones e ideas y a la voluntad de poder transformar y mejorar el planeta, esa es la única y verdadera transformación”.

El profesor mencionó a la activista Greta Thunberg, de quien opinó: “Reclama a nuestras generaciones por todo lo que pasa, pero no basta reclamar, hay que pensar en cómo transformar y mejorar este planeta”.

Finalmente, Campos Villeda le dijo a Leff. “Gracias por tus libros y empeño en este tema tan importante para la humanidad”, mientras la gente aplaudía al especialista, quien nunca pensó hablar de estos temas en una sinagoga.

La Feria Internacional del Libro Judío continuará hasta el 10 de septiembre en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, ubicado en Córdoba 238, colonia Roma.