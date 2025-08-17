Video: Entre lágrimas y esperanza: mexicana exrehén se casa simbólicamente

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

¿Se puede hablar de amor en medio del dolor más profundo? La historia de Ilana Gritzewsky nos obliga a reflexionar. Ella, mexicana e israelí, sobreviviente de un secuestro en Gaza y liberada en noviembre de 2023, decidió no esperar más para celebrar su amor.

Este 17 de agosto, vestida de blanco y acompañada de cientos de personas, protagonizó una boda simbólica en Tel Aviv. Su pareja, Matan Zangauker, no pudo estar ahí: sigue cautivo en la Franja de Gaza

La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de los Rehenes, un espacio que desde hace meses se ha convertido en símbolo de resistencia, memoria y exigencia al gobierno de Israel para traer de vuelta a los 50 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás.

Ilana, tomada del brazo de su suegra, la activista Einav Zangauker, pronunció palabras que hicieron eco entre todos los presentes:

> “Matan, mi pequeño de pelo rizado. Si no te hubieran secuestrado ya podríamos estar casados. No puedo dejar de pensar en lo que nos arrebataron: nuestra inocencia y nuestro amor. Te amo, lucharé por ti hasta que regreses. Reconstruiremos juntos y, con la ayuda de Dios, construiremos nuestro hogar judío en Israel”.

Mientras sostenía un cartel con la foto de su prometido, cientos de asistentes acompañaron este acto de fe y amor con aplausos, lágrimas y cantos. La boda coincidió además con una jornada de huelga nacional limitada, en la que miles de personas exigieron al gobierno israelí un acuerdo que garantice la liberación inmediata de los cautivos.

La escena fue conmovedora: un vestido de novia en medio de pancartas de protesta; una novia con la fuerza de todo un pueblo detrás; y un compromiso que va más allá de lo simbólico: luchar hasta el final por la vida y la libertad de quienes aún esperan volver a casa.

El caso de Ilana y Matan no es solo una historia personal, es también el reflejo de un país que no olvida a sus secuestrados y que convierte cada acto íntimo en un grito colectivo de esperanza.

Hoy, esta boda sin novio se transforma en un mensaje universal: el amor es capaz de sostenerse incluso en los peores escenarios, y la esperanza sigue viva, aunque el futuro sea incierto.

Y tú, ¿qué piensas? ¿Puede un acto simbólico convertirse en una forma de resistencia y esperanza? Te invitamos a compartir tu opinión, a conversar con tus amigos y a difundir esta historia que nos recuerda que el amor puede ser más fuerte que el dolor.