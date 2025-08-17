Video: Entre lágrimas y esperanza: mexicana exrehén se casa simbólicamente

Por:
- - | Visto 136 veces

¿Se puede hablar de amor en medio del dolor más profundo?

La historia de Ilana Gritzewsky nos obliga a reflexionar.

Ella, mexicana e israelí, sobreviviente de un secuestro en Gaza y liberada en noviembre de 2023, decidió no esperar más para celebrar su amor.


 

Este 17 de agosto, vestida de blanco y acompañada de cientos de personas, protagonizó una boda simbólica en Tel Aviv. Su pareja, Matan Zangauker, no pudo estar ahí: sigue cautivo en la Franja de Gaza

Con un cartel con la foto de su pareja, Matan Zangauker, quien se encuentra secuestrado por Hamas, Ilana Gritzewsky (izquierda) y su madre, Einav Zangauker, llegan a una ceremonia de boda simbólica en la plaza de los rehenes en Tel Aviv, Israel, el domingo 17 de agosto de 2025, durante una protesta para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes y exigir al gobierno israelí que revoque su decisión de tomar el control de la ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja de Gaza. Foto: AP

La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de los Rehenes, un espacio que desde hace meses se ha convertido en símbolo de resistencia, memoria y exigencia al gobierno de Israel para traer de vuelta a los 50 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás.

Ilana, tomada del brazo de su suegra, la activista Einav Zangauker, pronunció palabras que hicieron eco entre todos los presentes:

 

> “Matan, mi pequeño de pelo rizado. Si no te hubieran secuestrado ya podríamos estar casados. No puedo dejar de pensar en lo que nos arrebataron: nuestra inocencia y nuestro amor. Te amo, lucharé por ti hasta que regreses. Reconstruiremos juntos y, con la ayuda de Dios, construiremos nuestro hogar judío en Israel”.

Mientras sostenía un cartel con la foto de su prometido, cientos de asistentes acompañaron este acto de fe y amor con aplausos, lágrimas y cantos. La boda coincidió además con una jornada de huelga nacional limitada, en la que miles de personas exigieron al gobierno israelí un acuerdo que garantice la liberación inmediata de los cautivos.

La escena fue conmovedora: un vestido de novia en medio de pancartas de protesta; una novia con la fuerza de todo un pueblo detrás; y un compromiso que va más allá de lo simbólico: luchar hasta el final por la vida y la libertad de quienes aún esperan volver a casa.

El caso de Ilana y Matan no es solo una historia personal, es también el reflejo de un país que no olvida a sus secuestrados y que convierte cada acto íntimo en un grito colectivo de esperanza.

Hoy, esta boda sin novio se transforma en un mensaje universal: el amor es capaz de sostenerse incluso en los peores escenarios, y la esperanza sigue viva, aunque el futuro sea incierto.

Y tú, ¿qué piensas? ¿Puede un acto simbólico convertirse en una forma de resistencia y esperanza? Te invitamos a compartir tu opinión, a conversar con tus amigos y a difundir esta historia que nos recuerda que el amor puede ser más fuerte que el dolor.

Acerca de Diario Judío México Mas Ideas

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Idan Alexander, quien estuvo secuestrado por la organización...
Madre del rehén israelí Matan Angrest: Su abuelo sobrevivió ...
"Elijan a tres para morir"
Las fuerzas israelíes han recuperado el cuerpo del rehén ase...