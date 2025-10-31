Entre tumbas y pedales arranca celebración del Día de Muertos en Miguel Hidalgo: Tabe

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

– Se implementará un operativo para brindar seguridad a los más de 100 mil visitantes que se esperan en los panteones Dolores y Sanctórum.

– La Rodada ‘Entre Tumbas y Pedales’ irá de la Glorieta de la Lealtad al Crematorio del Panteón Dolores.

Para celebrar en familia y mantener vivas las tradiciones, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo informó que se realizarán una serie de actividades con motivo del Día de Muertos en distintos puntos de la demarcación y en los panteones Civil de Dolores y Sanctórum.

Indicó que este viernes 31 de octubre iniciarán con el primer Paseo Ciclista ‘Entre Tumbas y Pedales’ al interior del Panteón Dolores, donde los asistentes recorrerán distintas secciones y encontrarán personajes “del más allá”, quienes contarán historias y leyendas en las cuatro paradas que se harán en el camposanto, que este año celebra su 150 aniversario.

“Nos vamos a reunir desde las cinco en la Glorieta de la Lealtad, ahí en los Pinos y después nos vamos a subir hacia el panteón de Dolores, ahí vamos a recorrer varias secciones y habrá leyendas, cuentacuentos, entonces, imagínense la experiencia de noche en el panteón más grande de nuestro país con todas las leyendas y los cuenta cuentos, va a ser una experiencia inolvidable”, dijo.

El alcalde de Miguel Hidalgo informó también que ya se encuentra listo el operativo de “Día de Muertos 2025”, que se implementará el 1 y 2 de noviembre en los panteones Civil de Dolores y Sanctórum donde se espera la asistencia de más de 100 mil visitantes.

Indicó que el dispositivo de seguridad estará a cargo de Blindar MH con elementos dentro de los diversos panteones y se contará con el apoyo de los sectores Tacubaya y Tacuba para resguardar la seguridad de los asistentes, además de que la Comisión de Seguridad de la alcaldía, estará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de Tránsito.

Asimismo, personal de la Dirección de Protección Civil instalará un Centro de Mando en cada panteón, con ambulancia, paramédicos y personal capacitado para atender cualquier emergencia.

Mauricio Tabe destacó que esta semana la Ola de Servicios Urbanos está realizando una jornada intensiva de limpieza, recolección de basura, cascajo, poda de pasto para tener listos los cementerios.

De igual forma, dijo que integrantes de la Subdirección de Mercados y Vía Pública, supervisarán los permisos temporales de la “Romería de Día de Muertos” dentro y fuera de los panteones y estarán en operativo permanente para mantener el orden.

Recordó que no habrá acceso a vehículos en los dos cementerios para evitar accidentes y obstrucción de vialidades y para el apoyo de algunos visitantes con alguna discapacidad, enfermos o adultos mayores, se contará con una camioneta y el servicio de calandrias en el Panteón de Dolores para facilitar la movilidad.

Finalmente, el alcalde de Miguel Hidalgo invitó a los visitantes a mantener el orden para que estas fiestas transcurran en paz y con tranquilidad, por lo que llamó a no llevar bebidas alcohólicas, armas o cualquier objeto que represente un riesgo y queda prohibida la pirotecnia y cualquier elemento carburante o flamable.