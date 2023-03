ENTREVISTA: Tzipi Livni – ‘Se trata de que Israel pone la religión antes que la democracia’

No es reforma judicial. Eso no es lo que es esto. Incluso a través de una pantalla, se nota que está enfadada. Para muchos judíos británicos, Tzipi Livni no necesita presentación. Ella es la política israelí que, en otro día, podría haber sido primera ministra israelí.

Antes de su visita a Londres esta semana, habló con Jewish News sobre el momento de ajuste de cuentas de Israel, las protestas callejeras más grandes de su historia ahora se acercan a su cuarto mes sin signos de disminución.

“Israel nació como un estado judío y democrático, el estado nación del pueblo judío, con los mismos derechos para todos los ciudadanos”. Estas son las palabras de apertura simples pero poderosas y totalmente fundamentales de Tzipi Livni cuando hablamos el lunes.

“Durante años vivimos en armonía, no en contradicción. Lo que estamos viendo ahora es un cambio completo, con aquellos que intentan poner el judaísmo del estado por encima de la naturaleza democrática del estado”.

Su advertencia se emitió antes de un evento en el JW3 de Londres, patrocinado por Jewish News, durante el cual debe hablar con el exeditor de Times y BBC News, James Harding, sobre los intentos del nuevo gobierno israelí de derecha de obstaculizar a los jueces que actualmente pueden vetar cualquier cosa. inconstitucional.

“Está conectado. El gobierno quiere anular las decisiones de la Corte Suprema, cambiar el equilibrio de poder [entre el gobierno, el parlamento y el poder judicial], y cambiar la independencia del sistema judicial en Israel, para hacerse cargo de todo”, dice el presidente de 64 años. -viejo, quien una vez también ocupó el cargo de ministro de justicia.

“Los guardianes: los perros guardianes dentro del gobierno, la Corte Suprema, el Fiscal General… todos necesitan total independencia. Ellos lo necesitan. Entonces, la gente se está manifestando. Están tomando las calles, luchando por la democracia, exigiendo que el gobierno se detenga. Estos son momentos dramáticos en Israel”.

De hecho ellos son. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pareció reconocerlo en los últimos días al suavizar algunos de los componentes de los proyectos de ley y retrasar su ratificación hasta el 30 de abril. Pero no se trata de una ‘reforma judicial’, dice Livni.

“Se trata de la democracia, que es un conjunto de valores. No se trata sólo de ‘la mayoría gobierna’. Sí, gobierna la mayoría, pero en condiciones estrictas, con derechos de minoría, etc.

¿Qué pasa con las elecciones? ¿No votaron los israelíes por esto? Ella piensa, luego compara gobernar con conducir. “Cuando ganas una mayoría, te da derecho a viajar, pero cuando viajas, todavía tienes reglas de tránsito, carriles, señales, semáforos, policía de tránsito”.

El gobierno, dice, “quiere cabalgar sin todo esto, tomar todo el país y cambiar su naturaleza democrática… Ninguna elección te da derecho a hacer esto. Es contra el propio sistema”.

¿No es este un problema de izquierda a derecha, como lo han representado los derechistas? Tonterías, dice ella. “No puedo aceptar la idea de que la democracia es un tema de derecha e izquierda. Se trata del alma de Israel. Es bastante perturbador si la gente piensa que la democracia israelí les pertenece solo a ellos.

“Cuando nació Israel, todas las partes de la sociedad israelí firmaron la Declaración de Independencia: ultraortodoxos, socialistas, comunistas, revisionistas, derechistas… todos acordaron que en el Estado de Israel había igualdad de derechos sin discriminación. , libertad de expresión, libertad de cultura y religión…”

¿Está dispuesta a pintar un cuadro del escenario de la pesadilla? ¿Qué podría hacer un gobierno de derecha con ministros extremistas sin tener que preocuparse por un poder judicial recientemente subordinado? ¿Qué fuegos a los derechos y libertades podría encender?

No está preparada para pensar en términos de derrota, pero reconoce que “el problema no son solo los proyectos de ley sobre la mesa, o el equilibrio de poder… Es si todos estamos de acuerdo con la base fundamental de la Declaración de Independencia, y no hay hay algunos partidos dentro de este gobierno que simplemente no aceptan la igualdad de derechos para todos los ciudadanos”.

Piensa en los ultraortodoxos, dice. “¿Reconocen la igualdad de la mujer o la igualdad de carga? No quieren servir en las FDI. Para ellos, la ‘igualdad de derechos’ no es un denominador común. Solía ​​serlo, pero ahora lo están rompiendo. Están traduciendo el judaísmo del Estado de Israel no desde una perspectiva nacional, sino desde una religiosa”.

El sionismo como movimiento nacional ayudó a Israel a ser aceptado y apoyado por la comunidad internacional porque el pueblo judío tiene derecho a un estado propio, dice, “sin embargo, hay un grupo para el cual la Corte Suprema es una carga, porque su visión se trata de la anexión” de Cisjordania.

“Viven en Judea y Samaria y no quieren vivir con los mismos derechos que los palestinos, por lo que están tratando de erosionar la naturaleza de la democracia israelí para lograr una realidad de un solo estado. Además de esto, tenemos un primer ministro que, por motivos personales, quiere deslegitimar a la policía, al fiscal general, a los tribunales, a todo el sistema judicial”.

Livni dice que los ministros que no acepten el conjunto de valores fundamentales de Israel o la legitimidad de su poder judicial pronto podrán “hacer lo que quieran… por eso el problema es aún mayor de lo que ven ahora”.

El ministro de Justicia, dice, “quiere anular la Corte Suprema, politizar la nominación de jueces y reducir el poder de los asesores legales del gobierno, para convertirlos en ‘Consiglieri’, como su propio abogado, para que no digan ‘no puedes hacerlo’”.

Livni dice que los israelíes están en pie de guerra. “Están en las calles diciendo, ‘no lo aceptamos’. En cierto modo despertaron, un grupo que antes era mucho menos activo. Es asombroso. Puedo verlo crecer. La primera manifestación, fueron los habituales. El segundo, era gente diferente: religiosos, moderados.

“Pensé, ‘esto es diferente’. Creen en Israel como judío y democrático, creen que las personas tienen derechos… Los niños muy jóvenes, muy viejos, que luchan por su futuro. es conmovedor Ser parte de esto da esperanza”.

Si el gobierno retrocediera en los proyectos de ley que ya ha presentado, sería una victoria, pero admite que no sería suficiente. El peligro aún estaría allí.

“Tenemos que tener una nueva Ley Básica”, explica, “una que adopte los valores de la Declaración de Independencia. Lo tuvo claro durante décadas. ¿No está claro ahora? Bien, volvamos a la base y legislémosla como denominador común.

“Esto es importante porque conecta no solo diferentes partes o ‘tribus’ de la sociedad israelí, sino que también conecta a Israel con el pueblo judío, con la judería mundial. Cuando decimos ‘Israel es un estado judío’, ¿qué significa? Principalmente es una aspiración para nosotros como pueblo, con igualdad de derechos y valores compartidos, para que los judíos en el extranjero puedan sentirse conectados con Israel.

“Los abuelos lloraron cuando se estableció Israel. Los niños lloraron en la guerra de Yom Kippur, cuando pensaron que Israel podría no existir más. Ahora los nietos lloran porque se sienten eliminados.

“Sin embargo, puede ser una oportunidad para volver a conectar las diferentes partes de la sociedad israelí y volver a conectar a Israel con el mundo judío. Por eso es que este es un momento muy importante, dramático e histórico”.

Cuando todo esté dicho y hecho, ¿algo evitará que esto suceda? Un pesimista (ciertamente uno que vive en la diáspora) puede concluir que al gobierno israelí no le importa un bledo lo que piensen los demás.

“¡Oh, les importa! Confía en mí. Los tomamos por sorpresa. Tuvimos algún impacto, no lo suficiente, pero continuaremos. Cuando Netanyahu estaba pensando en lo que haría en el gobierno, no incluyó esto. Necesita dar respuestas en todo el mundo.

“A él no le importan los manifestantes ni la oposición, pero sí le importa su posición, la economía de Israel, lo que está pasando en el ejército, con los pilotos de combate; nunca antes habíamos hecho algo así. Entonces, no es solo otra protesta en Israel. es otra cosa Se trata de quiénes somos. Y, como viste, ya pospusieron parte de las facturas”.

Entonces, ¿qué sigue? En algún momento pronto, habrá el día del juicio, dice ella. “Alguien lo va a apelar a la Corte Suprema, para preguntar: ¿es legal? ¿Es contra nuestros valores constitucionales?

“Si la Corte Suprema decide cancelarlo, los altos funcionarios del gobierno deberán decidir si acatan el gobierno o la corte. Está claro que deben acatar la corte, pero de todos modos será un choque constitucional.

“Esto no es una ‘reforma judicial’. Está cambiando la naturaleza de Israel. Es convertir la democracia de un conjunto de valores en un sistema de elecciones. Quieren gobernar sin limitaciones, y todos debemos entenderlo. Por eso la gente se está manifestando, porque saben que es más grande que una simple discusión entre abogados”.

¿Cómo cambiará la relación con los judíos del mundo? Los israelíes deben “dejar de predicar y comenzar a escuchar”, dice Livni. “Todavía decimos, ‘somos el refugio seguro contra el antisemitismo, debes contribuir o hacer lo que te pidamos que hagas’. ¡De ninguna manera!”

La conversación sobre lo que significa ser un estado judío y democrático era necesaria incluso antes de esto, dice ella. “Entonces, vamos a tenerlo. Necesitamos estos denominadores comunes. ‘Ama a tu prójimo’ es parte de por qué estoy orgulloso de ser judío”.

¿Tiene alguna palabra final para los judíos de la diáspora consternados por lo que están viendo? “Los judíos del mundo deben entender que pueden apoyar a Israel como un estado judío y democrático, apoyar la igualdad de derechos y criticar la política israelí.

“Eso no significa que seas antiisraelí o antisemita. es legítimo Es lo que estamos haciendo dentro de Israel”.

Ella hace una pausa. “También es importante que los israelíes sepan que no estamos solos cuando salimos a la calle, que nuestra voz es escuchada, incluso por la comunidad judía del Reino Unido, y que sepan que estamos luchando por la democracia de Israel. Y no ha terminado.