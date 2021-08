Por medio de su cuenta de Twitter, Netflix Geeked, la plataforma de streaming anunció el 26 de agosto de 2021, ha dado inicio a sus primeras pruebas de videojuegos, esto solamente para usuarios de Polonia.

En un primer tweet, la empresa mencionó: "Vamos a hablar sobre Netflix y los videojuegos, el día de hoy, suscriptores de Polonia podrán probar dos juegos en la aplicación móvil de Netflix con Android".

Netflix: ¿Cuáles videojuegos se podrán obtener?

Los dos juegos iniciales son “Stranger Things: 1984” y “Stranger Things 3”, a lo cual la compañía agregó: "Son pruebas prematuras y todavía queda mucho trabajo por hacer en los meses siguientes, pero este es el primer paso".

En un tweet consecutivo, Netflix informó acerca de este servicio de videojuegos, los clientes pueden esperar que no habrá anuncios, ni compras dentro de la aplicación. De igual forma, si una persona ya es miembro de la plataforma de streaming, los juegos están incluidos y no hay ningún cargo extra por el servicio. Sin embargo, todavía no se sabe si el servicio será un éxito para la empresa y si existe una fecha determinada para que los videojuegos estén disponibles a nivel global.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

