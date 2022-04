Yoseph Haddad, quien suele destacar que se siente orgulloso tanto de ser árabe como de ser israelí, es hace ya mucho lo que hoy se conoce como “influencer”, una figura sumamente conocida en las redes sociales, que por todo lo que publica allí , su dinamismo y originalidad, tiene la capacidad de influir sobre mucha gente. No se pone a cantar ni bailar en las redes sino a contar su verdad. La verdad que vive diariamente como ciudadano árabe israelí, tan distinta de la que suelen presentar los enemigos de Israel.

Claro está que no solamente escribe en las redes sino que también recorre tanto Israel como el mundo, brindando conferencias sobre esa verdad. Su objetivo es doble: promover lo más posible una exitosa inserción de los árabes israelíes en la sociedad, contando sobre aspectos que no todos conocen, y rebatir las mentiras que se difunden tan a menudo sobre Israel.

Años atrás Yoseph fundó la asociación sin fines de lucro “Beiájad Arevím ze la ze”, que podría traducirse como “Juntos el uno para el otro”. Al frente de una delegación de este grupo compuesto por israelíes no judíos de distintas comunidades, emprendió esta semana un viaje poco común, a Auschwitz, Polonia, de cara a Iom HaShoá, el Día Recordatorio del Holocausto. Para honrar la memoria de las víctimas y para que a través suyo, el tema se conozca más ampliamente en el mundo árabe. En Auschwitz, llevarán a cabo un acto recordatorio en árabe.

Conversamos con Yoseph cuando ya había aterrizado en Varsovia.

Este es su primer testimonio.

P: Yoseph, cuéntame por favor cómo está compuesta vuestra delegación.

R: Somos 27 árabes israelíes, tanto musulmanes como cristianos y drusos. Lo que nos une es el deseo de aprender sobre la Shoá, de conectarnos con el tema y de hacer accesible la memoria de la Shoá al mundo árabe.

P: No es la primera vez que tocan el tema. Recuerdo que ya cubrí en años anteriores tanto una actividad vuestra de “Zikaron basalon”, con un sobreviviente que compartió su testimonio con tu asociación, y antes hubo también una actividad por zoom. ¿Por qué lo hacen?

R: Porque decidimos tomar la responsabilidad de hacer accesible el tema de la memoria de la Shoá en árabe, y cada año, así lo diría, subimos otro escalón. En efecto, ya hemos introducido el Zikaron Basalon a la sociedad árabe israelí . El año pasado hicimos un primer acto sobre el tema en un país árabe, estando en Dubai, y este año damos otro paso, continuando nuestro camino: la memoria de la Shoá en árabe.

P: ¿El trasfondo es el hecho que la memoria de la Shoá es parte integral de la vivencia israelí?

R: Yo considero que debe ser parte integral de cualquier país. No debe ser sólo algo judío o israelí sino algo humano en general. La Shoá fue un genocidio, un evento estremecedor en la historia de la humanidad, y recordemos que ocurrió hace tan solo 80 años.

P: ¿Estás emocionado?

R: Todo este viaje es sin duda muy emocionante. Y estoy seguro que cuando pisemos Auschwitz, y por cierto cuando llevemos a cabo allí el acto recordatorio en árabe, será especialmente emocionante.

P: ¿Cómo es el ambiente entre ustedes, en esta delegación tan singular?

R: Todos sentimos que el ambiente es muy especial. Pero la verdad, comenzó antes del viaje mismo. Hace unos días realizamos una visita previa a Yad Vashem que fue muy removedora. Sabemos que hacemos aquí historia y es importante destacarlo.

P: ¿Cómo es vuestro programa, adónde irán en Polonia?

R: Aterrizamos en Varsovia y llegamos a Cracovia. Tenemos aquí una actividad y recorreremos el campo de exterminio de Auschwitz. Ya en vuelo realizamos una actividad de Zikaron Basalon, muy especial, en cooperación con El Al, leyendo un fragmento de testimonio traducido a 3 idiomas: hebreo, árabe e inglés.

P: ¿Qué dice tu familia de todo esto, de todas tus innumerables y constantes iniciativas?

R: Como siempre, me apoyan y creen en lo que hago. Es importante comprender que en la sociedad árabe israelí, si bien hay sin duda falta de conocimientos sobre la Shoá en comparación con la ciudadanía judía, casi no existe el fenómeno de la negación. Yo me atrevo a decir que casi todos comprenden la importancia del tema.

P: ¿Con qué reacciones te topas? Todo el mundo te conoce.

R: La verdad, recibo muchas expresiones de cariño y apoyo, en todos lados. En el aeropuerto Ben Gurion, antes de nuestra partida, todo el tiempo gente nos paraba , me felicitaban a mí y nos felicitaban a todos. Es algo que sin duda da fuerza, energía y nos inspira a seguir por este camino con toda nuestra fuerza.

P: Recuérdame por favor algunas de las últimas actividades que has realizado. Todo el tiempo tienes nuevas iniciativas.

R: Muchísimas. En los dos últimos meses estuve dando conferencias en Londres, Dublín, Nueva York y hace pocos días en Chile, justo cuando allí realizaban la “Semana del apartheid israelí”. Eso fue especialmente desafiante. Lidié con protestas durante mis conferencias en universidades. Pero a pesar del ruido que hicieron los palestinos y defensores del BDS que llama a boicotear a Israel, el eco de mi actividad en los medios de Chile e inclusive del mundo árabe a traés de Al –Jazeera, fue enorme. Y lo mejor es que numerosos estudiantes chilenos se me acercarn y me dijeron que yo había logrado cambiar la opinión que tenían, ya que les mostré una realidad que no conocían con mi testimonio directo como árabe israelí. Eso vale todo.

P: Justamente te iba a preguntar si te consta que logras cambiar percepciones y derribar prejuicios.

R: Estoy seguro. Y lo bueno es que eso ocurre tanto en el exterior como dentro del propio Israel.Es que aquí hablo también ante alumnos judíos. Tanto cuando hablo con ellos como con alumnos árabes, siempre hay alguien que al final de la conferencia se me acerca y me dice que desconocía parte de los datos y hechos que yo presenté. Tanto sobre Israel como sobre la actitud de los árabes ciudadanos del país.

P: Eso es importantísimo. Yoseph, te deseo que tengas mucha fuerza para continuar con tu importante labor. Y mucho éxito en este viaje tan singular a Polonia. Estaré pendiente de tu actividad allí y espero que volvamos a hablar pronto.

R: Gracias a ti.