“Estados Unidos está financiando esto”: Jeremy Scahill analiza el bombardeo israelí contra Hamás en Qatar

Crece el repudio internacional tras el bombardeo lanzado por Israel contra la capital de Qatar, Doha, con la intención de eliminar a importantes líderes de Hamás reunidos allí para evaluar una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Estados Unidos. La dirigencia de Hamás sobrevivió al ataque, en el que murieron seis personas. Hablamos con Jeremy Scahill, cofundador del medio digital Drop Site News, quien viene cubriendo exhaustivamente las negociaciones para un alto el fuego en Gaza y es uno de los pocos periodistas de Occidente que está en contacto regular con miembros de alto rango de Hamás. Scahill comparte su mirada sobre el ataque sin precedentes llevado a cabo el martes 9 de septiembre.

“A esos mismos palestinos que están tratando de negociar algún tipo de tregua con Israel, Israel los pone en la mira y los mata”, plantea Scahill, quien también cuestiona las afirmaciones del Gobierno de Trump de que no participó en la planificación del bombardeo: “A fin de cuentas, el pueblo estadounidense debería preguntarse: ¿vale la pena el costo que tiene todo esto, que Estados Unidos está financiando, le está proporcionando armas, lo está apoyando, lo está alentando?”

Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.