Estados Unidos. La Unión Ortodoxa entregó 100.000 cartas pro-Israel a la Casa Blanca

Líderes de la Unión Ortodoxa entregaron el miércoles 100.000 cartas a la Casa Blanca, instando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a seguir apoyando a Israel, exigiendo la liberación de los rehenes que Hamás retiene en Gaza y combatiendo el antisemitismo a nivel nacional.

Las cartas fueron el primer lote de las más de 180.000 que la OU ha recogido en sinagogas de todo el país desde el jueves, cuando se cumplen 180 días de cautiverio de los rehenes.

El rabino Moshe Hauer, vicepresidente ejecutivo de la OU, declaró a JNS que la mejor manera de transmitir los intensos sentimientos de la comunidad judía estadounidense era entregar físicamente las cartas en la Casa Blanca.

«Algo que simplemente desaparecería, que se quedaría ahí pasando por los cables cibernéticos, simplemente no transmitiría esa pasión», dijo Hauer.

Hauer contrastó lo que llamó el «estilo» de la Unión Ortodoxa con otros grupos que gritan al presidente en reuniones públicas, pintan lemas en propiedades públicas y protestan ante las casas de funcionarios estadounidenses, «dificultándoles la entrada y la salida, la vida y el sueño».

«No vamos a hacer eso para llamar la atención de la prensa», dijo.

«No podemos quedarnos callados, y primero tenemos que dar argumentos», añadió Hauer. «Así que nos presentamos como comunidad de forma impactante, de forma refinada y de forma firme».

La Casa Blanca pidió que la OU limitara su primera entrega a 100.000 cartas. La OU entregará las otras 80.000 la próxima semana.

En una lluviosa tarde de miércoles en Washington, JNS acompañó a unas 20 personas que entregaron en mano las cartas, la mayoría empaquetadas en cajas bancarias, desde el Hotel Willard, a tres manzanas de distancia, hasta el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, que forma parte del complejo de la Casa Blanca.

Hauer explicó a JNS que las cartas se entregaron a funcionarios de la Oficina de Participación Pública y de la Oficina de Enlace con la Comunidad Judía de la Casa Blanca. El personal de la Casa Blanca con el que habló la OU estaba «sorprendido» de que se hubieran reunido tantas cartas en sólo seis días, dijo.

El personal de la Unión Ortodoxa dijo a los funcionarios de la Casa Blanca que apreciaban profundamente el apoyo de la administración Biden a Israel, incluida la reciente venta de armas, pero que les preocupa que los mensajes recientes de la administración carezcan de claridad moral sobre el conflicto.

Algunos mensajes recientes de la Casa Blanca han estado «alimentando el antisemitismo interno que está afectando profundamente a los judíos estadounidenses», dijo Hauer. «Necesitamos que vuelva la claridad moral».

Uno de los oradores en la rueda de prensa celebrada en el Willard antes de la entrega de las cartas fue Maurice Shnaider, tío de Shiri Bibas, a quien Hamás secuestró -junto con su marido y sus hijos de 9 meses y 4 años- en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre.

Shnaider declaró a los periodistas que las instituciones mundiales están fallando a los rehenes. «La ONU no ha hecho nada. Han dicho: ‘No, no podemos hacerlo. No, no tenemos poder para hacerlo’. Me lo dijeron personalmente», dijo Shnaider. «La Cruz Roja, nada».

Hauer dijo a los asistentes que el volumen y el contenido de las cartas hablan por sí solos.

«No estamos aquí para hablar en nombre de los judíos estadounidenses. Estamos aquí porque los judíos estadounidenses han hablado por sí mismos», dijo. «Nunca nos cansaremos de expresar nuestro agradecimiento a Biden por su apoyo. Pero necesitamos más».