Diario Judío México - El gobierno de Estados Unidos planea publicar una lista de organizaciones que apoyan el movimiento BDS antiisraelí, dijo un alto funcionario de la administración de Donald Trump.

De acuerdo a la fuente citada por el portal The Algemeiner “los grupos aún están en proceso y se deciden este mes”.

La medida sigue al anuncio del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien el mes pasado en Israel, anunció que Estados Unidos retiraría los fondos de los grupos que apoyan el movimiento BDS, al que llamó “antisemitas”.

En un comunicado emitido posteriormente por el Departamento de Estado, Pompeo dijo que ha dado instrucciones a la Oficina del Enviado Especial para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, dirigida por Elan Carr, “para identificar organizaciones que participan en, o apoyan de otra manera, la Campaña Global BDS.

Al respecto se indicó que el gobierno de Estados Unidos considerará “si una organización está involucrada en acciones que tienen motivaciones políticas y tienen la intención de penalizar, o limitar, las relaciones comerciales específicamente con Israel o personas que hacen negocios en Israel o en cualquier territorio controlado por Israel”.

“Para asegurar que los fondos del departamento no se gasten de una manera que sea inconsistente con el compromiso de nuestro gobierno de combatir el antisemitismo, el Departamento de Estado revisará el uso de sus fondos para confirmar que no apoyan la Campaña Global BDS. Además, el Departamento de Estado llevará a cabo una revisión de las opciones de acuerdo con la ley aplicable para garantizar que su financiamiento de asistencia extranjera no se proporcione a organizaciones extranjeras involucradas en actividades antisemitas de BDS “.

Aparte de los problemas de financiación del gobierno, el propósito detrás de la lista es emitir una “condena pública” del movimiento antiisraelí, según el funcionario.