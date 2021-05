Desde Nueva York y California hasta Illinois y Utah, el reciente conflicto entre Israel y Gaza ha generado una inquietante reacción contra los judíos estadounidenses, que se han convertido en el blanco de amenazas de muerte, discursos de odio y violentos ataques físicos.

«Deja de decirme que esto es sobre Israel y Gaza», dijo un neoyorquino que fue confrontado por una turba pro palestina cuando se dirigía a la sinagoga esta semana. «Mi gente está siendo atacada en todo Estados Unidos a plena luz del día. Esto es antisemitismo de libro de texto y continuaremos viviendo en peligro hasta que el público comience a reconocerlo por lo que es».

Sus comentarios fueron un estribillo común en las comunidades judías de Estados Unidos en los últimos días. A continuación, presentamos algunos incidentes recientes en todo el país.

NUEVA YORK

El jueves por la noche aparecieron imágenes preocupantes que mostraban a manifestantes pro israelíes y pro palestinos chocando en una acera del centro de Manhattan, a pesar de que Israel y Gaza habían llegado a un acuerdo de alto el fuego más temprano ese día. La policía confirmó que dos fuegos artificiales comerciales fueron arrojados desde un automóvil y una persona sufrió quemaduras leves.

Los judíos de Nueva York ya estaban nerviosos por un video perturbador que mostraba a un hombre mayor siendo golpeado brutalmente por una banda de pro-palestinos por usar un Yarmulke cuando intentaba cruzar una calle en Times Square más temprano ese día. La policía dijo que su Grupo de Trabajo contra el Crimen de Odio estaba investigando el asalto de las pandillas e instó al público a presentar información.

«Usar una Kipá en Nueva York siempre se sintió más seguro que en cualquier otro lugar del mundo», dijo a Fox News un destacado abogado de Nueva York. «Nunca me quitaré el mío, pero por primera vez tendré que enseñar a mis hijos a tener cuidado si eligen usar el suyo en público», dijo.

La escalada del jueves fue una pequeña sorpresa para los israelíes-estadounidenses Amit Skornik y Snir Dayan, quienes fueron atacados personalmente por una mafia pro-palestina cuando se dirigían a almorzar en una conocida tienda de bagels de la ciudad de Nueva York a principios de semana.

«Alguien de espaldas a nosotros nos escuchó hablar hebreo … Inmediatamente nos miró y luego se dirigió a la multitud. No pensé demasiado en eso, pero unos 10 segundos después, él y otras 10 personas se lanzaron hacia nosotros. . Recibí el primer golpe y luego nos dimos cuenta de que nos estaban atacando «, le dijeron a Fox News.

El ataque ocurrió menos de 10 días después de que un judío quedara ensangrentado y obligado a buscar refugio en una tienda cercana durante los enfrentamientos entre partidarios pro-palestinos y pro-israelíes frente al consulado israelí en Nueva York. Cerca de 150 manifestantes regresaron al consulado el jueves, causando estragos y, según informes, cerrando el tráfico en el área antes de que la policía realizara más de una docena de arrestos, informó el New York Post.

«Mis ojos están hinchados por el llanto. Esta no es la ciudad de Nueva York que reconozco», dijo a Fox News un residente de la Gran Manzana desde hace mucho tiempo.

Estos incidentes no son exclusivos del Empire State. La Liga Anti-Difamación, una organización sin fines de lucro que rastrea el antisemitismo en todo el mundo, registró un aumento preocupante de ataques verbales y físicos contra judíos en Europa, Medio Oriente, Asia del Sur, África del Norte y América del Norte desde las tensiones entre Israel. y los militantes de Hamas en Gaza se intensificaron a principios de este mes. Las sinagogas de varios estados informaron sobre actos de vandalismo, esvásticas y propaganda pro palestina que se encuentran dentro de sus lugares de oración.

Dentro de los EE. UU., ADL dijo que ha recibido casi 200 informes de posibles incidentes antisemitas, frente a los 131 de la semana anterior al inicio del conflicto.

«Una parte de mí quiere usar un collar de Estrella de David más grande que el que tengo ahora para que la gente sepa lo orgullosa que estoy de mi fe», dijo a Fox News la modelo y defensora judía Elizabeth Pipko. «Al mismo tiempo, una pequeña parte de mí quiere meter mi collar en mi camisa en caso de que la persona equivocada lo vea. Es un momento muy difícil para ser judío en los Estados Unidos en este momento y ver a tantos ignorar el odio que estamos viendo es increíblemente doloroso, aunque nada que nosotros ‘ no estoy acostumbrado «, dijo.

NEW JERSEY

Una familia de Englewood se enfrentó a un manifestante pro palestino cuando regresaban a casa desde la sinagoga el domingo cuando sus hijos, de 9, 8 y 7 años, quedaron «temblando y aterrorizados por su vida».

«Un BMW sedán negro se detuvo junto a ellos y gritó:» PALESTINA LIBRE, F — LOS JUDÍOS QUE MADRE F — ERS «. VUELVA A DONDE VENGO, SALGA DE AQUÍ «, le dijo la madre a Fox News.» Intentaron detenerse junto a otra familia que empezó a huir. Mis hijos estaban temblando y aterrorizados. Mis hijos que juegan fuera de mi patio trasero todo el tiempo ahora se niegan a estar solos afuera. Están conmocionados y preocupados «.

CALIFORNIA

En Los Ángeles, los manifestantes pro palestinos saltaron de sus vehículos pasando un restaurante de Beverly Grove el martes y comenzaron a señalar y atacar a los comensales judíos en una pelea violenta que fue captada por la cámara de un transeúnte. El video muestra a miembros de una caravana de automóviles con banderas palestinas mientras conducen por la sección de comedor al aire libre del restaurante de sushi mientras, según los informes, gritan «¡Muerte a los judíos!»

A pocas cuadras más allá, un hombre judío fue perseguido por dos autos con banderas palestinas cerca de su casa mientras cantaban «Allahu akbar» en un aparente intento de atropellarlo.

«He tomado esta ruta un millón de veces y nunca he tenido miedo», dijo a Fox News. “Estaba esperando junto al semáforo a que cambiara y de repente vi un montón de autos que se acercaban y vi por el rabillo del ojo que estaban ondeando la bandera palestina. Comenzaron a acelerar y los escuché corear ‘Allahu akbar. ‘ Fue entonces cuando comencé a correr por mi vida «.

“Estaba petrificado. No dejaba de pensar: ‘Soy padre de seis hijos y quiero volver a casa con ellos esta noche’. Pensé que me iban a matar. Mi mente estaba corriendo «.

«El antisemitismo no es un problema nuevo para la comunidad judía, desafortunadamente», dijo a Fox News Yossi Elifort, fundador de Magen Am, un grupo de vigilancia de la comunidad privada en el área de Los Ángeles. «Ninguna comunidad debería tener que vivir con miedo debido a una religión que practican y el hecho de que la gente esté dispuesta a ser violenta por ello debe ser condenado por todos. La comunidad judía no tolerará esto. Los judíos de todo el mundo deben saberlo». que tienen el derecho y la responsabilidad de proteger a su comunidad en colaboración con las fuerzas del orden «.

ILLINOIS

Una sinagoga en Skokie fue vandalizada el domingo en lo que se está investigando como un crimen de odio, dijeron las autoridades. Los congregantes encontraron un cartel de «Palestina libre» en la puerta de la Congregación Hebrea Persa, junto con una ventana rota y un objeto no identificado que parecía un «arma».

«Es un momento realmente aterrador para ser aparentemente judía», dijo a Fox Dina Shiner, quien creció asistiendo a la sinagoga. «Esto es Skokie. Es una ciudad fuertemente judía. Lo que me molesta es que todo el mundo está diciendo, ‘Oh, esto se trata solo de Israel y Palestina, no se trata de judíos'». No, están apuntando a las sinagogas. Ese es un objetivo directo contra los judíos. Esto no tiene nada que ver con Israel «, dijo.

Desde entonces, la comunidad ha aumentado su presencia de seguridad local.

Hay algo inquietante al ver «dos guardias armados y policías en la escuela de mi hijo para dejar y recoger todos los días», dijo Shiner, y agregó que está agradecida por la mayor seguridad durante este tiempo.

UTAH

Una sinagoga del Centro Comunitario de Chabad en Salt Lake City fue objeto de vandalismo con una esvástica dibujada en la puerta principal durante el fin de semana.

«Es alarmante ver la rapidez con la que se propagan en línea la desinformación y las falsedades, y de un problema político complejo en el Medio Oriente, hemos llegado a un lugar donde los judíos están debatiendo si deben caminar por las calles de los Estados Unidos con un Yarmulke visible. «, dijo el rabino Avremi Zippel a Fox News.

MANIFESTANTES PRO ISRAEL Y PRO PALESTINOS CHOQUE EN NYC, 1 QUEMADO POR FUEGOS ARTIFICIALES

Zippel dijo que su comunidad «perseverará a través de esto, ya que tenemos todas las fases de nuestra historia».

«Pero», agregó, «el silencio que rodea el abaratamiento de la sangre judía es ensordecedor y francamente triste».

ARIZONA

Una sinagoga de Tucson fue objeto de vandalismo pocos días después de que reabriera sus puertas, que habían estado cerradas desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

La representante estadounidense Alma Hernández, demócrata de Tucson, publicó sobre el incidente en Twitter y escribió que era un «desastre total en lágrimas».

«‘Soy un desastre total en lágrimas mientras escribo esto. Acabo de hablar por teléfono con mi rabino. Nuestra sinagoga fue vandalizada a alguien a través de una piedra en nuestra puerta de vidrio», escribió. «¡Esto NO fue un accidente! Me siento entumecido. Esto es en #tucson Send oraciones en nuestra dirección. Es solo el comienzo».

LOS FUNCIONARIOS DE ISRAEL APRUEBAN EL CESO DEL FUEGO CON HAMAS TRAS 11 DÍAS DE VIOLENCIA EN GAZA

«Estamos conmocionados y horrorizados por el reciente aumento dramático de los ataques antisemitas por parte de los agitadores anti-Israel en todo el país», dijeron altos funcionarios de la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses en un comunicado el jueves.

La declaración fue firmada por Dianne Lob, presidenta; William Daroff, director ejecutivo; y Malcolm Hoenlein, vicepresidente de la organización.

«Estos reprensibles ataques organizados y espontáneos son una afrenta inconcebible a los valores estadounidenses básicos, y deben ser condenados enfáticamente por todos los que se oponen al odio y los prejuicios. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden locales, estatales y federales para detener y procesar rápidamente a los perpetradores de actos antisemitas y todos los delitos de odio. También pedimos a los líderes religiosos, educativos, de entretenimiento, de los medios de comunicación y del gobierno que se unan en un esfuerzo integral para combatir la incitación y el fanatismo en nuestras comunidades, campus y en las redes sociales «.

Se insta a Biden a tomar medidas

El rabino Abraham Cooper, del Centro Simon Wiesenthal y los Museos de la Tolerancia, pidió al presidente Biden que aborde el aumento de los ataques antisemitas. Cooper dijo que apoya el proyecto de ley firmado en la legislación por Biden el jueves que aborda los delitos de odio particularmente contra los estadounidenses de origen asiático, pero pidió un énfasis adicional en el reciente aumento de la violencia contra los judíos.

«Cuando tienes líderes políticos como ‘The Squad’ y aquellos que están de acuerdo con ellos, incluidos influencers y animadores y los medios de comunicación que están dando una equivalencia moral y repitiendo los puntos de conversación de Hamas, una organización terrorista … significa que la gente habitual esperamos para bajar el nivel de la retórica y el odio, no va a ser automático «, dijo.

Los incidentes van en contra de quienes intentan distinguir entre bromuros antiisraelíes y antisemitas, argumentó Cooper.

«Eso es una tontería. Ese tren salió de la estación hace mucho tiempo. No hay diferencia entre ellos. Para nuestros enemigos no importa si eres sionista o no, a menos que tengas un judío que esté listo para condenar Israel, entonces le dan un pase «, dijo.

Cooper alentó a los judíos a usar sus chales de oración y kipá con orgullo en la calle para indicar que no tienen miedo y no están dispuestos a acobardarse ante los agresores violentos.

«Nunca en mi vida ocultaré mi identidad judía», dijo a Fox News una víctima de un violento ataque en Nueva York. «Nos enorgullecemos mucho de nuestro país y nuestro idioma … De hecho, es todo lo contrario. Simplemente nos sentimos más fuertes e incluso más orgullosos de nuestra religión y nuestro estilo de vida porque nuestro camino es la paz y, a diferencia de ellos, nosotros lo he probado una y otra vez «.