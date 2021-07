Una sobreviviente de 88 años del colapso del condominio en Surfside, Florida, le da crédito a sus vecinos por ayudarla a escapar cuando el edificio cayó al suelo.

Esther Gorfinkel le dijo a WPLG, afiliada de CNN, que había estado viviendo en Champlain Towers durante más de 40 años cuando su apartamento del quinto piso comenzó a temblar en las primeras horas del 24 de junio.

"¿Quién pensaría que algo así pasaría a la 1:30 de la mañana? ¿En tu vida? ¿En mi vejez vería algo tan horrible como esto?" Dijo Gorfinkel.

El número de muertos por el derrumbe de un edificio en Surfside, Florida, aumentó a 12, dijo el martes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava . El número total de personas desaparecidas es ahora 149 y el número de personas contabilizadas es 125.

Gorfinkel dijo que estaba en camisón la noche del colapso del edificio cuando fue a ver qué estaba pasando. Se puso una bata de casa y se dirigió lentamente hacia el garaje, cuando sus vecinos le proporcionaron el alivio que tanto necesitaba.

"Me empujaron y nos metimos en el agua", dijo Gorfinkel. "Y luego me empujan, me empujan y me empujan. Había muchos escombros y vimos un agujero en el que se podia ver hacia afuera. Me empujan. Me levantan. Vi el cielo. Sabía que estaría a salvo. . "

Uno de esos vecinos fue Justin Willis, quien le dijo a Wolf Blitzer de CNN que ayudar a Gorfinkel le quitó la mente de la situación.

"(Tratamos) de ayudarla a salir lo más rápido posible, porque si ella no sale, nosotros no salimos", dijo Willis.

Willis y su padre ayudaron a Gorfinkel a superar una pared que se derrumbó en el garaje y luego a la terraza de la piscina para ponerse a salvo.

"Una vez que llegamos a eso, todos comenzamos a dar un suspiro de alivio", dijo. "Te sientes seguro, una vez que ves la playa y te pones en la arena, cuentas tus bendiciones".

Gorfinkel dijo que recordaba todo el encuentro y está muy agradecida por la ayuda de sus vecinos, pero está devastada por lo que dejó atrás.

"Mi corazón está roto", dijo. "Déjame decirte. Tengo (una) amiga en el tercer piso con su esposo. Ya no los veo".

"Las fotos de mi boda... Las fotos de la boda de mi madre... Las fotos de la boda de mis hijos. ¿Sabes cuántos álbumes de fotos tengo? Todo está ahí".