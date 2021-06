Estos serán los cargos en el nuevo gobierno de Israel, de los miembros de Yesh Atid y que seran confirmados manana durante la toma de posesión de la nueva coalición encabezada por Bennet como Primer Ministro

Con Información de Silvia Golan

Yair Lapid - Minister of Foreign Affairs and Alternate Prime Minister

Mickey Levy – Speaker of the Knesset

Orna Barbivay - Minister of Economy

Meir Cohen- Minister of Welfare and Social Services

Yoel Razvozov - Minister of Tourism

Meirav Cohen - Minister for Social Equality

Karine Elharrar - Minister of Energy

Elazar Stern – Minister of Intelligence

Yoav Segalovitz - Deputy Minister of Public Security

Ram Ben Barak- Chairperson of the Foreign Affairs and Defense Committee

Merav Ben Ari – Chairperson of the Public Security Committee

Yorai Lahav Hertzanu- Interior and Environmental Protection Committee

Boaz Toporovsky – Knesset Faction Leader, Deputy Coalition Chairperson

Idan Roll- Deputy Foreign Minister

Vladimir Beliak - Coalition Whip in the Finance Committee

Nira Shpak - Foreign Affairs and Defense Committee

Ron Katz - Economics Committee