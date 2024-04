Estos son los 5 drones más temibles a disposición de Irán

Tras impulsar su industria de defensa después de la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, la República Islámica se ha ganado gradualmente la reputación de ser una de las principales potencias mundiales en lo que respecta a misiles y drones . Los ingenieros del país han creado más de cincuenta diseños diferentes de drones: desde vehículos aéreos no tripulados tácticos de corto alcance y municiones merodeadoras, hasta misiles de largo alcance y drones de hélice para reconocimiento, ataque y guerra electrónica.

Consciente de la experiencia de los embargos de armas y las sanciones impuestas a su sector de defensa, Irán se enorgullece del desarrollo y la producción de armamento con una tasa extremadamente alta de nacionalización de componentes. Cuando se trata de aviones no tripulados, Irán ha creado tanto diseños propios como proyectos de ingeniería inversa a partir de vehículos aéreos no tripulados estadounidenses e israelíes que cometieron el error al volar en el espacio aéreo de la República Islámica.

Sputnik te presenta algunos de los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance a disposición de Irán.

El Shahed 136 (Testigo 136, en español) es un dron de ala delta única, sencillo y de bajo coste creado por la Compañía Industrial de Fabricación de Aeronaves de Irán (acrónimo persa HESA) y Shahed Aviation Industries, creadores de toda una gama de vehículos aéreos no tripulados y helicópteros militares.

Los Shahed 136 pueden acelerar a velocidades de hasta 185 km/h y tienen un alcance estimado de hasta 2.500 km . Estos vehículos aéreos no tripulados de navegación por satélite y guiados por inercia están diseñados como munición merodeadora/kamikaze, y su carga útil de 30 a 50 kg es suficiente para atacar infraestructuras, fortificaciones, buques de guerra, cuarteles militares, puertos, aeródromos, concentraciones de personal enemigo y otros objetivos estratégicos y del campo de batalla.

Diseñado por la empresa Qods Aviation Industry, el fabricante de aviones no tripulados más antiguo de Irán, el Mohajer 10 es un vehículo aéreo no tripulado de altitud media y larga resistencia que, con un alcance operativo de hasta 2.000 km, es uno de los mayores vehículos aéreos no tripulados del arsenal nacional.