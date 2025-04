Estudio revela niveles “medievales” de antisemitismo en una Irlanda mayoritariamente católica

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El antisemitismo en la Irlanda predominantemente católica ha alcanzado niveles “medievales”, según un estudio realizado en diciembre de 2024.

Basado en entrevistas con 1014 cristianos irlandeses, el estudio sugiere que las narrativas religiosas desempeñan un papel importante en el fomento de un sentimiento antiisraelí y antijudío generalizado. Cabe destacar que el informe reveló que un tercio de los encuestados cree que los judíos “todavía hablan demasiado de lo que les sucedió en el Holocausto”.

Casi la mitad (49%) de los encuestados irlandeses afirmó creer que los judíos irlandeses “son más leales a Israel que a este país”. Aproximadamente el 36% coincidió con la afirmación de que los judíos “tienen demasiado poder en el mundo empresarial”. Además, el 31% de los encuestados irlandeses cree que a los judíos “no les importa lo que le pase a nadie más que a los de su propia clase” y afirmó que el odio hacia ellos proviene de “la forma cómo se comportan”.

El estudio, realizado por el profesor Motti Inbari, de la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke, y Kirill Bumin, de la Universidad de Boston y el Metropolitan College, reveló que los sentimientos antijudíos eran más comunes entre los católicos que entre los protestantes en Irlanda.

“Es inquietante ver una democracia occidental tan impregnada de prejuicios y sesgos”, declaró Inbari. “Es como si viviéramos en la época medieval”.

Los resultados de la encuesta revelaron que solo el 11,3% de los cristianos irlandeses apoya a Israel en la guerra de Gaza, en comparación con el 42,3% de los estadounidenses. Además, el 45,6% de los encuestados apoya a los palestinos en la Gaza controlada por Hamás, en comparación con solo el 11,2% de los estadounidenses.

“Lo que me impactó es que en ambos países tenemos el mismo porcentaje de personas que dicen estar familiarizadas con el conflicto, que reciben la misma información de los mismos medios, pero que su comprensión es fundamentalmente diferente”, declaró Bumin en una entrevista con The Times of Israel.

“Nuestro estudio muestra que gran parte de esto se debe a las diferencias en las creencias teológicas preexistentes, las actitudes políticas y sociales, y los niveles de exposición a los judíos, que varían drásticamente entre Estados Unidos e Irlanda”, añadió.

En diciembre pasado, Israel cerró su embajada en Irlanda debido a las “acciones y retórica antisemitas” del país.

En aquel momento, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, anunció: “Las acciones y la retórica antisemita empleadas por Irlanda contra Israel se basan en la deslegitimación y demonización del Estado judío, junto con una doble moral. Irlanda ha cruzado todos los límites en sus relaciones con Israel. Israel invertirá sus recursos en el avance de las relaciones bilaterales con países de todo el mundo, de acuerdo con prioridades que también consideren las actitudes y acciones de estos Estados hacia Israel”.

La decisión israelí se produjo después de que el gobierno irlandés anunciara su intención de ampliar la definición de “genocidio” en la actual campaña legal contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

Mientras que se estima que entre 5 y 6 millones de judíos viven en Estados Unidos, solo unos 2700 residen en Irlanda. Los resultados contrastantes de las encuestas entre ambos países sugieren que la población irlandesa tiene una familiaridad significativamente menor con los judíos.

En noviembre, un informe del grupo de monitoreo educativo IMPACT-se reveló que los libros de texto escolares irlandeses están llenos de hostilidad y distorsiones fácticas sobre el Holocausto, la historia judía, Israel y el judaísmo.

“Incluso después de considerar factores políticos, de diversas creencias religiosas y demográficos como la raza y los ingresos, seguimos observando que los católicos de todos los países apoyan menos a Israel y son más propensos a respaldar estereotipos antisemitas que los protestantes”, evaluó Bumin.

El informe sugiere que los protestantes, y especialmente los cristianos evangélicos, tienen una visión más favorable de Israel que los católicos debido a la importancia religiosa que la teología protestante atribuye al Estado judío.

El informe también reveló que los jóvenes irlandeses tienden a ser más hostiles hacia Israel y los judíos que los mayores de 65 años.

Este artículo fue publicado originalmente por All Israel News.