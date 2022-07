Apenas han pasado un par de meses desde que se celebró Eurovisión 2022, pero la próxima edición ya está en marcha. No solo por la sede en la que se realizará en 2023, que se ha debatido mucho debido a la situación que vive Ucrania por la guerra, sino porque ya hay una primera representante.

Aunque aún se desconoce si será Ucrania o Reino Unido -quedaron segundos- los que acogerán el festival, Israel ya tiene claro que a quién mandará.

Tras barajar unos 78 nombres de artistas, finalmente ha sido Noa Kirel la elegida por el comité israelí. Esta rapera de 21 años se dio a conocer en su país a través de un reality centrado en distintos padres que ayudaban a sus hijos a cumplir sus sueños, en el caso de Noa, ser cantante.

Israeli super star singer Noa Kirel will be Israel's representative for Eurovision 2023 📸: Michael Tumarkin pic.twitter.com/sHQhZ5nWC5 July 11, 2022

Tras esto, la joven saltó a la fama y actualmente también es bailarina, actriz y presentadora. Además, su hermano Ofree Kirel es también un rapero reconocido en Israel.

En marzo de 2015 lanzó su primer single y, meses después, publicó Killer, un tema que fue duramente criticado porque se consideró demasiado provocativo para una chica tan joven, pues en aquel entonces tenía 14 años.

Más recientemente, Noa Kirel ha cosechado millones de reproducciones en sus videoclips: Thought About That, su último single, roza los 35 millones en YouTube; Bad Little Thing, 37; y Please Don’t Suck, casi 26.

Aún habrá que esperar para saber cuál será el tema con el que representará a Israel en Eurovisión 2023, pero de momento ya está confirmada como la sucesora de Michael Ben David, quien cantó I.M en la pasada edición y no logró legar a la final.