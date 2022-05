Del 11 al 15 de mayo 2022, tuvo lugar en Tel Aviv, uno de los mayores eventos que organiza anualmente la Universidad de Tel Aviv, el Board Of Governors (BOG).

Tras este tiempo de pandemia pudimos disfrutar de una nueva edición del BOG, que reunió bajo el lema #togetheragain, a cientos de Gobernadores y Amigos de la Universidad de Tel Aviv. Fueron días intensos de conferencias y encuentros con ponentes de primer nivel en temas de actualidad, entregas de premios y reconocimientos a personalidades del mundo entero, así como inauguraciones de nuevos edificios y cenas de gala.

Visita de laboratorios y encuentros directos con investigadores

Las diferentes delegaciones pudieron comprobar de primera mano cómo la creatividad y la perseverancia de nuestros investigadores generan conocimiento nuevo y rompen barreras. Intercambiaron inquietudes y sensaciones con científicos de primer nivel. Por ejemplo, visitaron el laboratorio de nanociencia y descubrieron cómo TAU está apoyando técnicamente el proceso de potabilización del agua en África.

Simposio Gandel sobre Medio Oriente

El simposio anual Gandel tiene como misión informar sobre el dinámico panorama político y de seguridad de Medio Oriente.

En esta ocasión tuvimos el gran honor de asistir al debate entre Zvi Yehezkeli, periodista y documentalista israelí, Arab Affairs Correspondent y Jefe del Arab Desk, Israeli TV Channel 13 y el Dr. Eyal Hulata, Jefe de the Israeli National Security Council.

Mujeres que rompen barreras con Katalin Karikó, bioquímica y vicepresidenta senior en BioNTech

Cada una de ellas ha conseguido cambiar el mundo en su área, y nos han contado sus apasionantes historias de lucha por cambiar las cosas…

Hablamos de la Prof. Milette Shamir Vice President International de la Universidad de Tel Aviv, como moderadora y como speakers, Prof. Cornelia (Cori) Bargmann, Neurobiologist and Geneticist, Rockefeller University; Head of Science, Chan Zuckerberg Initiative, Jodi Kantor Journalist y Author, Prof. Katalin Karikó Biochemist y Senior Vice President of BioNTech.

Las tres últimas recibieron al día siguiente el premio Honoris Causa de la Universidad de Tel Aviv.

Premio Hugo Ramniceanu en Economía 2022

El premio Ramniceau se lleva entregando desde hace más de 30 años a emprendedores y actores de la economía, y en esta ocasión se ha entregado a Julia Zaher, empresaria, filántropa y ex maestra de escuela, es hoy CEO de la empresa familiar Al Arz Tahini, una empresa de fabricación de tahini, que ha conseguido transformar un producto local en global, y vendido en más de 18 países incluido Amazon en EE. UU.

Inauguraciones



Como parte del reconocimiento de la Universidad de Tel Aviv a personas o entidades que han apoyado proyectos de investigación y fondos de becas de la TAU, se inauguraron espacios nuevos entre los que se encuentran el Edificio Smolarz de la Facultad de Ciencias de la vida y el Centro Deportivo Sylvan Adam, entre otros.

Inauguración del edificio de la Facultad de Ciencias de la vida de la familia Smolarz, en memoria del Sr. Smolarz (Z.L)

Inauguración del Centro Deportivo Sylvan Adams y de la Residencia de estudiantes Arviv

Cena de Gala en el Centro de Arte de TAU

La cena de gala tuvo lugar en el Centro de Arte de la Universidad.

Fue un verdadero espectáculo de creatividad e innovación, plasmado en los trabajos de escultura, moda, y audiovisuales de los alumnos de la escuela.