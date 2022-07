Javier Vidal y Julie Restifo presentaron “Escribir para existir”, primer poemario de Raquel Markus – Finckler, en los espacios de Trasnocho Cultural

El pasado miércoles 13 de julio, en horas de la tarde y en los espacios de Trasnocho Cultural, se realizó la presentación y bautizo oficial de “Escribir para existir”, primer poemario publicado por la periodista, escritora y editora judío – venezolana Raquel Markus – Finckler.

El evento, enmarcado entre las interpretaciones al piano del reconocido pianista venezolano Carlos Hurtado, fue organizado entre la Librería El Buscón y Espacio Anna Frank, institución que auspicia y avala esta publicación que estuvo a cargo del Grupo Bernavil Internacional.

La presentación contó con palabras Katyna Henríquez, librera de El Buscón; de Anita Figa, en representación de la Junta Directiva de Espacio Anna Frank, y de los reconocidos actores y directores teatrales Javier Vidal Pradas (responsable de realizar el prólogo de este poemario) y de su esposa Julie Restifo. Ambos interpretaron un performance en el que las palabras expresadas por Javier sobre las letras de la autora se iban mezclando con la declamación de algunos poemas en la voz de Julie.

El acto también contó con la participación de la propia autora y de su hija, Samantha Finckler Markus, quien realizó las ilustraciones de la portada, de las portadas internas y de algunos de los poemas que aparecen en sus páginas.

En sus palabras, Vidal destacó “Raquel ya pertenece a este master list rosa que los nuevos tiempos del me too se deforman con la tabla rasa de las identidades policromadas. Afortunadamente existen las diferencias y por ende triunfa siempre la libertad de expresión frente a la absurda corrección política de la posmodernidad cobarde y mojigata. Raquel se nos devela con una originalidad sin etiquetas y, para bien de las paradojas, en la misma línea de nuestras poetas que han huido, con banderines en mano, de las poetisas sureñas”.

Julie Restifo leyó varios de los poemas incluidos en este libro, uno de los más dramáticos fue “La culpa”, cuyos versos dicen: “Pero la culpa no sabe de ruegos / Ella no absuelve, no perdona y no libera / Ella es absurda y volátil / Feroz y caprichosa / Absoluta y pretenciosa / De ella no escapas / ni dormida ni despierta / Allí donde te atrapa / te devora”.

Por su parte, la autora destacó “en Escribir para Existir me defino a mí misma a lo largo de tres secciones que componen el poemario: Soy mujer, Soy tristeza y Soy judía… Hay una última etiqueta que falta en este libro, y no necesita una sección propia, pues se hace evidente a lo largo de todas y cada una de sus páginas: Soy poeta. No he podido decidir si eso es un don, una bendición o una maldición. Los poetas sentimos la vida de una manera diferente. Tenemos una conexión mucho más fuerte y definitiva con nuestro mundo emocional y hemos sido capturados por el sentido de la belleza. La poesía ha sido una aliada a lo largo de toda mi existencia. Algunas veces se convirtió en mi salvación, otras veces me sumergió en el más profundo de los dolores, y aun así, siempre he agradecido poder acudir a ella cada vez que la necesito. La poesía me permite conectar conmigo misma de una manera tan directa y profunda que termino descubriendo en mis poemas aspectos de mí misma que no sabía que existían, secretos que no sabía que escondía y emociones que no sabía podía albergar dentro de mí. La poesía me delata, me retrata, me revela, me define… Me rescata y me condena”.

Al finalizar la parte formal del evento, Javier y Julie actuaron como padrinos del libro, en una ceremonia simbólica de bautizo, al lanzar pétalos de rosas y pequeños mándalas sobre uno de sus ejemplares mientras era sostenido entre la poeta y la ilustradora. También se ofreció un brindis y la autora tuvo la oportunidad de dedicar ejemplares de su poemario recién adquiridos dentro de la Librería El Buscón.

Al evento asistieron representantes del mundo literario, intelectual, cultural, periodístico y artístico de la capital venezolana, incluyendo a invitados como Rodolfo Izaguirre, Jesús Peñalver, Edgar Vidaurre, Esther “Dita” Cohen, Susy Iglicki, Sandra Yajure, Jan Vidal Restifo, Julieta Camejo, Zara Fermín, Solveig Hoogesteijn, Néstor Garrido, Sami Rozenbaum, María Gabriela Rosas, Maxa Noguer y María Fernanda Mujica, entre otros.

Una trayectoria llena de palabras y de poesía

Raquel Markus – Finckler ha sido reseñada recientemente en prensa nacional e internacional por las diferentes distinciones que ha logrado en concursos de poesía en los últimos meses.

En diciembre de 2021 resultó ganadora de la modalidad de poesía del Certamen Internacional “Notas Migratorias César Vallejo 2021”, en el que participaron más de 360 escritores hispanohablantes. El concurso fue organizado por la Fundación Universidad Hispana; y este primer lugar en poesía la hizo acreedora de la distinción Doctorado Honoris Causa, que le será otorgado por la Fundación Universidad Hispana y por el Proyecto de Desarrollo de Perú Cordilleras el próximo 25 de julio.

En mayo de este año fue elegida ganadora del Primer Lugar de Poesía del Segundo Encuentro Literario Solidario Internacional Distrital 2021 – 2022, correspondiente a la Coordinación Rotary Club Playa Ancha, de Valparaíso, Chile. En esta convocatoria participaron quinientas ochenta obras literarias pertenecientes a autores de países americanos, europeos y africanos, entre ellos: Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Marruecos, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Reino Unido de Gran Bretaña, Uruguay y Venezuela.

Por otra parte, hace pocos días fue elegida Poeta Oscar Wilde Venezuela 2022, en el más reciente concurso de poesía organizado por el Grupo Editorial Bernavil Internacional.

Raquel, quien ha ejercido el periodismo por más de 30 años, también se ha dedicado a investigar, escribir y editar distintas publicaciones a lo largo de su carrera como escritora, entre las cuales destacan libros, revistas, cortos y documentales y publicaciones digitales.

Es miembro del Comité Venezolano de Yad Vashem, columnista de opinión de las plataformas electrónicas Diario Judío de México y de Ideas de Babel, productora y conductora de podcasts, productora de contenido para redes sociales, y ha resultado ganadora y finalista en diversos concursos literarios y poéticos realizados tanto en América Latina como en España.

Para este año, la escritora tiene planificada la publicación y presentación de dos nuevos poemarios, el primero dedicado al etéreo concepto de lo bello y que lleva por título “Donde reside la belleza” y el segundo, que será auspiciado por el Comité Venezolano de Yad Vashem, dedicado al holocausto y sus implicaciones para los sobrevivientes y sus descendientes.

FOTOS DE: Anthony Camargo y de Annette Perozo.