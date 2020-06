Diario Judío México - El ex espía del Mossad Uzi Shaya afirmó que diez días antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, le había entregado un sobre con documentos que probaban la existencia de sobornos pagados por Irán a la entonces presidenta argentina y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El ex espía realizó estas afirmaciones durante una entrevista con Ilana Dayan, conductora del principal programa televisivo de investigación israelí Uvdá (en español: Hecho).

Sin embargo, según la opinión del corresponsal de la Agencia AJN en Israel, Danny Moljo, se trató de “un informe completo, desde el principio hasta el final, que trata toda la historia de Nisman y de este hombre, ex espía del Mossad, que hasta ahora no se lo conocía, y sobre la injerencia tuvo en la denuncia que presentó Nisman. Pero todo lo que trata el informe respecto a Nisman y al atentado a la AMIA, ya lo conocíamos”.

“Lo único nuevo realmente fue conocer a este hombre del Mossad, la relación que tenía con Nisman y el sobre que le dio con la información sobre las cuentas que supuestamente tienen Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los socios iraníes en los paraísos fiscales. Pero esos papeles nunca se encontraron. Esto significa que va a ser muy difícil si alguien quiere demostrar algo de su relato”, agregó Moljo.

El periodista destacó: “Alguien que está en la justicia de Argentina, cuando vaya a un juzgado, no va a tener nada para presentar. Esos papeles desaparecieron. Además, esta persona del Mossad dijo que nunca vio ningún detalle de los papeles… cuánta plata, quiénes eran los iraníes, en cuántos bancos estaba el dinero. Sólo mencionó las cuentas de Cristina Kirchner, los sobornos, la plata que le pagaron los iraníes… pero sin ninguna prueba”.

“Es común que ex líderes del Mossad, después de mucho tiempo, hablen y den este tipo de entrevistas. Pero un hombre que fue simplemente un agente, no tanto.

Igualmente, no hay que olvidar que todo esto no pasó cuando fue agente del Mossad, sino cuando trabajaba para una compañía que le daba servicios a la fundación de Paul Singer”, agregó Moljo.

“Si hablamos de espionaje, fue un programa muy interesante, pero en hechos concretos, no puede conducir a ningún lado. Fue una lástima que este hombre haya dado todos los documentos a Nisman, pero no los haya compartido con nadie de Israel. No hizo ninguna copia”, señaló.

Durante el informe, Shaya expresó: “Entregué cierto tipo de información que pudo haber causado su muerte”. “Materiales que supuestamente tocaron todo tipo de transferencias de dinero por parte de altos funcionarios argentinos que los vinculaban con Irán”, añadió.

En diciembre de 2014, el fiscal argentino se tomó unas vacaciones con sus hijas en Europa. En estos días, a principios de enero de 2015, Uzi Shaya mantuvo una reunión secreta en Madrid con Nisman.

El objetivo del encuentro fue entregarle a Nisman un sobre, que supuestamente incrimina a la presidenta y su familia, de recibir millones de dólares provenientes del Gobierno de Irán en cuentas bancarias secretas en Seychelles, Islas Caimán y Chipre. Las cuentas también pertenecían a Máximo Kirchner, según el informe israelí.

El informe también recuerda la firma del Memorándum con Irán por la causa AMIA, y traza una relación entre los supuestos sobornos y ese acuerdo.

Shaya afirmó: “Había mucho material”. “Sobre Cristina-Irán, cuentas privadas de Cristina, robo de fondos por parte de Cristina. Todo lo que lograron encontrarle a la presidenta”, remarcó el ex agente.

Inmediatamente después de recibir el sobre, el fiscal interrumpió sus vacaciones y regresó a la Argentina, donde presentó una denuncia contra la entonces mandataria del país por presuntamente intentar encubrir a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum.

Según el informe, Shaya conoció al fiscal argentino a principios del año 2000 en el marco de su paso por el Shin Bet (Servicio General de Seguridad israelí) y luego por el Mossad. Nisman estaba al frente del equipo que investigaba el ataque al edificio de la comunidad judía, AMIA, que tuvo lugar en 1994, y murieron 85 personas.

Según expresó Shaya, Israel en esos días envió información a Argentina que probaba que Irán y Hezbollah estaban detrás del atentado.

En declaraciones a “Uvdá”, Shaya indicó que renovó su relación con Nisman dos años antes de su muerte, y le entregó materiales, esta vez en beneficio de los intereses del fondo de cobertura estadounidense “Elliot Management”. La Fundación libró una batalla legal durante años para cobrarle al gobierno argentino una deuda por miles de millones de dólares.

La presidente Kirchner se opuso al pago de la deuda a “Elliot Management” e incluso los catalogó como “fondo buitre”. De esta manera se convirtió en un claro obstáculo para el pago de la deuda.

El ex agente del Mossad no trabajaba directamente para la fundación de cobertura, pero sí lo hacía para una agencia de investigaciones norteamericana que le daba servicios al propietario de Elliot Management, el multimillonario Paul Singer.

Según Shaya, el objetivo era utilizar la información sobre la presidenta y su familia para presionarla a fin de pagar la deuda. El israelí puntualizó: “El interés del Fondo es recuperar el dinero que le debe el gobierno argentino”.

La noche del 18 de enero, el día antes de que debiera realizar sus presentaciones contra Kirchner en el Congreso, fue encontrado el cadáver del fiscal en su baño.

La Agencia AJN consultó con diversos referentes comunitarios de la Argentina, donde hubo coincidencia en afirmar que el informe “no fue revelador”, debido a que toda la información ya se conocía y, el hecho de que no aparecieran hoy estos documentos sobre la relación entre Cristina Fernández e Irán, torna poco probable que haya alguna consecuencia jurídica al respecto.