Un exjugador de la NFL ha sido objeto de intensas críticas después de hacer comentarios antisemitas en Twitter en apoyo de Kanye West.

El ex receptor abierto de los Baltimore Ravens, Torrey Smith, intervino en la controversia que rodea a Kanye West y tuiteó a sus más de 500.000 seguidores que los judíos tienen “poder e influencia” y, por lo tanto, tomaron represalias contra Kanye.

“Kanye nunca fue cancelado por decir todas las locuras que dijo sobre los negros porque no hay muchos negros en posiciones de poder”, escribió Smith el miércoles. “Literalmente ofendió a un grupo de personas que sí tienen poder e influencia en todos los espacios. No es una ciencia exacta. No seas estúpido.

Ahora ha emitido una especie de disculpa, aunque algunos creen que fue débil y poco sincera, y que solo lo hizo en respuesta a la reacción masiva que recibió.

En respuesta, el concejal de la ciudad de Baltimore, Isaac “Yitzy” Schleifer, criticó a Smith por participar en tropos antisemitas.

“Tienes más seguidores en las redes sociales que judíos en el estado de Maryland. Sus declaraciones alimentan las llamas del antisemitismo”, escribió Schleifer.

Como era de esperar, Smith inicialmente negó que sus declaraciones fueran antisemitas y participó en un largo “debate” con varios usuarios de Twitter, incluido Schleifer.

Luego, alrededor de las 2:30 p. m. del jueves, Smith “se disculpó”, al menos oficialmente.

“Después de hablar con algunos de mis amigos y miembros de la comunidad judía, me gustaría disculparme por el dolor que algunas personas han experimentado por mi tuit. Ese no era mi objetivo y entiendo por qué la gente se siente así”, tuiteó Smith.

En los últimos días, varias compañías gigantes, incluidas Adidas y Gap, han cortado los lazos con West por sus declaraciones antisemitas.